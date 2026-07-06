روبرتو مارتینس از سرمربیگری تیم ملی پرتغال کنار رفت
روبرتو مارتینس، سرمربی اسپانیایی، پس از شکست تیم ملی پرتغال برابر اسپانیا در یکهشتم نهایی جام جهانی، از سرمربیگری این تیم کنارهگیری کرد و اعلام کرد این آخرین حضور او روی نیمکت سلسائو اروپا بود.
روبرتو مارتینس، سرمربی اسپانیایی، پس از شکست تیم ملی پرتغال برابر اسپانیا در یکهشتم نهایی جام جهانی، از سرمربیگری این تیم کنارهگیری کرد و اعلام کرد این آخرین حضور او روی نیمکت سلسائو اروپا بود.
مارتینس با پرتغال در لیگ ملتهای اروپا قهرمان شده بود.
کریستیانو رونالدو در آخرین حضور خود در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان، به تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که در شش دوره جام جهانی گلزنی میکند اما به مهمترین آرزوی فوتبالی خود نرسید و با شکست پرتغال برابر اسپانیا در یکهشتم نهایی، جام جهانی ۲۰۲۶ را به تلخترین شکل ممکن ترک میکند.
رونالدو در پایان بازی با اسپانیا، با چشمانی اشکبار خداحافظی کرد؛ اکنون به نظر میرسد عظمت این لحظه برای رونالدو آشکار شده است. او در حالی که اشکهایش را پاک میکرد، برای هواداران پرتغال که پشت دروازه حضور داشتند دست زد.
این آخرین باری بود که او در جام جهانی به میدان رفت و احتمال زیادی وجود دارد که دیگر هرگز پیراهن تیم ملی پرتغال را نیز بر تن نکند.
جام جهانی، تنها جام بزرگی که رونالدو هرگز نتوانست به دست آورد، همچنان از دسترس یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال دور ماند؛ هرچند واقعیت این است که این تورنمنت برای رونالدوی ۴۱ ساله، یک گام فراتر از تواناییهای امروزش به نظر میرسید.
برترین گلزن تاریخ بازیهای ملی که با ثبت رکورد افسانهای ۱۰۰۰ گل حرفهای فاصله چندانی ندارد، پیش از بازی گفته بود که جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین دوره حضور او در ادوار جام جهانی است تا همه نگاهها پس از باز شدن دروازه پرتغال، متوجه ابرستاره تاریخ فوتبال باشد که آمار ۱۱ گل در ۲۷ مسابقه را از خود در تاریخ این مسابقات بر جای گذاشت.
دلداری ستارههای اسپانیا و پرتغال به اسطورهای که در ۴۱ سالگی هم برترین گلزن پرتغال در جام جهانی بود نیز نتوانست جلوی ترکیدن بغض رونالدو را بگیرد تا قطرههای اشک بر صورت او، بار دیگر بیرحمی ویرانکننده جذابترین ورزش جهان را به تصویر بکشد.
به این ترتیب افتخارات برنده پنج توپ طلا، پنج لیگ قهرمانان اروپا، دو لالیگا، سه لیگ برتر انگلستان، دو سری آ و چندین جام داخلی در کشورهای مختلف، با لباس تیم ملی پرتغال به یک قهرمانی در یورو و دو قهرمانی در لیگ ملتهای اروپا محدود خواهد شد.
رونالدو همچنین علاوهبر ثبت بیشترین گل در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا در رده باشگاهی، بیشترین تعداد گل ملی، بیشترین تعداد گل در یورو و بیشترین تعداد بازی ملی را به خود اختصاص داده است.
آمار کریستیانو رونالدو با پیراهن پرتغال
در مرحله انتخابی جام جهانی و جام ملتهای اروپا:
۸۲ گل در ۹۶ بازی (میانگین ۰.۸۵ گل در هر بازی)
در مرحله گروهی جام جهانی و جام ملتهای اروپا:
۲۱ گل در ۳۴ بازی (میانگین ۰.۶۲ گل در هر بازی)
در مرحله حذفی جام جهانی و جام ملتهای اروپا:
۴ گل در ۲۳ بازی (میانگین ۰.۱۷ گل در هر بازی)
لامین یامال، ستاره تیم ملی فوتبال اسپانیا، که در مراسم پیش از بازی با پرتغال، همچون مسابقه در لیگ ملتها تلاش کرد یک ارتباط احترامآمیز اما بدون صمیمیت را با رونالدو داشته باشد، پس از حذف تلخ پرتغال از جام جهانی ۲۰۲۶، کریستیانو رونالدو، اسطوره فوتبال جهان را در آغوش گرفت و به او دلداری داد.
رونالدو درحالی در ۴۱ سالگی آخرین جام جهانی خود را پشت سر گذاشت که لامین یامال ۱۸ ساله، تازه در ابتدای درخشش در فوتبال دنیاست.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در حساسترین بازی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در استادیوم شهر دالاس با نتیجه یک بر صفر برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی یکچهارم نهایی شد. میکل مرینو، تعویض طلایی لاروخا در این مسابقه، گل پیروزیبخش اسپانیا را در دقیقه ۱+۹۰ به ثمر رساند.
