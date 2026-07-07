در دقیقه ۸۴، سانتری از سمت راست ارسال شد، گونزالو مونتیل، که به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده، ضربه‌ای به توپ می‌زند و توپ مقابل پای لیونل مسی قرار می‌گیرد.

مسی با پای چپ ضربه می‌زند و توپ از میان دستان محمد شوبیر عبور می‌کند؛ گلی که شاید دروازه‌بان مصر می‌توانست عملکرد بهتری روی آن داشته باشد.

پیش از این، کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹ یکی از گل‌های را جبران کرد.

در دقیقه ۱۵، یاسر ابراهیم با ضربه سر دروازه قهرمان جهان را باز کرد و خیلی زود آرژانتین را تحت فشار قرار داد.

سپس در دقیقه ۲۰ آرژانتین پس از خطا روی نیکلاس تاگلیافیکو صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما ضربه مسی مهار شد؛ دومین باری که او در این جام جهانی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی نشد.

در دقیقه ۵۷، مصطفی زیکو گل دوم مصر را روی یک ضدحمله به ثمر رساند؛ تنها چند لحظه پس از آنکه گل قبلی او به دلیل خطایی در آن سوی زمین، پس از بازبینی VAR مردود اعلام شده بود.

دقایقی پیش از این گل، مصر تصور می‌کرد اختلاف را دو برابر کرده است، اما گل مصطفی زیکو به دلیل خطا در جریان شکل‌گیری حمله در آن سوی زمین، در نزدیکی نقطه کرنر فرعون‌ها، مردود اعلام شد.

هیثم حسن پس از این خطا، توپ را گرفته بود و با استارتی تماشایی طول زمین را طی کرد و توپ را به صلاح رساند.