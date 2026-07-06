بریس دو دقیقهای جود بلینگام در جهنم آزتکا
دو گل جود بلینگام در فاصله تنها ۹۹ ثانیه، در بازی مکزیک - انگلیس، مسابقهای را که از قبل هم پرتنش بود، کاملا دگرگون کرد.
دو گل جود بلینگام در فاصله تنها ۹۹ ثانیه، در بازی مکزیک - انگلیس، مسابقهای را که از قبل هم پرتنش بود، کاملا دگرگون کرد.
ظاهرا فعلا باید همه بحثها درباره ارتفاع شهر مکزیکوسیتی را کنار گذاشت. بلینگام در کمتر از دو دقیقه، دو بار در جای درست و زمان مناسب قرار گرفت و سانترهای بوکایو ساکا و هری کین را به گل تبدیل کرد.
این اتفاق پس از آن رخ داد که مکزیک حدود ۳۵ دقیقه جریان بازی را در اختیار داشت.
انگلیس برای مدتی طولانی انگار حتی توپ را هم لمس نکرده بود، اما دو حمله سریع و مستقیم از سمت راست و دو گل جود بلینگام در دقایق ۳۶ و ۳۸ باعث شد نتیجه، به شکلی باورنکردنی، ۲ بر صفر به سود انگلیس شود.
دفع توپ او در وقتهای تلفشده نیمه نخست، که مانع گلزنی سزار مونتس شد، بیش از پیش کیفیت بالای او را به نمایش گذاشت.
چهار دقیقه پس از بریس بلینگام، گل خولیان کینیونس برای مکزیک نیز فوقالعاده بود و برای مدتی روند هجومی انگلیس را متوقف کرد.
بلینگام نخستین بازیکن پس از دیگو مارادونا در سال ۱۹۸۶ است که در ورزشگاه آزتکا دبل کرده است.
سریعترین دبلهای تاریخ جام جهانی
۲۰۱۴: تونی کروس — ۷۰ ثانیه | آلمان - برزیل
۲۰۲۲: کیلیان امباپه — ۹۵ ثانیه | فرانسه - آرژانتین
۲۰۲۶: جود بلینگام — ۹۹ ثانیه | انگلیس - مکزیک
نیمار پس از حذف برزیل مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، در استادیوم متلایف نیویورک با چشمانی اشکبار اعلام کرد دوران حضورش در تیم ملی به پایان رسیده است. او به شبکه گلوبو گفت: «تلاش کردم، تلاش کردم. حالا دیگر تمام شده است. اینجا شروع کردم و اینجا هم تمامش میکنم.»
این مهاجم ۳۴ ساله در شکست ۲ بر ۱ برزیل، تنها گل تیمش را از روی نقطه پنالتی در وقتهای تلفشده به ثمر رساند، اما دو گل ارلینگ هالند باعث شد برزیل زودترین حذف خود از جام جهانی از سال ۱۹۹۰ را تجربه کند.
نیمار پس از سوت پایان در ورزشگاه متلایف نیوجرسی روی زمین افتاد و اشک ریخت. همتیمیهایش او را دلداری دادند.
او پس از دقایقی به روی سکوها رفت و در کنار همسرش، برونا بیانکاردی و پسرش داوی لوکا نشست.
نیمار نخستین بازی ملی خود را در تابستان ۲۰۱۰، در دیداری دوستانه مقابل آمریکا در ورزشگاه متلایف انجام داد و نخستین گل ملیاش را نیز در همان مسابقه به ثمر رساند.
او دوران حضورش در تیم ملی برزیل را به عنوان بهترین گلزن تاریخ این کشور با ۸۰ گل، سه گل بیشتر از پله، به پایان میرساند.
گل نیمار در وقتهای تلفشده دیدار مقابل نروژ، او را پس از پله به دومین بازیکن برزیلی تبدیل کرد که در چهار دوره جام جهانی گلزنی کرده است. او همچنین با ۱۳۰ بازی ملی، پس از کافو با ۱۴۲ بازی، دومین بازیکن باسابقه تاریخ تیم ملی برزیل است.
نیمار به دلیل مصدومیت مزمن ساق پای راست، تنها در دو مسابقه از پنج بازی برزیل در این جام جهانی به میدان رفت. او مقابل اسکاتلند ۱۵ دقیقه بازی کرد و برابر نروژ از دقیقه ۶۷ به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد.
ستاره اصلی برزیل در بیش از یک دهه گذشته، در سالهای اخیر بارها با مصدومیت مواجه شد و همین موضوع از تاثیرگذاری او کاست. اکنون فوتبال برزیل وارد دورهای تازه شده و نسل جدید در حال تحویل گرفتن تیم ملی است.
کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل، پس از شکست ۲ بر ۱ تیمش مقابل نروژ و حذف غیرمنتظره از مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، گفت: فکر میکنم عملکرد قابل قبولی داشتیم، اما فوتبال همین است؛ ورزش همین است. گاهی باید تلخی شکست را پذیرفت.»
او همچنبین گفت «به دنبال ایدههای جدید خواهد بود» و در عین حال به کمبود کیفیت در خط میانی اشاره کرد: «به استعدادهای جوان نیاز داریم. به بازیکنان سطح بالایی نیاز داریم که وارد فوتبال برزیل شوند.»
اظهارات آنچلوتی درحالی است که برزیل که از سال ۱۹۹۰ تاکنون سابقه نداشت پیش از مرحله یکچهارم نهایی از جام جهانی کنار برود، در این مسابقه هرگز نتوانست ریتم همیشگی خود را پیدا کند.
نروژ از همان آغاز بازی با اعتمادبهنفس ظاهر شد. سندر برگه در سه دقیقه ابتدایی گلزنی کرد، اما گل او به دلیل آفساید مردود شد. همچنین اوریان نیلند پنالتی برونو گیمارش را مهار کرد؛ انتخابی که با توجه به تجربه نهچندان زیاد گیمارش در زدن پنالتی، برای بسیاری از هواداران سوالبرانگیز بود.
آنچلوتی درباره انتخاب برونو گیمارش برای زدن پنالتی گفت که این تصمیم بر اساس تحلیل آماری گرفته شده بود: «بر اساس آمار، نیمار بهترین گزینه برای زدن پنالتی بود، بعد رافینیا و سپس برونو گیمارش. بنابراین برونو را انتخاب کردیم، چون احساس کردیم بهترین پنالتیزن حاضر در زمین است.» نیمار و رافینیا در ترکیب اصلی برزیل حضور نداشتند.
آنچلوتی گفت: «در ابتدای بازی به نظرم تیم تحت کنترل بود و موقعیت خلق میکردیم. فشار آوردن بیش از حد دشوار بود، چون نروژ با نفرات زیاد دفاع میکرد و افزایش فشار، ریسک بالایی داشت.»
او افزود برزیل به کار خود ادامه خواهد داد و «به دنبال ایدههای جدید خواهد بود» و در عین حال به کمبود کیفیت در خط میانی اشاره کرد.
حذف غیرمنتظره برزیل مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، ممکن است پایان دوران ملی نیمار باشد. ستاره ۳۴ ساله برزیل پس از شکست ۲ بر ۱ تیمش گفت: «تلاش کردم… دیگر تمام شد.»
به گزارش رویترز، نیمار پس از شکست ۲ بر ۱ برزیل مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، تلویحاً از پایان دوران حضورش در تیم ملی خبر داد؛ شکستی که پنجقهرمان جهان را از رقابتها حذف کرد و انتظار این تیم برای کسب ششمین عنوان قهرمانی جهان را طولانیتر ساخت.
نیمار در این دیدار تنها گل برزیل را در وقتهای تلفشده از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، اما این گل مانع حذف سلسائو نشد.
این مهاجم ۳۴ ساله پس از پایان مسابقه در گفتوگویی کوتاه با کارشناس شبکه برزیلی ge tv، با اشاره به ورزشگاه ایست رادرفورد در ایالت نیوجرسی گفت: «تلاش کردم، تلاش کردم… دیگر تمام شد! از همینجا شروع کردم و همینجا هم تمامش کردم.»
او به این نکته اشاره داشت که نخستین بازی ملی خود را نیز در سال ۲۰۱۰ در همین ورزشگاه و در دیداری دوستانه برابر آمریکا انجام داده بود.
نیمار پس از پایان بازی اشک ریخت. حذف برزیل در مرحله یکهشتم نهایی، ضعیفترین عملکرد این تیم در جام جهانی از سال ۱۹۹۰ تاکنون به شمار میرود.
این شکست همچنین برزیل را در آستانه ثبت طولانیترین دوره بدون قهرمانی در جام جهانی از زمان نخستین قهرمانیاش قرار داده است. اگر سلسائو تا سال ۲۰۳۰ جام قهرمانی را به دست نیاورد، ۲۸ سال از آخرین قهرمانی این تیم در جام جهانی گذشته خواهد بود.
در صورت تایید بازنشستگی ملی نیمار، او دوران حضور خود در تیم ملی برزیل را با ۱۳۰ بازی، ۸۰ گل و ۵۸ پاس گل به پایان خواهد رساند.
