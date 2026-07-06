به این ترتیب رویای کریستیانو رونالدو برای فتح جام جهانی با شکست برابر رقیب سنتی، اسپانیا، به پایان رسید. اسپانیا با گل دیرهنگام میکل مرینو در وقت‌های تلف‌شده، به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.

در دیداری کم‌افت‌وخیز و با موقعیت‌های اندک، مرینو، هافبک آرسنال، در وقت‌های تلف‌شده با فرار از میان دو مدافع میانی پرتغال، با ضربه‌ای زمینی دروازه حریف را باز کرد و تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.

رونالدوی ۴۱ ساله پیش از این مسابقه اعلام کرده بود که جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین حضورش در این رقابت‌ها خواهد بود. اکنون نگاه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال دوخته شده است تا مشخص شود آیا او از فوتبال ملی نیز خداحافظی خواهد کرد یا نه.

اسپانیا، قهرمان اروپا، در مرحله یک‌چهارم نهایی برای کسب سهمیه نیمه‌نهایی به مصاف برنده دیدار آمریکا و بلژیک خواهد رفت.

پرتغال نمی‌تواند شکایتی داشته باشد

پرتغال به جز صحنه گل میکل مرینو، در خط دفاع عملکردی نسبتا منسجم داشت، اما در فاز هجومی کاملا بی‌اثر و ناامیدکننده ظاهر شد.

اصرار روبرتو مارتینس بر استفاده نکردن از گونسالو راموس و ادامه دادن با کریستیانو رونالدو، بدون تردید با انتقادهای زیادی روبه‌رو خواهد شد؛ انتقادهایی که بی‌دلیل هم نیست. رونالدوی ۴۱ ساله در آخرین حضورش در جام جهانی تاثیر چندانی بر بازی نگذاشت و دیگر ستاره‌های هجومی پرتغال، از جمله برونو فرناندز و پدرو نتو، نیز کاملا محو بودند.

این روزی فراموش‌نشدنی، اما تلخ برای پرتغال بود؛ تیمی که خط حمله‌اش در این مسابقه هرگز هماهنگ و موثر ظاهر نشد.

اسپانیا، همان تیم یورو نیست

در آغاز یورو ۲۰۲۴، بسیاری معتقد بودند این تورنمنت برای نسل جوان اسپانیا کمی زود فرا رسیده است. اما این تیم برخلاف انتظارها با اقتدار قهرمان شد و این تصور شکل گرفت که دوره‌ای تازه از سلطه فوتبال اسپانیا آغاز شده است.

با این حال، اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز بهترین نمایش خود را ارائه نکرده است. این تیم رقابت‌ها را با تساوی بدون گل مقابل کیپ‌ورد آغاز کرد و از آن زمان نیز به‌ندرت توانسته عملکردی در بالاترین سطح داشته باشد.

لامین یامال در مقاطعی خطرناک ظاهر شد، اما نتوانست بهترین بازی خود را به نمایش بگذارد و مانند بسیاری از هم‌تیمی‌هایش در یک‌سوم پایانی زمین کم‌دقت بود. اسپانیا با وجود کیفیت بالای بازیکنان هجومی‌اش، دروازه‌بان حریف را آن‌طور که انتظار می‌رفت به زحمت نینداخت.

آن‌ها در نهایت راه رسیدن به گل و پیروزی را پیدا کردند، اما همچنان با تیمی که دو سال پیش قهرمان اروپا شد و نمایشی درخشان داشت، فاصله زیادی دارند.

آینده مبهم مارتینس

با توجه به عمق ترکیب و کیفیت بالای بازیکنان پرتغال، حذف این تیم در مرحله یک‌هشتم نهایی با چنین نمایشی کم‌فروغ و فراموش‌شدنی، فشارها بر روبرتو مارتینس را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

پرتغال در طول این جام بارها ناامیدکننده ظاهر شد؛ در مرحله گروهی پایین‌تر از کلمبیا در رده دوم قرار گرفت و سپس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی نیز با دشواری از سد کرواسی پا به سن گذاشته عبور کرد.

اگر حذف در مرحله یک‌چهارم نهایی یورو ۲۰۲۴ را هم در نظر بگیریم، مارتینس در دو تورنمنت بزرگ اخیر نتوانسته بهترین عملکرد را از مجموعه بازیکنانش بگیرد.

حتی پیش از آغاز این جام جهانی نیز درباره آینده او تردیدهایی وجود داشت و زمزمه‌هایی از جدایی‌اش شنیده می‌شد. این شکست، بیش از هر زمان دیگری، پایان همکاری او با تیم ملی پرتغال را به یک اتفاق تقریبا قطعی تبدیل کرده است.