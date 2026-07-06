والاستریت ژورنال نوشت جمهوری اسلامی قصد دارد برای عبور کشتیها از تنگه هرمز عوارض دریافت کند، اما ممکن است برای کشورهای «دوست» از جمله چین، امتیازهای ویژهای در نظر بگیرد.
این روزنامه به نقل از سفیر جمهوری اسلامی در چین گزارش داد تهران «قطعا» از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد، اما چین و دیگر کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ممکن است از نظر میزان یا نوع این هزینه، مشمول «ملاحظات ویژه» شوند.
به نوشته والاستریت ژورنال، جمهوری اسلامی مدعی است یادداشت تفاهم با آمریکا به آن حق اعمال چنین سازوکاری را داده، اما واشینگتن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این برداشت را رد کرده و بر آزادی کشتیرانی و بینالمللی بودن تنگه هرمز تاکید دارند.
به گزارش سایت هرانا، سیامک امینی، زندانی سیاسی در زندان اوین که به بیماری خودایمنی و پوکی استخوان شدید مبتلاست، بیش از یک سال است که به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان، از اعزام به بیمارستان و دریافت آمپول مربوط به بیماری خود محروم مانده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده سیامک امینی با تایید این موضوع به هرانا گفت: سیامک امینی باید داروی مورد نیاز خود را هر چهار ماه یکبار تزریق کند و خانواده این زندانی طی این مدت دستکم چهار بار برای تزریق آمپول و انجام آزمایشهای تخصصی مرتبط با بیماری او، نوبت معاینه دریافت کردهاند.
به گفته این منبع، امینی در تاریخ ۱ تیر سال جاری، به دلیل نبود امکانات درمانی کافی در زندان، به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد، اما پس از آنکه از بستن پابند و دستبند و همچنین پوشیدن لباس زندان خودداری کرد، روند درمان او ناتمام ماند و پس از انجام عکسبرداری، بدون تکمیل مراحل درمان به زندان بازگردانده شد.
طبق این گزارش، این زندانی سیاسی به دلیل مصرف مداوم کورتون و محرومیت از معاینات دورهای ضروری، به پوکی استخوان مبتلا شده و در پی آن، دچار شکستگی در ناحیه تحتانی دنده نیز شده است.
امیرحسین اعتمادی، مشاور سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، گفت: «پس از قیام انقلاب شیر و خورشید، کشتار مردم و سرکوبهای گسترده، حتی برای دولتهای اروپایی که به سیاست مماشات گرایش داشتند، دیگر مانند گذشته آسان نیست که با جمهوری اسلامی به توافق برسند. نگاه بخش قابل توجهی از سیاستمداران اروپایی نسبت به گذشته تغییر کرده است.»
او افزود: «تصور نمیکنم دولت فعلی آمریکا در نهایت بتواند با جمهوری اسلامی به توافقی پایدار دست پیدا کند. شاید بتواند این بحران را برای مدتی به تعویق بیندازد، اما در نهایت، به نظر میرسد با همان مسئلهای روبهرو خواهد شد که از نگاه ایرانیان، راهحل نهایی آن، پایان جمهوری اسلامی است.»
جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، گفت: «با وجود تمام هزینههای هنگفتی که حکومت ایران برای مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنهای صرف کرد و با وجود اینکه تمام ظرفیتهای داخلی و خارجی، مستقیم و غیرمستقیم، رسمی و غیررسمی خود را برای تبدیل این مراسم به نمایش مشروعیت و قدرت خیابانی به کار گرفت، نتیجه کاملا برعکس بود.»
او افزود: «مراسم امروز به یک رسوایی بزرگ و کمسابقه تبدیل شد. هرچقدر هم ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلاش کند روایت دیگری ارائه دهد، این مراسم یک شکست تبلیغاتی تمامعیار بود.»
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت: «مراسم تشییع علی خامنهای تا حدی شبیه فضای یک ورزشگاه است؛ جایی که هواداران تیم محبوبشان احساسات خود را تخلیه میکنند و سپس به زندگی روزمره بازمیگردند. به نظر میرسد حکومت نیز تلاش میکند با برگزاری چنین مراسمی، احساسات بدنه حامی خود را مدیریت و تخلیه کند.»
او افزود: «از سوی دیگر، همزمان مذاکرات با آمریکا ادامه دارد. در چنین شرایطی، شعارهای تند درباره انتقام، در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی برای برگزاری این مراسم و تامین امنیت آن از ترامپ اجازه گرفته است؛ موضوعی که این شعارها را تمسخرآمیز جلوه میدهد.»
وبسایت اکسیوس بهنقل از مقامهای اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، جمعه ۱۲ تیر در گفتوگویی تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از تشدید لفاظیهای ضداسرائیلی رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، شکایت کرده و خواستار مهار او شده است.
بهگفته این مقامها، نتانیاهو همچنین از ترامپ خواست که در دیدارش با اردوغان در جریان نشست این هفته ناتو در آنکارا، از فروش سامانههای تسلیحاتی از جمله جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه ، خودداری کند.
طی دو سال گذشته و همزمان با جنگهای غزه و ایران، تنش میان اسرائیل و ترکیه بهشدت افزایش یافته است. با این حال، ترامپ روابط نزدیک و دوستانه خود را هم با نتانیاهو و هم با اردوغان، که از متحدان کلیدی آمریکا و یک میانجی مهم منطقهای برای واشینگتن به شمار میرود، حفظ کرده است.
