دیپلماسی و گزینه نظامی، دو راهبرد همزمان اسرائیل
شبکه آی۲۴ به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد اسرائیل در صورت شکست مسیر دیپلماسی، همچنان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را یک گزینه محتمل میداند. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد اسرائیلی در روزهای آینده برای گفتوگو درباره جمهوری اسلامی و تحولات منطقه به واشینگتن سفر خواهد کرد.
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل، میگوید باید میان مواضع مقامهای اسرائیلی و اقداماتی که در عمل انجام میدهند، یک تصویر واحد دید. به گفته او، هدف اسرائیل این است که همزمان از مسیر نظامی و دیپلماتیک، شرایط مطلوب خود را ایجاد کند.