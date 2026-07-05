مراسم اقامه نماز میت علی خامنه‌ای در مصلی تهران با تدابیر شدید امنیتی، تعطیلی سراسری کشور و حضور حامیان حکومت با شعارهای خونخواهی و انتقام برگزار شد. بسیاری از مقام‌های پیشین حکومت، از جمله سه رییس‌جمهوری سابق، به مراسم دعوت نشدند و مجتبی خامنه‌ای نیز در انظار عمومی حاضر نشد.

گفت‌وگو با رضا طالبی، روزنامه‌نگار، و نجات بهرامی، تحلیل‌گر سیاسی