نیمار در دوران حرفهای خود با باشگاههایش عناوین متعددی به دست آورده، اما تنها جام او با تیم ملی بزرگسالان برزیل، قهرمانی در جام کنفدراسیونهای ۲۰۱۳ بوده است.
ارلینگ هالند مهاجم تیم ملی نروژ با بریس در بازی با برزیل تعداد گلهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عدد ۷ رساند و با کیلیان امباپه و لیونل مسی در صدر جدول گلزنان این جام قرار گرفت.
ارلینگ هالند با درخشش خود، نروژ را به یکی از بزرگترین شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶ رساند و پنجقهرمان جهان را از رقابتها حذف کرد.
هالند در دقیقه ۷۹ با ضربه سر نروژ را پیش انداخت و سپس در دقیقه ۹۰ با شوتی محکم و زمینی از پشت محوطه جریمه، دروازه آلیسون را باز کرد تا پیروزی تیمش را قطعی کند.
این دو گل باعث شد هالند با لیونل مسی و کیلیان امباپه، با هفت گل، در صدر جدول گلزنان جام جهانی برابر شود.
ارلینگ هالند، تنها چند لحظه پس از آنکه به عنوان بهترین بازیکن مسابقه معرفی شد، هدایت هواداران نروژ را در اجرای حرکت نمادین و همیشگی پس از مسابقه، یعنی «پارو زدن»، بر عهده گرفت.
جالب اینکه شمار زیادی از هواداران برزیل نیز، بیش از آنچه شاید خودشان حاضر باشند اعتراف کنند، به این جشن پیوستند و در پایان، تشویق و شادی همه ورزشگاه را فرا گرفت.
تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه دو بر یک برزیل، مدعی همیشگی قهرمانی جهان را شکست داد و برای نخستین بار به جمع ۸ تیم برتر جهان صعود کرد. ارلینگ هالند در دقیقه ۷۹ و ۹۰ برای نروژ و نیمار از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۱۰+۹۰ برای برزیل به ثمر رساندند.
با این پیروزی، نروژ که برای نخستین بار راهی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی میشد، طلسم شکستناپذیری خود برابر برزیل را حفظ کرد.
نروژ بازی را هجومی آغاز کرد و حتی در دقایق ابتدایی یک بار دروازه برزیل را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد
در ادامه، برزیل روی خطای مدافعان نروژ صاحب ضربه پنالتی شد. داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR تصمیم اولیه خود را تغییر داد و نقطه پنالتی را نشان داد، اما برونو گیمارش نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه او با واکنش عالی اوریان نیلند مهار شد.
در نیمه دوم، برزیل مالکیت بیشتری روی توپ داشت و با ورود اندریک و سپس استفاده از نیمار و رافینیا، فشار خود را افزایش داد، اما نیلند با چند واکنش درخشان بار دیگر مانع گلزنی سلسائو شد.
در شرایطی که شاگردان کارلو آنچلوتی برای رسیدن به گل پیش کشیده بودند، نروژ در دقیقه ۷۹ روی یک ضدحمله سریع به هدف خود رسید و ارلینگ هالند با یک ضربه سر بالاتر از همه مدافعان زردپوش، سکوت را بر سکوهای هواداران برزیل حاکم کرد.
برزیل در دقایق پایانی حملات زیادی را روی دروازه نروژ ترتیب داد، اما دفاع منسجم حریف و درخشش نیلند اجازه بازگشت به بازی را نداد.
در حالی که برزیل به دنبال گل تساوی بود، ارلینگ هالند با یک ضربه پای چپ از پشت محوطه جریمه توانست برای دومینبار دروازه آلیسون بکر را باز کند تا پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی با شکستی تلخ از گردونه رقابتها کنار برود.
در دقیقه ۱۰+۹۰ نیمار جونیور از روی نقطه پنالتی توانست تک گل برزیل را به ثمر برساند.
نروژ با این پیروزی، علاوه بر صعود به جمع هشت تیم برتر، برای پنجمین بازی متوالی برابر برزیل شکستناپذیر ماند و یک بار دیگر نشان داد این حریف، یکی از معدود گرههای بازنشده تاریخ فوتبال سلسائو است.
این زودترین حذف برزیل از جام جهانی از سال ۱۹۹۰ است. نروژ نیز به بهترین عملکرد تاریخ خود در این رقابتها دست یافته است.
وایکینگها برای رسیدن به مرحله نیمهنهایی، به مصاف برنده دیدار مکزیک و انگلیس خواهد رفت.