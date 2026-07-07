اکسیوس: ترامپ دستور حمله جدید به جمهوری اسلامی را در آنکارا صادر کرد
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ترامپ طرح حمله جدید آمریکا به جمهوری اسلامی را تایید و در جریان حضور خود در ترکیه برای شرکت در نشست ناتو، دستور اجرای آن را صادر کرد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ترامپ طرح حمله جدید آمریکا به جمهوری اسلامی را تایید و در جریان حضور خود در ترکیه برای شرکت در نشست ناتو، دستور اجرای آن را صادر کرد.
با حذف کلمبیا، آرژانتین تنها نماینده آمریکای جنوبی در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود. برزیل و پاراگوئه هم در این مرحله حذف شدند. همچنین شش تیم اروپایی فرانسه، اسپانیا، بلژیک، نروژ، انگلیس و سوئیس در یکچهارم حضور دارند.
مراکش تنها نماینده آفریقا در جمع ۸ تیم برتر جهان است. مصر، دیگر نماینده آفریقا هم در مرحله یکهشتم نهایی حذف شد. نمایندگان آسیا هم در مرحله قبل حذف شده بودند.
کانادا، آمریکا و مکزیک، هر سه میزبان جام که عضو کنفدراسیون کونکاکاف هستند هم در همین مرحله حذف شدند.
فرصت انتقام از دست رفت
کلمبیا امروز فرصتهای زیادی را از دست داد و این هم کمکم دارد به داستانی آشنا برای این تیم تبدیل میشود.
دو سال پیش، در فینال کوپا آمریکا، همین تیم در بخش زیادی از مسابقه از آرژانتین بهتر بازی کرد، اما در نهایت در وقتهای اضافه با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.
مرحله یکچهارم نهایی که در صورت عبور از این دیدار انتظار کلمبیا را میکشید، قرار بود فرصتی برای گرفتن انتقام از آرژانتین باشد.
مسعود پزشکیان پس از شرکت در مراسم انتقال جنازه علی خامنهای به نجف، عراق را به مقصد تهران ترک کرد.
جنازه علی خامنهای پس از برگزاری سه روز مراسم در تهران و یک روز در قم، شامگاه سهشنبه وارد نجف شده بود.
بر اساس برنامه اعلامشده، ادامه این مراسم، روز چهارشنبه در نجف و سپس در کربلا برگزار خواهد شد.
وزارت برق کویت اعلام کرد چندین خط انتقال برق از مدار خارج شده و باعث قطع برق در مناطق مختلف این کشور شده است.
این وزارتخانه افزود گروههای فنی در حال تلاش برای بازگرداندن برق هستند و از شهروندان خواست اخبار را فقط از منابع رسمی دنبال کنند.
این اختلال همزمان با حملات آمریکا به اهدافی در جنوب ایران و گزارشهایی از قطعی برق در بخشهایی از بحرین رخ داده است.
تیم ملی فوتبال سوئیس در مرحله یکهشتمنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، کلمبیا را در ضربات پنالتی شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. بازی در وقت قانونی و اضافه با مساوی بدون گل به پایان رسید و در نهایت سوئیس در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ - ۳ پیروز شد. سوئیس روز یکشنبه باید با آرژانتین بازی کند.
سوئیس با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل کلمبیا، برای نخستین بار از سال ۱۹۵۴ (۷۲ سال پیش) به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی صعود کرد.
روبن وارگاس ضربه پنالتی سرنوشتساز را به گل تبدیل کرد تا سوئیس پس از تساوی بدون گل در دیداری فرسایشی و کمموقعیت، در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی برسد.
سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی در کانزاسسیتی به مصاف آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، خواهد رفت و برنده این دیدار در نیمهنهایی با برنده مسابقه نروژ و انگلیس روبهرو میشود.
حسرت برای فرصتهای از دست رفته
کلمبیا فرصتهای گلزنی را داشت و از حمایت پرشور هوادارانش هم برخوردار بود، اما در نهایت نتوانست کار را تمام کند.
درواقع هیچکس به اندازه بازیکنان کلمبیا که تا آستانه موفقیت پیش رفتند، از این شکست حسرت نخواهد خورد.
بهویژه خامینتون کامپاس؛ او احتمالا تا مدتها آن موقعیت را به یاد خواهد آورد؛ دروازه کاملا باز بود، توپ هم به بهترین شکل مقابلش قرار گرفت، اما ضربهاش را به سکوها فرستاد.
وقتی مانوئل آکانجی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و توپ را به بالای دروازه فرستاد، احتمالا تصور کرد تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است.
این مدافع پیشتر نیز در مرحله یکچهارم نهایی یورو ۲۰۲۴ مقابل انگلیس، یک پنالتی حساس را برای سوئیس از دست داده بود.
اما این بار، روبن وارگاس و گرگور کوبر ناجی او شدند و سوئیس را در ونکوور به مرحله بعد رساندند.
هواداران اندک سوئیس در ورزشگاه پس از این پیروزی غرق در شادی شدند، اما برای کلمبیا، حذف در ضربات پنالتی تلخترین شکل ممکن برای پایان یک جام جهانی بود.
کلمبیا در این تورنمنت یکی از جذابترین تیمها برای تماشا بود، اما سوئیس امروز ریتم بازی این تیم را گرفت. کلمبیاییها هم تاوان نداشتن خونسردی و دقت کافی در زدن ضربات آخر را پرداختند.
با حذف کلمبیا، آرژانتین تنها نماینده آمریکای جنوبی در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.
همزمان با ادامه حملات آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، یک مقام آمریکایی به سیانان گفت این حملات در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده و «متناسب» نیست.
همچنین یک مقام آمریکایی به اسرائیل هیوم گفت اگر جمهوری اسلامی به تلاش برای جلوگیری از عبور نفتکشها از تنگه هرمز پایان ندهد، ادامه آتشبس با خطر روبهرو خواهد شد.