ناصر مکارمشیرازی، مرجع تقلید حامی حکومت، در پیامی به مناسبت تشیع علی خامنهای گفت که نباید تصور شود جنگ پایان یافته است و مقابله با «جبهه استکبار» همچنان ادامه دارد.
مکارمشیرازی در بخش دیگری از پیام خود گفت عاملان کشتن علی خامنهای و دیگر کشتهشدگان جنگ، از «کیفر الهی و مجازات عادلانه» مصون نخواهند ماند.
او از مسئولان، نیروهای مسلح و تصمیمگیران جمهوری اسلامی خواست در عرصههای نظامی، دیپلماسی و دیگر حوزهها در برابر دشمن ایستادگی کنند.
مکارمشیرازی، ولایت فقیه را «محور وحدت» و «رکن استواری نظام» خواند و گفت حفظ وحدت و همبستگی ملی بیش از هر زمان ضروری است.
میری رگو، وزیر حملونقل اسرائیل، یکشنبه ۱۴ تیر به اورشلیمپست گفت: «در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین و دهها نیروی ارتش را به امارات متحده عربی اعزام کردیم.»
او افزود دهها موشک جمهوری که به سوی این کشور حاشیه خلیج فارس شلیک شده بودند، توسط این سیستم رهگیری شدند.
اورشلیمپست نوشت چندین مقام اسرائیلی اظهار داشتند که تصمیم برای ارسال آتشبار گنبد آهنین و موشکهای رهگیر، پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، گرفته شده است.
توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلستان، در نشست خبری پیش از بازی با مکزیک، درباره جو ورزشگاه و رفتار هواداران مکزیک گفت: «انتظار هیچ رفتار خصمانهای را ندارم. تا اینجا همه بسیار محترمانه رفتار کردهاند. فضا احساسی خواهد بود و حمایت زیادی از تیم میزبان وجود خواهد داشت.»
او درباره وضعیت ریس جیمز، مدافع راست تیم خود، گفت: «ریس شاید بتواند روی نیمکت باشد، اما باید منتظر آخرین ارزیابی پزشکان و نظر تیم پزشکی بمانیم.»
سرمربی انگلستان درباره نگرانیها از ایجاد سر و صدا مقابل هتل تیم گفت: «امروز هیچ مشکلی نداشتیم. فیفا از شرایط آگاه است و اطراف هتل نیروهای امنیتی حضور دارند. نمیخواهم درباره مشکلاتی صحبت کنم که اصلا وجود ندارند.»
توخل همچنین درباره شرایط ارتفاع شهر مکزیکوسیتی گفت: «ما تاثیرش را احساس میکنیم. خودم کمی سردرد داشتم و خوب نخوابیدم، اما موضوعی نیست که نتوان با آن کنار آمد. فکر میکنم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه نخست سختترین بخش مسابقه برای ما خواهد بود.»
مکزیک و انگلستان بامداد دوشنبه برای صعود به یکچهارم نهایی جام جهانی به مصاف هم میروند.
تیم ملی فوتبال فرانسه در حالی با حداقل اختلاف برابر پاراگوئه به پیروزی رسید و راهی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی شد که شاگردان دشان در طول بازی بارها با خطاهای خشن و حرکات غیرورزشی بازیکنان حریف مواجه شدند.
تلاش بازیکنان پاراگوئه برای ایجاد جنگ روانی علیه خروسها در طول مسابقه با خشونت همراه بود و آبیها خوششانس بودند که از این مسابقه بدون مصدوم و محروم عبور کردند.
تنش و درگیری در این مسابقه پس از خطای آندرس کوباس روی کاپیتان فرانسه، به اوج رسید و عثمان دمبله، ستاره پیاسجی، در اعتراض به خطای خشن هافبک پاراگوئه، با حریف درگیر شد.
اما این آخرین خطا روی امباپه نبود و برترین گلزن جام جهانی، دقایقی بعد نیز هنگام حرکت با توپ، از سوی ماتیاس گالارسا ضربهای به صورت دریافت کرد.
