پرتغال-اسپانیا؛ بیضررترین ۴۵ دقیقه دربی ایبری
نیمه اول دیدار تیمهای ملی فوتبال پرتغال و اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ پایینتر از حد انتظار بود و دو تیم مدعی قهرمانی، نمایش ویژهای نداشتند.
نیمه اول دیدار تیمهای ملی فوتبال پرتغال و اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ پایینتر از حد انتظار بود و دو تیم مدعی قهرمانی، نمایش ویژهای نداشتند.
نیمه نخست با وجود صحنههای جذاب، در مقاطعی محتاطانه دنبال شد و دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن رفتند.
اسپانیا تیم برتر میدان بود، اما نتوانست از موقعیتهایش استفاده کند. میکل اویارسابال، بهویژه، چند فرصت خوب را از دست داد و میتوانست خیلی زود دروازه پرتغال را باز کند.
نیمه نخست، به شکلی جالب، احتمالا هر دو تیم را راضی کرده است. پرتغال دفاع منسجمی داشت و در ضدحملات موقعیتهایی ایجاد کرد، در حالی که اسپانیا نیز امیدوار است اگر روند بازی به همین شکل ادامه پیدا کند، کیفیت بالاتر بازیکنانش سرانجام تفاوت را رقم بزند.
پرتغال بازی را بهتر آغاز کرد و کریستیانو رونالدو، فوقستاره سلسائو اروپا، یکی از موقعیتهای انگشتشمار مسابقه را روی ریباند ضربه سر ژوائو فلیکس بهدست آورد اما ضربه او در وضعیت نامتعادل را اونای سیمون مهار کرد تا حسرت، سهم کاپیتان پرتغال از این موقعیت شود.
نمایش لامین یامال، ستاره جوان لاروخا، نیز برابر یاران رونالدو همچون لیگ ملتها چنگی به دل نزد و با پرس شدید بازیکنان پرتغال، از جریان بازی خارج شده بود.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، در واکنش به توهینهای نژادپرستانهای که سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، به او انجام داده بود، با انتشار پستی در ایکس نوشت: «خانم سلسته آماریا، شما زنی نفرتانگیز و در شان جایگاهی که در اختیار دارید نیستید.»
امباپه نوشت: «شما نماینده پاراگوئه نیستید؛ کشوری که در تمام طول این رقابتها، سرشار از شور، تعهد و شرافت بود. بهدلیل بیمسئولیتی و نژادپرستی آشکار شما، اکنون تمام جهان مسیر درخشان و تلاش تاریخی بازیکنان پاراگوئه در این جام جهانی را به فراموشی سپرده و به جای آن، تنها تصویر زنی نالایق را به یاد دارد که بدترین چهره ممکن را از کشورش به نمایش گذاشته است.»
فوقستاره فرانسوی همچنین نوشت: «من هرگز به افرادی مانند او اجازه نخواهم داد نفرت و نژادپرستی خود را در سراسر جهان گسترش دهند.»
سناتور پاراگوئهای پس از حذف پاراگوئه از جام جهانی با شکست مقابل فرانسه، در شبکههای اجتماعی به کیلیان امباپه حمله کرده و او را هدف توهینهای نژادپرستانه قرار داده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنرانیای در کاخ سفید، تایید کرد که برای لغو محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، با مقامهای فیفا تماس گرفته است.
فولارین بالوگان پس از گلزنی برابر بوسنی و هرزگوین، با دخالت کمکداور ویدیویی (VAR)، کارت قرمز مستقیم دریافت کرد و از زمین اخراج شد. طبق قوانین فیفا، این کارت قرمز یک جلسه محرومیت خودکار برای بازی بعدی، مقابل بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی، به همراه داشت.
ترامپ درباره صحنه اخراج این مهاجم گفت: «من آن صحنه را دیدم. من ورزش را خیلی خوب میفهمم. آن صحنه اصلا خطا یا حتی یک تخلف هم نبود. دو نفر با تمام سرعت میدویدند و بر حسب اتفاق به هم برخورد کردند. اما این داور، که خیلی مشکوک است، تصمیمی گرفت که هیچکس نمیتوانست باور کند. حتی بازیکنان تیم مقابل هم گفتند ما شانس آوردیم!»
