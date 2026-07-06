پرونده جنجالی مهاجم تیم ملی آمریکا؛ ترامپ تماس با فیفا را تایید کرد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنرانیای در کاخ سفید، تایید کرد که برای لغو محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، با مقامهای فیفا تماس گرفته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنرانیای در کاخ سفید، تایید کرد که برای لغو محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، با مقامهای فیفا تماس گرفته است.
فولارین بالوگان پس از گلزنی برابر بوسنی و هرزگوین، با دخالت کمکداور ویدیویی (VAR)، کارت قرمز مستقیم دریافت کرد و از زمین اخراج شد. طبق قوانین فیفا، این کارت قرمز یک جلسه محرومیت خودکار برای بازی بعدی، مقابل بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی، به همراه داشت.
ترامپ درباره صحنه اخراج این مهاجم گفت: «من آن صحنه را دیدم. من ورزش را خیلی خوب میفهمم. آن صحنه اصلا خطا یا حتی یک تخلف هم نبود. دو نفر با تمام سرعت میدویدند و بر حسب اتفاق به هم برخورد کردند. اما این داور، که خیلی مشکوک است، تصمیمی گرفت که هیچکس نمیتوانست باور کند. حتی بازیکنان تیم مقابل هم گفتند ما شانس آوردیم!»
رییسجمهوری آمریکا با انتقاد از قانون محرومیت پس از کارت قرمز افزود: «بالوگان بهترین، یا یکی از بهترین بازیکنان ماست. وقتی شنیدم کارت قرمز یعنی او نمیتواند در بازی بعدی به میدان برود، گفتم این خیلی بیانصافی است. جریمه کردن کسی برای همان بازی یک چیز است، اما چطور او را برای بازیای که هنوز انجام نشده جریمه میکنید؟ شما نمیتوانید این کار را بکنید. بنابراین، بله، من خواهان بازبینی از سوی فیفا شدم و با مردی صحبت کردم که بسیار مورد احترام است و با این کار، احترامش نزد من ۱۰ برابر شد.»
در پی رایزنی ترامپ، فیفا در تصمیمی کمسابقه، محرومیت این مهاجم را تعلیق کرد تا او بتواند برابر بلژیک به میدان برود.
این اقدام فیفا موجی از خشم و انتقاد را در دنیای فوتبال به راه انداخت. فدراسیون فوتبال بلژیک و رودی گارسیا، سرمربی این تیم، بهشدت به این تصمیم اعتراض کردند. اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز با لحنی بیسابقه علیه نهاد بالادستی خود موضع گرفت و اعلام کرد فیفا با اعطای این امتیاز ویژه به آمریکا، از «خط قرمز» عبور کرده و سلامت مسابقات و اعتبار جام جهانی را زیر سوال برده است.