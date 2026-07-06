حسن حسنزاده، فرمانده سپاه پاسداران تهران و رییس ستاد تشییع جنازه دیکتاتور کشتهشده ایران در تهران، گفت برنامهریزی شده بود جنازههای علی خامنهای و اعضای کشتهشده خانوادهاش از میدان «امام حسین» وارد مسیر تشییع شوند، اما این امکان فراهم نشد.
او از هواداران جمهوری اسلامی خواست نگران نباشند و افزود پس از رسیدن به نقطه پایانی، تلاش میشود جنازهها با بالگرد از مسیر تشییع عبور داده شوند.
حسنزاده پیشتر گفته بود این مراسم بهصورت زمینی و با خودروی مخصوص حمل جنازه انجام میشود.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد بازگشت سریع بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و روند احیای ذخایر نفتی جهان، میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را کاهش دهد.
به نوشته والاستریت ژورنال، اگرچه قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشته، تردد نفتکشها در تنگه هرمز بهسرعت در حال عادی شدن است و تولیدکنندگان نفت خلیج فارس نیز چاههای غیرفعال خود را دوباره وارد مدار کردهاند، اما بازسازی ذخایر نفتی جهان فرآیندی بسیار زمانبر خواهد بود؛ موضوعی که به اعتقاد این روزنامه، مستقیماً بر موازنه قدرت میان تهران و واشینگتن در مذاکرات اثر میگذارد.
این گزارش افزود هرچه کشورهای مصرفکننده سریعتر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، سرعت پر شدن دوباره این ذخایر به یکی از متغیرهای مهم در محاسبات سیاسی و اقتصادی دو طرف تبدیل شده است.
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چهارمین روز مراسم یکهفتهای تشییع جنازه و دفن علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، از صبح دوشنبه ۱۵ تیرماه در تهران آغاز شد.
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه پاسداران تهران و رییس ستاد تشییع جنازه خامنهای در تهران، گفت این مراسم دوشنبه از شرق به غرب تهران برگزار میشود.
حسنزاده پیشتر گفته بود تشییع جنازه رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی بهصورت زمینی و با خودروی مخصوص حمل جنازه انجام میشود.
مراسم یکهفتهای «وداع» با جنازه علی خامنهای و اعضای کشتهشده خانواده او، جمعه ۱۲ تیر در مصلای «امام خمینی» تهران آغاز شد.
در این مراسم، رهبران هیچ یک از قدرتهای جهانی حضور نداشتند و روسیه، چین، هند و ترکیه نیز با وجود دعوت جمهوری اسلامی، تنها مقامهایی در سطوح پایینتر اعزام کردند.
در غیاب مقامهای بلندپایه جهان و با مشهود شدن کمبود مقامهای سیاسی خارجی، شماری از اتباع خارجی غیرحکومتی با عنوانهایی مانند «جمعی از شیعیان»، «نمایندگان گروههای مذهبی» و «نمایندگان احزاب» بهعنوان مهمانان خارجی در مراسم حضور داشتند.
همزمان، شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از هزینههای گسترده تبلیغات، غذا، اسکان و تعطیلی چندروزه کشور برای این مراسم حکومتی، آن هم در شرایط فشار اقتصادی بر مردم، انتقاد کردند.
در دومین روز، محمدعلی ابطحی از دعوت نشدن چهرههای سیاسی، از جمله روسایجمهوری پیشین جمهوری اسلامی، انتقاد کرد و این مراسم را «مهمترین فرصت تاریخی برای نمایش انسجام داخلی» خواند.
در سومین روز، مصطفی، مسعود و میثم، سه پسر علی خامنهای، برای نخستین بار پس از مرگ او برای خواندن «نماز میت» بر جنازه پدرشان در انظار عمومی ظاهر شدند، اما مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در این مراسم نیز حضور نداشت.
جزییات بیشتر درباره آنچه در سه روز گذشته در مراسم دفن علی خامنهای گذشت را اینجا بخوانید.
همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برگزاری تجمعهای اعتراضی ایرانیان در شهرهای اروپا و کانادا، گروهی از ایرانیان در لسآنجلس نیز با برگزاری تجمعی، مخالفت خود را با هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام کردند.
گزارش نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال و گفتوگو با فواد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران
کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد بر اساس اطلاعات جدید، نیروی قدس سپاه پاسداران واحدی جدید با نام «مختار» تشکیل داده است.
به گفته این رسانه اسرائیلی، نیروی قدس با همکاری کارتلهای مکزیکی و برخی ایرانیان خارج از کشور، برای ترور دونالد ترامپ و دیگر مقامهای آمریکایی برنامهریزی میکند.