در گرمای شدید فیلادلفیا، ایلگیز تانتاشف، داور ازبکستانی، بر خلاف روشن ایرماتوف، هموطن باسابقه خود، نتوانست قضاوت خوبی در جام جهانی داشته باشد و از خطاهای پرشمار پاراگوئه بدون نشان دادن کارت زرد عبور کرد.
بازی و رفتار خشن پاراگوئه چندبار درگیری و اعتراض بین بازیکنان را در پی داشت اما بعد از گلزنی امباپه از روی نقطه پنالتی، سمت و سوی این شیوه از بازی تغییر کرد و این تیم فرانسه بود که با خارج شدن از زیر فشار نتیجه، بازیکنان پاراگوئه را عصبی میدید.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد بازرسان این نهاد همچنان به تاسیسات هستهای ایران دسترسی ندارند و ازسرگیری این دسترسی، در عمل به روند مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا وابسته شده است.
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت آمریکا و جمهوری اسلامی در ظاهر بر سر بازرسیهای آژانس اختلاف دارند، اما هر دو طرف از این اهرم برای چانهزنی نهایی بهره میبرند.
اروپا همزمان با تجربه شدیدترین موج گرمای ثبتشده در تاریخ خود، شاهد تشدید اختلافنظرها بر سر استفاده از سیستمهای سرمایشی است؛ موضوعی که از یک چالش فنی و بهداشتی فراتر رفته و به مناقشهای سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است.
روزنامه گاردین یکشنبه ۱۴ تیر گزارش داد کارشناسان سلامت خواستار گسترش دسترسی گروههای آسیبپذیر به سیستمهای سرمایشی، بهویژه در بیمارستانها، خانههای سالمندان، مدارس و وسایل حملونقل عمومی هستند، اما درباره استفاده گسترده از کولر در خانههای شخصی همچنان با احتیاط اظهار نظر میکنند.
هانس کلوگه، رییس دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت، گفت: «بخش عمده سرمایهگذاری اروپا بهدرستی صرف راهکارهای بلندمدتتری مانند ایجاد سایه، عایقبندی ساختمانها و راهاندازی مراکز خنککننده شده است، نه استفاده گسترده از سامانههای سرمایشی مکانیکی.»
او در عین حال با اشاره به آسیبپذیری برخی گروهها در برابر گرما تاکید کرد هر دو رویکرد، یعنی توسعه راهکارهای بلندمدت و استفاده هدفمند از سامانههای سرمایشی، جایگاه و نقش خود را دارند.
بر اساس یافتههای پژوهشها، تلاشها برای سازگاری بیشتر با گرما سبب شده میزان مرگومیر ناشی از موجهای گرما که دو دهه پیش «شدید» محسوب میشدند، حدود ۷۵ درصد کاهش یابد.
با این حال، شدت و فراوانی موجهای گرما در اروپا بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
سازمان جهانی بهداشت برآورد میکند طی چهار سال گذشته، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در اروپا بر اثر گرما جان خود را از دست دادهاند.
همچنین پیشبینی میشود موج گرمای بیسابقه ماه ژوئن امسال (۱۱ خرداد تا ۹ تیر)، هزاران و شاید دهها هزار قربانی بر جای گذاشته باشد؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از تلفات ناشی از گرما در ایالات متحده است.
برخی کارشناسان این تفاوت را تا حد زیادی به میزان استفاده از سیستمهای سرمایشی نسبت میدهند.
در حالی که حدود ۹۰ درصد خانههای آمریکا به کولر مجهز هستند، این میزان در بسیاری از کشورهای اروپایی بسیار پایینتر است.
رویکرد احزاب راستگرا
در روزهای اخیر، موضوع تهویه مطبوع به یکی از محورهای جدال سیاسی در اروپا تبدیل شده است. احزاب راستگرا دولتها و جریانهای حامی سیاستهای اقلیمی را متهم میکنند که به بهانه حفاظت از محیط زیست، مانع گسترش استفاده از کولر شدهاند.
