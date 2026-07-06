حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه پاسداران تهران و رییس ستاد تشییع جنازه دیکتاتور کشته‌شده ایران در تهران، گفت برنامه‌ریزی شده بود جنازه‌های علی خامنه‌ای و اعضای کشته‌شده خانواده‌اش از میدان «امام حسین» وارد مسیر تشییع شوند، اما این امکان فراهم نشد.

او از هواداران جمهوری اسلامی خواست نگران نباشند و افزود پس از رسیدن به نقطه پایانی، تلاش می‌شود جنازه‌ها با بالگرد از مسیر تشییع عبور داده شوند.

حسن‌زاده پیش‌تر گفته بود این مراسم به‌صورت زمینی و با خودروی مخصوص حمل جنازه انجام می‌شود.