آرژانتین یکی از بزرگ‌ترین بازگشت‌های تاریخ جام جهانی را رقم زد. آلبی‌سلسته پس از آنکه دو گل از مصر عقب افتاده بود، در وقت‌های تلف‌شده از حریف پیش افتاد.

انزو فرناندز در وقت‌های اضافه بازی با ضربه سر گل برتری آرژانتین را به ثمر رساند. پیش از این لیونل مسی با گل تساوی دیرهنگام، قهرمان جهان را به بازی مقابل مصر بازگرداند.

آرژانتین، تا پیش از گل دقیقه ۸۴ مسی در آستانه حذفی شوکه‌کننده از جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشت.

مصر تا پیش از دقیقه ۷۹ با دو گل و یک گل مردود، پیش بود. اما آرژانتین بالاخره به بازی برگشت.

در دقیقه ۸۴، سانتری از سمت راست ارسال شد، گونزالو مونتیل، که به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده، ضربه‌ای به توپ می‌زند و توپ مقابل پای لیونل مسی قرار می‌گیرد.

مسی با پای چپ ضربه زد و توپ از میان دستان محمد شوبیر عبور کرد؛ گلی که شاید دروازه‌بان مصر می‌توانست عملکرد بهتری روی آن داشته باشد.

مسی نیز پس از آنکه پیش‌تر یک پنالتی را از دست داده بود، هشتمین گل خود در این جام جهانی را به ثمر رساند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان این رقابت‌ها قرار گرفت.

پیش از این، کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹ یکی از گل‌های را جبران کرد.

در دقیقه ۱۵، یاسر ابراهیم با ضربه سر دروازه قهرمان جهان را باز کرد و خیلی زود آرژانتین را تحت فشار قرار داد.

سپس در دقیقه ۲۰ آرژانتین پس از خطا روی نیکلاس تاگلیافیکو صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما ضربه مسی مهار شد؛ دومین باری که او در این جام جهانی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی نشد.

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در دقیقه ۵۷، مصطفی زیکو گل دوم مصر را روی یک ضدحمله به ثمر رساند؛ تنها چند لحظه پس از آنکه گل قبلی او به دلیل خطایی در آن سوی زمین، پس از بازبینی VAR مردود اعلام شده بود.

دقایقی پیش از این گل، مصر تصور می‌کرد اختلاف را دو برابر کرده است، اما گل مصطفی زیکو به دلیل خطا در جریان شکل‌گیری حمله در آن سوی زمین، در نزدیکی نقطه کرنر فرعون‌ها، مردود اعلام شد.

هیثم حسن پس از این خطا، توپ را گرفته بود و با استارتی تماشایی طول زمین را طی کرد و توپ را به صلاح رساند.

آرژانتین در مرحله بعد باید با برنده بازی کلمبیا و سوئیس بازی کند.