رییسجمهوری آمریکا با انتقاد از قانون محرومیت پس از کارت قرمز افزود: «بالوگان بهترین، یا یکی از بهترین بازیکنان ماست. وقتی شنیدم کارت قرمز یعنی او نمیتواند در بازی بعدی به میدان برود، گفتم این خیلی بیانصافی است. جریمه کردن کسی برای همان بازی یک چیز است، اما چطور او را برای بازیای که هنوز انجام نشده جریمه میکنید؟ شما نمیتوانید این کار را بکنید. بنابراین، بله، من خواهان بازبینی از سوی فیفا شدم و با مردی صحبت کردم که بسیار مورد احترام است و با این کار، احترامش نزد من ۱۰ برابر شد.»
در پی رایزنی ترامپ، فیفا در تصمیمی کمسابقه، محرومیت این مهاجم را تعلیق کرد تا او بتواند برابر بلژیک به میدان برود.
این اقدام فیفا موجی از خشم و انتقاد را در دنیای فوتبال به راه انداخت. فدراسیون فوتبال بلژیک و رودی گارسیا، سرمربی این تیم، بهشدت به این تصمیم اعتراض کردند. اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز با لحنی بیسابقه علیه نهاد بالادستی خود موضع گرفت و اعلام کرد فیفا با اعطای این امتیاز ویژه به آمریکا، از «خط قرمز» عبور کرده و سلامت مسابقات و اعتبار جام جهانی را زیر سوال برده است.
در آستانه دیدار حساس مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میان آمریکا و بلژیک، تصمیمی کمسابقه از سوی فیفا، دنیای فوتبال را در شوک و تنش فرو برد.
فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا و باشگاه موناکو، که به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی مقابل بوسنی و هرزگوین (پیروزی ۲ بر ۰ آمریکا) باید بهطور خودکار از این بازی محروم میشد، با حکم فیفا مجوز بازی دریافت کرد.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
بالوگان پس از گلزنی برابر بوسنی و هرزگوین، با دخالت کمکداور ویدیویی (VAR) اخراج شد و حکم محرومیت خودکار یکجلسهای دریافت کرد. اما شامگاه یکشنبه، فیفا اعلام کرد محرومیت این بازیکن تعلیق شده و او میتواند برابر بلژیک به میدان برود.
اوج جنجال زمانی شکل گرفت که رسانههای آمریکایی، از جمله نیویورک تایمز، گزارش دادند این تصمیم پس از مداخله مستقیم کاخ سفید و تماس شخصی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با رییس فیفا برای لغو مجازات اتخاذ شده است.
موضعگیری تند بلژیک و حاشیههای آییننامهای
فیفا برای توجیه این اقدام به ماده ۲۷ آییننامه انضباطی خود استناد کرد؛ مادهای که اجازه تعلیق مشروط مجازاتها را میدهد. این اقدام با واکنش شدید فدراسیون فوتبال بلژیک روبهرو شد. فدراسیون بلژیک بلافاصله درخواست فرجامخواهی کرد، اما فیفا این درخواست را غیرقابل استماع اعلام کرد. فدراسیون فوتبال بلژیک در بیانیهای رسمی اعلام کرد هنوز هیچ توضیح قانونی دریافت نکرده و صلاحیت این بازیکن برای حضور در دیدار پیشرو را بهشدت زیر سوال میبرد.
موج انتقادها؛ از کلوپ تا یوفا
این تصمیم با واکنشهای تند و تمسخرآمیز چهرههای فوتبال همراه شد. رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، گفت: «نمیدانستم در تقویم فیفا، ۵ ژوئیه همان دروغ سیزدهبهدر است!»
یورگن کلوپ نیز گفت: «ترامپ و اینفانتینو چیزی از فوتبال نمیدانند و نباید در آن دخالت کنند.»
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز در بیانیهای اعلام کرد فیفا با این اقدام از «خط قرمز» عبور کرده و سلامت مسابقات و اعتبار جام جهانی را به خطر انداخته است.
در مقابل، مائوریسیو پوچتینو، سرمربی آمریکا، از این تصمیم استقبال کرد و خواستار تمرکز بر زمین مسابقه شد.
به گزارش نیویورک پست، پس از دیدار حساس تیمهای ملی انگلیس و مکزیک که با پیروزی ۳ بر ۲ سهشیرها به پایان رسید، چهار نفر در شرق لسآنجلس هدف تیراندازی قرار گرفتند.
به نوشته نیویورک پست، پلیس دقایقی پس از ساعت ۹:۴۰ یکشنبهشب به وقت محلی، گزارشهایی درباره سه تیراندازی جداگانه دریافت کرد که یکی از آنها در خیابان معروف ویتیر (Whittier Boulevard) رخ داده است.
