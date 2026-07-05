در این پیام کوتاه که حوالی ۷ عصر یکشنبه ۱۴ تیر در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، مجتبی خامنه‌ای با استناد به اصل ۱۵۷ قانون اساسی، اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه منصوب و از «تلاش‌های ارزشمند و صادقانه» او قدردانی کرده است.

او همچنین در این پیام از پدرش با عنوان «قائد شهید» یاد کرده و نوشته است مطالبات مطرح‌شده از سوی او، همراه با نکات پیام هفتم تیر ۱۴۰۵، «راهگشای تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب» است.

محسنی اژه‌ای یکی از چهر‌ه‌های شناخته‌شده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با سابقه امنیتی است و به دلیل نقش داشتن در سرکوب مخالفان حکومت از سوی ایالات متحده تحریم شده است.

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او پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه در تیر ۱۴۰۰، به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، سخنگوی قوه قضاییه و معاونت این دستگاه به جمهوری اسلامی خدمت کرده بود. محسنی اژیه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز وزیر اطلاعات بود.

آمریکا در سال ۲۰۱۰ او را به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراض‌های ۱۳۸۸ تحریم کرد. در بیانیه تحریم او آمده بود که نیروهای اطلاعاتی تحت هدایت محسنی اژه‌ای در بازداشت بدون تفهیم اتهام، ضرب‌وشتم، حبس انفرادی، محرومیت از دادرسی عادلانه و گرفتن اعترافات اجباری از چهره‌های سیاسی نقش داشتند.

در جمهوری اسلامی، رییس قوه قضاییه با حکم رهبر برای دوره‌ای پنج‌ساله منصوب می‌شود. رویه معمول در سال‌های گذشته تمدید حکم روسای این قوه برای دوره دوم بوده است.

هفته گذشته گزارشی درباره تمدید نشدن حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای برای دومین دوره ریاست بر قوه قضاییه منتشر شد. پس از آن، روزنامه هم‌میهن این خبر را تکذیب کرد، اما گزارش این روزنامه ساعاتی بعد از وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی آن حذف شد.

حکم تازه در شرایطی منتشر شد که مجتبی خامنه‌ای، فرزند و جانشین علی خامنه‌ای، در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت و در تصاویر منتشرشده از این مراسم دیده نشد. همزمانی انتشار این حکم با مراسم تشییع و تعطیلی اعلام‌شده برای آن، از نظر سیاسی و خبری قابل توجه است.

تاکید دوباره بر تنبیه مخالفان

مجتبی خامنه‌ای در پیام هفتم تیر خود، یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی و قضایی در شرایط کنونی را پیگیری آنچه «حقوق تضییع‌شده» مردم ایران در اثر «جنایات مجرمان بین‌المللی» و «تجاوزکاران جهانی» خواند، عنوان کرده بود.

او در آن پیام با اشاره به «جنگ تحمیلی دوم و سوم»، حمله به مراکز درمانی و خدماتی، «جنایات جنگی» در میناب و لامرد، و کشته شدن علی خامنه‌ای نوشته بود این موارد باید در محاکم داخلی و بین‌المللی با جدیت دنبال شود.

در پیام هفتم تیر آمده بود: «گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانه‌شان رساند.»

مجتبی خامنه‌ای همچنین گفته بود آنچه او «اعترافات» و «افتخار وقیحانه» برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی به این حملات خوانده، می‌تواند زمینه پیگیری حقوقی را فراهم کند.

او در ادامه خواستار تعمیم دستور علی خامنه‌ای درباره رسیدگی به «جنایات صورت‌گرفته در جنگ تحمیلی دوم» به «جنگ تحمیلی سوم» شده و نوشته بود این روند باید تا «وصول به حکم» و «واگذاری اجرای آن به عناصر صالحه» ادامه یابد.