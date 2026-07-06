اسپانیا با هدایت لوئیس دلافوئنته یکی از آماده‌ترین تیم‌های جام بوده است. لاروخا پس از صدرنشینی در گروه خود، در مرحله قبل با ارائه نمایشی مقتدرانه اتریش را ۳ بر صفر شکست داد و با اتکا به نسل طلایی جدید خود، شامل لامین یامال، نیکو ویلیامز، پدری، فابیان رویس و آلوارو موراتا، یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی محسوب می‌شود.

در سوی مقابل، پرتغال با هدایت روبرتو مارتینس پس از پیروزی ۲ بر یک برابر کرواسی به جمع ۱۶ تیم برتر رسید. پرتغالی‌ها همچنان به درخشش کریستیانو رونالدو دل بسته‌اند؛ فوق‌ستاره ۴۱ ساله‌ای که تاکنون سه گل در این جام به ثمر رسانده و امشب در صورت حضور، دویست‌وسی‌وسومین بازی ملی خود را برای پرتغال انجام خواهد داد.

رونالدو در نشست خبری پیش از مسابقه درباره آینده خود گفت: «هر زمان که تصمیم به خداحافظی بگیرم، بدون هیچ حسرتی فوتبال را ترک خواهم کرد. اما اکنون فقط به بازی با اسپانیا فکر می‌کنم.» کاپیتان پرتغال همچنین با احترام به حریف اظهار داشت: «اسپانیا به دلیل افتخارات بیشتری که نسبت به پرتغال کسب کرده، روی کاغذ شانس بیشتری دارد، اما فوتبال در زمین مسابقه تعیین می‌شود و ما برای پیروزی به میدان می‌رویم.»

روبرتو مارتینس نیز با تمجید از کیفیت اسپانیا، این مسابقه را نبردی میان دو تیم بزرگ توصیف کرد و گفت: «اسپانیا یکی از بهترین تیم‌های جهان است، اما ما هم تیمی باتجربه و آماده داریم. در چنین بازی‌هایی، جزییات تعیین‌کننده هستند و باید بهترین نسخه خودمان باشیم.»

در سوی دیگر، لوئیس دلافوئنته ضمن تمجید از پرتغال، تاکید کرد که تیمش نباید تنها روی مهار رونالدو تمرکز کند. سرمربی اسپانیا گفت: «پرتغال فقط کریستیانو رونالدو نیست؛ آنها در تمام خطوط بازیکنان بزرگی دارند. برای پیروزی باید مقابل یک تیم کامل بازی کنیم، نه فقط یک ستاره.»

آمار تقابل‌های دو تیم نیز از رقابتی نزدیک حکایت دارد. اسپانیا و پرتغال تاکنون ۴۱ بار برابر هم قرار گرفته‌اند که اسپانیا ۱۸ پیروزی، پرتغال ۶ برد و ۱۷ مسابقه نیز با تساوی به پایان رسیده است. آخرین رویارویی آنها در جام جهانی، تساوی جذاب ۳ بر ۳ در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود؛ مسابقه‌ای که رونالدو با هت‌تریک فراموش‌نشدنی خود ستاره میدان شد.

برنده این دیدار راهی مرحله یک‌چهارم نهایی خواهد شد و در آن مرحله به مصاف برنده دیدار آمریکا و بلژیک می‌رود. با توجه به کیفیت فنی دو تیم، حضور ستاره‌های بزرگ و سابقه رقابت‌های جذاب میان آنها، انتظار می‌رود امشب یکی از تماشایی‌ترین بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ رقم بخورد.