این مهاجم ۳۴ ساله در شکست ۲ بر ۱ برزیل، تنها گل تیمش را از روی نقطه پنالتی در وقت‌های تلف‌شده به ثمر رساند، اما دو گل ارلینگ هالند باعث شد برزیل زودترین حذف خود از جام جهانی از سال ۱۹۹۰ را تجربه کند.

نیمار پس از سوت پایان در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی روی زمین افتاد و اشک ریخت. هم‌تیمی‌هایش او را دلداری دادند.

او پس از دقایقی به روی سکوها رفت و در کنار همسرش، برونا بیانکاردی و پسرش داوی لوکا نشست.

نیمار نخستین بازی ملی خود را در تابستان ۲۰۱۰، در دیداری دوستانه مقابل آمریکا در ورزشگاه مت‌لایف انجام داد و نخستین گل ملی‌اش را نیز در همان مسابقه به ثمر رساند.

او دوران حضورش در تیم ملی برزیل را به عنوان بهترین گلزن تاریخ این کشور با ۸۰ گل، سه گل بیشتر از پله، به پایان می‌رساند.

گل نیمار در وقت‌های تلف‌شده دیدار مقابل نروژ، او را پس از پله به دومین بازیکن برزیلی تبدیل کرد که در چهار دوره جام جهانی گلزنی کرده است. او همچنین با ۱۳۰ بازی ملی، پس از کافو با ۱۴۲ بازی، دومین بازیکن باسابقه تاریخ تیم ملی برزیل است.

نیمار به دلیل مصدومیت مزمن ساق پای راست، تنها در دو مسابقه از پنج بازی برزیل در این جام جهانی به میدان رفت. او مقابل اسکاتلند ۱۵ دقیقه بازی کرد و برابر نروژ از دقیقه ۶۷ به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد.

ستاره اصلی برزیل در بیش از یک دهه گذشته، در سال‌های اخیر بارها با مصدومیت مواجه شد و همین موضوع از تاثیرگذاری او کاست. اکنون فوتبال برزیل وارد دوره‌ای تازه شده و نسل جدید در حال تحویل گرفتن تیم ملی است.