او درباره وضعیت ریس جیمز، مدافع راست تیم خود، گفت: «ریس شاید بتواند روی نیمکت باشد، اما باید منتظر آخرین ارزیابی پزشکان و نظر تیم پزشکی بمانیم.»

سرمربی انگلستان درباره نگرانی‌ها از ایجاد سر و صدا مقابل هتل تیم گفت: «امروز هیچ مشکلی نداشتیم. فیفا از شرایط آگاه است و اطراف هتل نیروهای امنیتی حضور دارند. نمی‌خواهم درباره مشکلاتی صحبت کنم که اصلا وجود ندارند.»

توخل همچنین درباره شرایط ارتفاع شهر مکزیکوسیتی گفت: «ما تاثیرش را احساس می‌کنیم. خودم کمی سردرد داشتم و خوب نخوابیدم، اما موضوعی نیست که نتوان با آن کنار آمد. فکر می‌کنم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه نخست سخت‌ترین بخش مسابقه برای ما خواهد بود.»

مکزیک و انگلستان بامداد دوشنبه برای صعود به یک‌چهارم نهایی جام جهانی به مصاف هم می‌روند.