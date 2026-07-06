یوفا این تصمیم را «غیرقابل درک و غیرقابل توجیه» توصیف کرد و اعلام کرد فیفا با لغو محرومیت اجباری یک جلسه‌ای مهاجم آمریکا، آن هم پس از فشارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، «از یک خط قرمز عبور کرده است.»

در بیانیه یوفا آمده است: «فوتبال بر پایه قوانین استوار است؛ قوانینی که اساس رقابتی عادلانه، شفاف و سالم را تشکیل می‌دهند. گاهی قوانین قابل تفسیر هستند، اما در این مورد نه.»

یوفا همچنین هشدار داد که این تصمیم، «تمامیت فوتبال را به خطر انداخته و اعتبار رقابت‌ها را زیر سؤال می‌برد.»

فیفا در تصمیمی غیرمنتظره، محرومیت یک جلسه‌ای فولارین بالوگان را به حالت تعلیق درآورد تا مهاجم تیم ملی آمریکا بتواند در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بلژیک به میدان برود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، از فیفا به دلیل بخشیده شدن کارت قرمز فولارین بالوگان تشکر کرد و نوشت: «از فیفا بابت انجام دادن کار درست و اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ تشکر می‌کنم.»