به گفته مقامها، چهار مجروح این حادثه به بیمارستان منتقل شدند، اما هنوز جزییاتی درباره شدت جراحات آنها منتشر نشده است. پلیس تایید کرد این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته، هیچ مظنونی بازداشت نشده و انگیزه عاملان تیراندازی نیز هنوز مشخص نیست.
خیابان ویتیر یکی از محلهای تجمع مکزیکیتبارهای ساکن لسآنجلس است و در جریان مسابقات فوتبال، هواداران زیادی برای جشن و شادی در این خیابان گرد هم میآیند.
مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب شاهد یکی از حساسترین دیدارهای خود خواهد بود؛ جایی که پرتغال و اسپانیا، در ورزشگاه دالاس برای کسب سهمیه مرحله یکچهارم نهایی به مصاف هم میروند. دیداری که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان «فینال زودهنگام» این رقابتها یاد میکنند.
اسپانیا با هدایت لوئیس دلافوئنته یکی از آمادهترین تیمهای جام بوده است. لاروخا پس از صدرنشینی در گروه خود، در مرحله قبل با ارائه نمایشی مقتدرانه اتریش را ۳ بر صفر شکست داد و با اتکا به نسل طلایی جدید خود، شامل لامین یامال، نیکو ویلیامز، پدری، فابیان رویس و آلوارو موراتا، یکی از اصلیترین مدعیان قهرمانی محسوب میشود.
در سوی مقابل، پرتغال با هدایت روبرتو مارتینس پس از پیروزی ۲ بر یک برابر کرواسی به جمع ۱۶ تیم برتر رسید. پرتغالیها همچنان به درخشش کریستیانو رونالدو دل بستهاند؛ فوقستاره ۴۱ سالهای که تاکنون سه گل در این جام به ثمر رسانده و امشب در صورت حضور، دویستوسیوسومین بازی ملی خود را برای پرتغال انجام خواهد داد.
رونالدو در نشست خبری پیش از مسابقه درباره آینده خود گفت: «هر زمان که تصمیم به خداحافظی بگیرم، بدون هیچ حسرتی فوتبال را ترک خواهم کرد. اما اکنون فقط به بازی با اسپانیا فکر میکنم.» کاپیتان پرتغال همچنین با احترام به حریف اظهار داشت: «اسپانیا به دلیل افتخارات بیشتری که نسبت به پرتغال کسب کرده، روی کاغذ شانس بیشتری دارد، اما فوتبال در زمین مسابقه تعیین میشود و ما برای پیروزی به میدان میرویم.»
روبرتو مارتینس نیز با تمجید از کیفیت اسپانیا، این مسابقه را نبردی میان دو تیم بزرگ توصیف کرد و گفت: «اسپانیا یکی از بهترین تیمهای جهان است، اما ما هم تیمی باتجربه و آماده داریم. در چنین بازیهایی، جزییات تعیینکننده هستند و باید بهترین نسخه خودمان باشیم.»
در سوی دیگر، لوئیس دلافوئنته ضمن تمجید از پرتغال، تاکید کرد که تیمش نباید تنها روی مهار رونالدو تمرکز کند. سرمربی اسپانیا گفت: «پرتغال فقط کریستیانو رونالدو نیست؛ آنها در تمام خطوط بازیکنان بزرگی دارند. برای پیروزی باید مقابل یک تیم کامل بازی کنیم، نه فقط یک ستاره.»
آمار تقابلهای دو تیم نیز از رقابتی نزدیک حکایت دارد. اسپانیا و پرتغال تاکنون ۴۱ بار برابر هم قرار گرفتهاند که اسپانیا ۱۸ پیروزی، پرتغال ۶ برد و ۱۷ مسابقه نیز با تساوی به پایان رسیده است. آخرین رویارویی آنها در جام جهانی، تساوی جذاب ۳ بر ۳ در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود؛ مسابقهای که رونالدو با هتتریک فراموشنشدنی خود ستاره میدان شد.
برنده این دیدار راهی مرحله یکچهارم نهایی خواهد شد و در آن مرحله به مصاف برنده دیدار آمریکا و بلژیک میرود. با توجه به کیفیت فنی دو تیم، حضور ستارههای بزرگ و سابقه رقابتهای جذاب میان آنها، انتظار میرود امشب یکی از تماشاییترین بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ رقم بخورد.