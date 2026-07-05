میری رگو، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل، یک‌شنبه ۱۴ تیر به اورشلیم‌پست گفت: «در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین و ده‌ها نیروی ارتش را به امارات متحده عربی اعزام کردیم.»

او افزود ده‌ها موشک جمهوری که به سوی این کشور حاشیه خلیج فارس شلیک شده بودند، توسط این سیستم رهگیری شدند.

اورشلیم‌پست نوشت چندین مقام اسرائیلی اظهار داشتند که تصمیم برای ارسال آتش‌بار گنبد آهنین و موشک‌های رهگیر، پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، گرفته شده است.