به این ترتیب رویای کریستیانو رونالدو برای فتح جام جهانی با شکست برابر رقیب سنتی، اسپانیا، به پایان رسید. اسپانیا با گل دیرهنگام میکل مرینو در وقتهای تلفشده، به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
در دیداری کمافتوخیز و با موقعیتهای اندک، مرینو، هافبک آرسنال، در وقتهای تلفشده با فرار از میان دو مدافع میانی پرتغال، با ضربهای زمینی دروازه حریف را باز کرد و تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.
رونالدوی ۴۱ ساله پیش از این مسابقه اعلام کرده بود که جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین حضورش در این رقابتها خواهد بود. اکنون نگاهها به یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال دوخته شده است تا مشخص شود آیا او از فوتبال ملی نیز خداحافظی خواهد کرد یا نه.
اسپانیا، قهرمان اروپا، در مرحله یکچهارم نهایی برای کسب سهمیه نیمهنهایی به مصاف برنده دیدار آمریکا و بلژیک خواهد رفت.
پرتغال نمیتواند شکایتی داشته باشد
پرتغال به جز صحنه گل میکل مرینو، در خط دفاع عملکردی نسبتا منسجم داشت، اما در فاز هجومی کاملا بیاثر و ناامیدکننده ظاهر شد.
اصرار روبرتو مارتینس بر استفاده نکردن از گونسالو راموس و ادامه دادن با کریستیانو رونالدو، بدون تردید با انتقادهای زیادی روبهرو خواهد شد؛ انتقادهایی که بیدلیل هم نیست. رونالدوی ۴۱ ساله در آخرین حضورش در جام جهانی تاثیر چندانی بر بازی نگذاشت و دیگر ستارههای هجومی پرتغال، از جمله برونو فرناندز و پدرو نتو، نیز کاملا محو بودند.
این روزی فراموشنشدنی، اما تلخ برای پرتغال بود؛ تیمی که خط حملهاش در این مسابقه هرگز هماهنگ و موثر ظاهر نشد.
اسپانیا، همان تیم یورو نیست
در آغاز یورو ۲۰۲۴، بسیاری معتقد بودند این تورنمنت برای نسل جوان اسپانیا کمی زود فرا رسیده است. اما این تیم برخلاف انتظارها با اقتدار قهرمان شد و این تصور شکل گرفت که دورهای تازه از سلطه فوتبال اسپانیا آغاز شده است.
با این حال، اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز بهترین نمایش خود را ارائه نکرده است. این تیم رقابتها را با تساوی بدون گل مقابل کیپورد آغاز کرد و از آن زمان نیز بهندرت توانسته عملکردی در بالاترین سطح داشته باشد.
لامین یامال در مقاطعی خطرناک ظاهر شد، اما نتوانست بهترین بازی خود را به نمایش بگذارد و مانند بسیاری از همتیمیهایش در یکسوم پایانی زمین کمدقت بود. اسپانیا با وجود کیفیت بالای بازیکنان هجومیاش، دروازهبان حریف را آنطور که انتظار میرفت به زحمت نینداخت.
آنها در نهایت راه رسیدن به گل و پیروزی را پیدا کردند، اما همچنان با تیمی که دو سال پیش قهرمان اروپا شد و نمایشی درخشان داشت، فاصله زیادی دارند.
آینده مبهم مارتینس
با توجه به عمق ترکیب و کیفیت بالای بازیکنان پرتغال، حذف این تیم در مرحله یکهشتم نهایی با چنین نمایشی کمفروغ و فراموششدنی، فشارها بر روبرتو مارتینس را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
پرتغال در طول این جام بارها ناامیدکننده ظاهر شد؛ در مرحله گروهی پایینتر از کلمبیا در رده دوم قرار گرفت و سپس در مرحله یکشانزدهم نهایی نیز با دشواری از سد کرواسی پا به سن گذاشته عبور کرد.
اگر حذف در مرحله یکچهارم نهایی یورو ۲۰۲۴ را هم در نظر بگیریم، مارتینس در دو تورنمنت بزرگ اخیر نتوانسته بهترین عملکرد را از مجموعه بازیکنانش بگیرد.
حتی پیش از آغاز این جام جهانی نیز درباره آینده او تردیدهایی وجود داشت و زمزمههایی از جداییاش شنیده میشد. این شکست، بیش از هر زمان دیگری، پایان همکاری او با تیم ملی پرتغال را به یک اتفاق تقریبا قطعی تبدیل کرده است.
نیمه اول دیدار تیمهای ملی فوتبال پرتغال و اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ پایینتر از حد انتظار بود و دو تیم مدعی قهرمانی، نمایش ویژهای نداشتند.
نیمه نخست با وجود صحنههای جذاب، در مقاطعی محتاطانه دنبال شد و دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن رفتند.