در سوی مقابل، جایگاه نتانیاهو در واشینگتن طی ماههای اخیر، در پی جنگ ایران، تضعیف شده است؛ جنگی که به محبوبیت ترامپ آسیب زد و پایگاه حامیان جنبش «ماگا» (MAGA) را دچار شکاف کرد.
اکسیوس در گزارش خود افزوده که هم به دلیل رابطه نزدیک ترامپ با اردوغان و هم به دلیل منافع مالی قابل توجهی که فروش تسلیحات آمریکایی به ترکیه برای واشینگتن به همراه دارد، مشخص نیست که نتانیاهو تا چه اندازه همچنان بر ترامپ نفوذ دارد.
ترامپ برای شرکت در نشست ناتو در آنکارا، سهشنبه و چهارشنبه در ترکیه خواهد بود و علاوه بر شرکت در نشست ناتو، با اردوغان نیز جداگانه دیدار خواهد کرد.
براساس گزارشها در این دیدار توافقی ۷۰۰ میلیون دلاری برای فروش موتورهای جدید جنگندههای ترکیه امضا خواهد شد و همچنین احتمال از سرگیری فروش جنگندههای اف-۳۵ به دومین ارتش بزرگ ناتو مورد گفتوگو قرار خواهد گرفت.
ترکیه در سال ۲۰۱۹، پس از خرید سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ از روسیه، از برنامه دریافت اف-۳۵ کنار گذاشته شد؛ زیرا مقامهای آمریکایی معتقد بودند این سامانه میتواند امنیت فناوریهای پیشرفته این جنگنده را به خطر بیندازد.
نتانیاهو دوشنبه ۱۵ تیر همین موضع را در گفتوگویی با شبکه فاکس بهصورت علنی مطرح کرد. او به اظهارات ضداسرائیلی مقامهای ارشد ترکیه اشاره کرد و گفت که ترکیه در منطقه از «آدمهای بد» حمایت میکند.
نتانیاهو همچنین شخص اردوغان را هدف حمله قرار داد و گفت رییسجمهوری ترکیه اسرائیل و دیگر کشورهای عضو ناتو را تهدید میکند.
او گفت: «حکومتی که به اخوانالمسلمین، جنبشی افراطی که از آمریکا نفرت دارد، آلوده شده است. به نظر من نباید جنگندههای اف-۳۵ یا موتورهای جنگندههایش را دریافت کند، زیرا این موضوع توازن قدرت در خاورمیانه را بر هم میزند؛ توازنی که با برتری هوایی اسرائیل و حضور آمریکا تضمین شده است.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، هفته گذشته گفت که پنتاگون در حال بررسی این موضوع است که چگونه میتوان با وجود در اختیار داشتن سامانه موشکی ساخت روسیه، جنگندههای اف-۳۵ را به ترکیه فروخت.
ونس در گفتوگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت: «برای رعایت قوانین آمریکا، باید اطمینان حاصل کنیم که برخی شرایط مشخص تحقق یافته است. رییسجمهوری از ما خواسته این بررسی را انجام دهیم.»
از نگاه نتانیاهو، احتمال فروش این تسلیحات را نمیتوان از مواضع روزبهروز خصمانهتر دولت اردوغان علیه اسرائیل جدا دانست.
اردوغان هفته گذشته صهیونیسم را «یک ایدئولوژی نسلکش» توصیف کرد و مدعی شد که این ایدئولوژی تهدیدی برای بقای ترکیه به شمار میرود.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در مصاحبهای با تلویزیون دولتی این کشور حملات لفظی را تشدید کرد و دولت اسرائیل را باری خواند «که بشریت دیگر توان تحمل آن را ندارد».
او اسرائیل را «مشکلی برای تمام جهان» خواند و خواستار اعمال تحریمهای بینالمللی علیه این کشور شد. این اظهارات واکنش تند اسرائیل را به دنبال داشت.
اکسیوس بهنقل از منابع آگاهی که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد نتانیاهو در تماس تلفنی روز جمعه با ترامپ از اردوغان شکایت کرد و خواستار مهار رهبر ترکیه شد.
یکی از مقامهای آمریکایی گفت: «نتانیاهو درخواستش را مطرح کرد و رییسجمهوری هم آن را شنید. بنابراین ممکن است رییسجمهوری این پیام را به اردوغان منتقل کند که میشود کمی ملایمتر رفتار کنی؟ اما در نهایت، اوضاع همین است که هست.»
دفتر نخستوزیر اسرائیل و کاخ سفید از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کردند.
رابطه نتانیاهو و ترامپ طی سالهای گذشته گاهی نزدیک و گاهی پرتنش بوده است. در ماههای اخیر پس از آنکه ترامپ برای پایان دادن به جنگ ایران به شکلی مذاکره کرد که نتانیاهو از آن ناراضی بود، تنش میان دو طرف افزایش یافت.
شماری از مقامهای آمریکایی، از جمله جیدی ونس، نتانیاهو را متهم کردهاند که درباره جنگ ایران وعدهها و پیشبینیهای خوشبینانهای مطرح کرده بود که هیچکدام تحقق نیافتهاند.
یکی از مقامهای ارشد دولت آمریکا به اکسیوس گفت: «بیبی درباره جنگ ایران کلی وعده داد که هیچکدام عملی نشد. اما خب، چه میتوانیم بکنیم؟ او میآید، وعدههایش را میدهد و بعد ما باید همه چیز را خودمان بررسی کنیم.»
با این همه انتظار میرود نخستوزیر اسرائیل اواخر همین ماه برای دیدار با ترامپ به واشینگتن سفر کند.