حمید صالحی مرزیجرانی، معترض دی ۱۴۰۴ به ۳۳ ماه زندان محکوم شد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حمید صالحی مرزیجرانی، از معترضان بازداشتی انقلاب ملی دی ۱۴۰۴ که در زندان مرکزی اراک به سر میبرد، به ۳۳ ماه زندان محکوم شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حمید صالحی مرزیجرانی، از معترضان بازداشتی انقلاب ملی دی ۱۴۰۴ که در زندان مرکزی اراک به سر میبرد، به ۳۳ ماه زندان محکوم شد.
تیم ملی انگلیس در حالی خود را برای دیدار حساس مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نروژ آماده میکند که پنج بازیکن کلیدی این تیم در صورت دریافت کارت زرد، بازی احتمالی نیمهنهایی را از دست خواهند داد.
شاگردان توماس توخل پس از پیروزی ۳ بر ۲ مقابل مکزیک در ورزشگاه آزتکا، راهی جمع هشت تیم پایانی شدند و حالا باید برابر نروژی قرار بگیرند که با ارلینگ هالند یکی از خطرناکترین خطوط حمله جام را در اختیار دارد.
بر اساس قوانین فیفا، کارتهای زرد پس از پایان مرحله گروهی و همچنین پس از مرحله یکچهارم نهایی پاک میشوند. با این حال، بازیکنی که در مرحله یکشانزدهم یا یکهشتم نهایی کارت گرفته باشد، در صورت دریافت یک کارت زرد دیگر در مرحله یکچهارم نهایی، از حضور در نیمهنهایی محروم خواهد شد.
در حال حاضر هری کین، جود بلینگهام، دکلان رایس، نیکو اورایلی و جردن هندرسون در آستانه چنین محرومیتی قرار دارند.
بلینگهام در دیدار مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو کارت زرد دریافت کرده بود، اما برابر مکزیک اخطاری نگرفت. در مقابل، کین، رایس و اورایلی در دیدار با مکزیک کارت زرد گرفتند و هندرسون نیز با وجود حضور نداشتن در زمین، به دلیل اعتراض از روی نیمکت با کارت زرد داور جریمه شد.
این شرایط، توماس توخل را در آستانه دیدار با نروژ با یک چالش مهم روبهرو کرده است؛ چرا که هر کارت زرد میتواند به قیمت از دست رفتن یکی از مهرههای کلیدی انگلیس در صورت صعود به نیمهنهایی تمام شود.
در همین حال، به نظر میرسد جرل کوانسا به دلیل دریافت کارت قرمز مستقیم مقابل مکزیک، دیدار با نروژ را از دست بدهد؛ هرچند فدراسیون فوتبال انگلیس در حال بررسی امکان اعتراض به این محرومیت است. رسانههای انگلیسی این موضوع را در شرایطی مطرح کردهاند که چند روز پیش محرومیت فولارین بالوگون پس از جنجالهای فراوان لغو شد.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حمله جمهوری اسلامی به نفتکش قطری «الرکیات» و به خطر انداختن جان خدمه آن را بهشدت محکوم کرد و آن را تشدیدی خطرناک دانست که امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد حمله جمهوری اسلامی به نفتکش «الرکیات» متعلق به قطر و به خطر انداختن خدمه آن، تشدیدی خطرناک است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
او از جامعه جهانی خواست مسئولیت خود را بپذیرد و در برابر «حملات مکرر جمهوری اسلامی» موضعی قاطع و بازدارنده اتخاذ کند تا امنیت و صلح منطقهای و بینالمللی حفظ شود و از تکرار چنین اقدامات خصمانهای جلوگیری شود.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین تاکید کرد این شورا در کنار قطر ایستاده و از همه اقدامهای این کشور برای مقابله با آنچه «حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی» خواند، بهطور کامل حمایت میکند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که فرانسه و بریتانیا سهشنبه در جریان گفتوگوهای وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهای عربی خلیج فارس، طرحهای خود برای ایجاد یک ماموریت چندملیتی دریایی در تنگه هرمز را ارائه خواهند کرد.
رویترز افزود این نشست که در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا برگزار میشود، وزرای خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی را پس از هفتهها تنش در این آبراه راهبردی، با وجود توافق صلح موقت میان آمریکا و ایران، گرد هم میآورد.
این خبرگزاری تاکید کرد که دیپلماتها میگویند رد این ابتکار از سوی ایران، احتمال بازگشایی کامل این آبراه حیاتی را کاهش میدهد.
همزمان با برگزاری مراسم تشییع دیکتاتور ایران، رسانههای جهان، به این رویداد واکنش نشان دادند.
سمیه مهری، روزنامهنگار، از واکنشها در رسانههای ژاپن میگوید
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از یک حادثه دیگر مربوط به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز خبر داد.
بر اساس این گزارش، این نفتکش مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفته است.
تاکنون هیچگونه تلفات جانی یا آثار زیستمحیطی گزارش نشده و نفتکش همچنان به مسیر خود ادامه میدهد.