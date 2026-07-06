والاستریت ژورنال: بهبود بازار نفت، توان تهران برای فشار از مسیر تنگه هرمز را کاهش میدهد
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد بازگشت سریع بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیای ذخایر نفتی جهان میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را بهشدت تضعیف کند.
قاسم بیات، مدیرعامل شرکت نفتی شهر هوستون، گفت این اقدامات بیشتر برای کنترل بازار انجام میشود و پر کردن ذخایر راهبردی نفت کشورهای جهان به زمان بیشتری نیاز دارد.