اسپانیا تیم برتر میدان بود، اما نتوانست از موقعیتهایش استفاده کند. میکل اویارسابال، بهویژه، چند فرصت خوب را از دست داد و میتوانست خیلی زود دروازه پرتغال را باز کند.
نیمه نخست، به شکلی جالب، احتمالا هر دو تیم را راضی کرده است. پرتغال دفاع منسجمی داشت و در ضدحملات موقعیتهایی ایجاد کرد، در حالی که اسپانیا نیز امیدوار است اگر روند بازی به همین شکل ادامه پیدا کند، کیفیت بالاتر بازیکنانش سرانجام تفاوت را رقم بزند.
پرتغال بازی را بهتر آغاز کرد و کریستیانو رونالدو، فوقستاره سلسائو اروپا، یکی از موقعیتهای انگشتشمار مسابقه را روی ریباند ضربه سر ژوائو فلیکس بهدست آورد اما ضربه او در وضعیت نامتعادل را اونای سیمون مهار کرد تا حسرت، سهم کاپیتان پرتغال از این موقعیت شود.
نمایش لامین یامال، ستاره جوان لاروخا، نیز برابر یاران رونالدو همچون لیگ ملتها چنگی به دل نزد و با پرس شدید بازیکنان پرتغال، از جریان بازی خارج شده بود.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، در واکنش به توهینهای نژادپرستانهای که سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، به او انجام داده بود، با انتشار پستی در ایکس نوشت: «خانم سلسته آماریا، شما زنی نفرتانگیز و در شان جایگاهی که در اختیار دارید نیستید.»
امباپه نوشت: «شما نماینده پاراگوئه نیستید؛ کشوری که در تمام طول این رقابتها، سرشار از شور، تعهد و شرافت بود. بهدلیل بیمسئولیتی و نژادپرستی آشکار شما، اکنون تمام جهان مسیر درخشان و تلاش تاریخی بازیکنان پاراگوئه در این جام جهانی را به فراموشی سپرده و به جای آن، تنها تصویر زنی نالایق را به یاد دارد که بدترین چهره ممکن را از کشورش به نمایش گذاشته است.»
فوقستاره فرانسوی همچنین نوشت: «من هرگز به افرادی مانند او اجازه نخواهم داد نفرت و نژادپرستی خود را در سراسر جهان گسترش دهند.»
سناتور پاراگوئهای پس از حذف پاراگوئه از جام جهانی با شکست مقابل فرانسه، در شبکههای اجتماعی به کیلیان امباپه حمله کرده و او را هدف توهینهای نژادپرستانه قرار داده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنرانیای در کاخ سفید، تایید کرد که برای لغو محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، با مقامهای فیفا تماس گرفته است.
فولارین بالوگان پس از گلزنی برابر بوسنی و هرزگوین، با دخالت کمکداور ویدیویی (VAR)، کارت قرمز مستقیم دریافت کرد و از زمین اخراج شد. طبق قوانین فیفا، این کارت قرمز یک جلسه محرومیت خودکار برای بازی بعدی، مقابل بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی، به همراه داشت.
ترامپ درباره صحنه اخراج این مهاجم گفت: «من آن صحنه را دیدم. من ورزش را خیلی خوب میفهمم. آن صحنه اصلا خطا یا حتی یک تخلف هم نبود. دو نفر با تمام سرعت میدویدند و بر حسب اتفاق به هم برخورد کردند. اما این داور، که خیلی مشکوک است، تصمیمی گرفت که هیچکس نمیتوانست باور کند. حتی بازیکنان تیم مقابل هم گفتند ما شانس آوردیم!»
رییسجمهوری آمریکا با انتقاد از قانون محرومیت پس از کارت قرمز افزود: «بالوگان بهترین، یا یکی از بهترین بازیکنان ماست. وقتی شنیدم کارت قرمز یعنی او نمیتواند در بازی بعدی به میدان برود، گفتم این خیلی بیانصافی است. جریمه کردن کسی برای همان بازی یک چیز است، اما چطور او را برای بازیای که هنوز انجام نشده جریمه میکنید؟ شما نمیتوانید این کار را بکنید. بنابراین، بله، من خواهان بازبینی از سوی فیفا شدم و با مردی صحبت کردم که بسیار مورد احترام است و با این کار، احترامش نزد من ۱۰ برابر شد.»
در پی رایزنی ترامپ، فیفا در تصمیمی کمسابقه، محرومیت این مهاجم را تعلیق کرد تا او بتواند برابر بلژیک به میدان برود.
این اقدام فیفا موجی از خشم و انتقاد را در دنیای فوتبال به راه انداخت. فدراسیون فوتبال بلژیک و رودی گارسیا، سرمربی این تیم، بهشدت به این تصمیم اعتراض کردند. اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز با لحنی بیسابقه علیه نهاد بالادستی خود موضع گرفت و اعلام کرد فیفا با اعطای این امتیاز ویژه به آمریکا، از «خط قرمز» عبور کرده و سلامت مسابقات و اعتبار جام جهانی را زیر سوال برده است.