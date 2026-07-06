اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای ایرنا نوشت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره رهبری علی خامنهای بر مجموعهای از اصول پایدار، از جمله ثبات راهبردی، استقلال در تصمیمگیری، بازدارندگی، هویتمحوری و عمق راهبردی استوار بوده و این چارچوب، انسجام و جهتگیری کلان سیاست خارجی را در برابر تحولات بینالمللی حفظ کرده است.
او در این یادداشت، علی خامنهای را یکی از معماران اصلی جهتگیریهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت این رویکرد پیش از رهبری او و در دوران ریاستجمهوریاش شکل گرفت و پس از آن نیز در سطحی راهبردی ادامه یافت.
به نوشته او، بررسی این دوره برای شناخت منطق حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری است.
بقائی تاکید کرد «ثبات» در جهتگیریهای کلان، یکی از ویژگیهای اصلی این سیاست خارجی بوده و تصمیمگیریها کمتر تحت تاثیر تغییر دولتها یا تحولات سیاسی روزمره قرار گرفته است.
در این یادداشت، استقلال سیاسی و عزت ملی از پایههای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی شده و آمده است وابستگی به قدرتهای بزرگ پرریسک تلقی میشود و تنوعبخشی به روابط خارجی و حفظ استقلال در تصمیمگیری از اهداف این رویکرد بوده است.