مارک برنهارد، یکی از سخنگوهای حزب راستگرای «آلترناتیو برای آلمان»، پس از ثبت رکورد دمای هوا در آلمان، اعلام کرد این حزب اجازه نخواهد داد مردم «قربانی ایدئولوژی اقلیمی» شوند.
او گفت: «هیستری اقلیمی بهدلیل خطاهای ایدئولوژیک در ساختوساز، مانند خودداری از نصب سیستمهای تهویه مطبوع، به افزایش مرگومیر ناشی از گرما منجر شده است.»
این موضع در حالی مطرح میشود که همین حزب سال گذشته هشدارهای دولت درباره موجهای گرمایی را «هراسافکنی» توصیف کرده بود.
در فرانسه نیز حزب راستگرای اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن، گسترش استفاده از کولر را به یکی از محورهای برنامههای خود تبدیل کرده و همزمان از سیاستهای مقابله با تغییرات اقلیمی انتقاد میکند.
این مناقشه با اظهارنظر برخی چهرههای آمریکایی تشدید شده است. آنها کمبود کولر در اروپا را نشانه فقر، سیاستگذاری نادرست و مقررات بیش از حد توصیف کردهاند.
بودن یا نبودن؟ مساله این است
با وجود رواج گسترده استفاده از تهویه مطبوع در کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و استرالیا، تنها حدود ۱۵ درصد از ۳.۵ میلیارد نفر ساکن مناطق گرم جهان به این فناوری دسترسی دارند.
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده است در صورت تداوم سیاستهای فعلی، تعداد دستگاههای تهویه مطبوع در جنوبشرق آسیا بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حدود ۹ برابر خواهد شد.
کارشناسان هشدار میدهند استفاده گسترده از کولر بدون هزینه نیست. تخلیه هوای گرم به خیابانها میتواند پدیده «جزیره گرمایی شهری» را تشدید کند و افزایش مصرف برق نیز خطر فشار بر شبکه و خاموشی را بالا ببرد.
در عین حال، با کاهش سهم سوختهای فسیلی در تولید برق اروپا، انتظار میرود اثرات اقلیمی استفاده از کولر در این قاره بهتدریج کاهش یابد.
آمارها حاکی از آن است که با گرمتر شدن اقلیم اروپا با سرعتی حدود دو برابر میانگین جهانی، استفاده از سامانههای سرمایشی در این قاره رو به افزایش است.
اکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایتالیا و اسپانیا به سیستم تهویه مطبوع مجهز هستند. این رقم در فرانسه به ۲۴ درصد میرسد و در استانهای جنوبی به حدود ۴۸ درصد افزایش مییابد، در حالی که در شمال این کشور تنها حدود ۱۰ درصد از خانهها کولر دارند.
آلمان اما همچنان یکی از پایینترین نرخهای استفاده از سیستمهای سرمایشی در اروپا را دارد و تنها حدود ۶ درصد خانهها به کولر ثابت مجهز هستند. بسیاری از مالکان خانه در این کشور معتقدند حتی موج گرمای کمسابقه امسال نیز خرید کولر را از نظر اقتصادی توجیه نمیکند.
در سوی دیگر، برخی متخصصان خواستار نصب سیستمهای تهویه مطبوع در واحدهای مسکن اجتماعی شدهاند و میگویند شکاف میان کسانی که به سرمایش دسترسی دارند و کسانی که از آن محروماند، در حال افزایش است.
مسکن اجتماعی به واحدهای مسکونی یارانهای گفته میشود که دولت یا نهادهای عمومی برای اسکان خانوارهای کمدرآمد و افراد آسیبپذیر با اجاره کمتر از نرخ بازار فراهم میکنند.
کلوئی بریمیکومب، پژوهشگر اقلیم دانشگاه آکسفورد، گفت: «در موجهای گرما، بخش بزرگی از منابع انرژی و آب صرف خنک کردن مراکز داده میشود، در حالی که جان انسانها از هوش مصنوعی ارزشمندتر است؛ یا دستکم باید چنین باشد.»
گزارش گاردین در حالی منتشر شد که پیشبینیها از وقوع موج تازهای از گرمای شدید در اروپا طی روزهای آینده حکایت دارد.