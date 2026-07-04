خبرگزاری رویترز روز شنبه ۱۳ تیر گزارش داد شمار رسمی قربانیان دو زمینلرزه به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ که ۲۴ ژوئن [۳ تیر] سواحل ونزوئلا را لرزاند، به دو هزار و ۹۵۴ نفر رسیده است. دولت همچنین اعلام کرد بیش از ۱۶ هزار نفر بر اثر این فاجعه بیخانمان شدهاند و آمار غیررسمی افراد مفقود از ۴۱ هزار نفر فراتر رفته است.
به گفته مقامهای ونزوئلا، نزدیک به ۳۰ هزار نیروی دولتی در کنار سه هزار و ۲۸۱ امدادگر بینالمللی در عملیات جستوجو و امدادرسانی مشارکت دارند. با این حال، نیروهای داوطلب و ساکنان مناطق آسیبدیده میگویند ارسال غذا، دارو و تجهیزات سنگین با تاخیر انجام شده و همین موضوع روند نجات افراد گرفتار زیر آوار را کند کرده است.
رویترز در گزارشی از شهر لاگوایرا، یکی از آسیبدیدهترین مناطق زلزله، روایت خوان زاپاتا، یکی از بازماندگان، را منتشر کرده است. او که هنگام وقوع زلزله در آپارتمان طبقه پنجم خود بود، بر اثر شدت لرزشها زیر آوار گرفتار شد و پس از دو روز و هفت ساعت توسط امدادگران داوطلب نجات یافت.
زاپاتا گفت هنگام نجات به امدادگران گفته بود در طبقه پنجم زندگی میکند، اما آنها به او گفتهاند زیرزمین ساختمان قرار دارد؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده شدت فروریختن ساختمان بوده است. او اکنون با شکستگی چند دنده، جراحات متعدد و آسیبدیدگی پاها در بیمارستان صحرایی تحت درمان است. زاپاتا همچنین تلفن همراه و مدارک هویتی خود را از دست داده و هنوز نتوانسته با دخترش در آمریکا و خواهرش در کانادا تماس بگیرد.
پیتر هولز، مدیر پزشکی بیمارستان صحرایی که با هماهنگی وزارت خارجه آمریکا و چند سازمان امدادرسان در ونزوئلا فعالیت میکند، به رویترز گفت تاکنون حدود ۴۰۰ بیمار در این مرکز درمان شدهاند و شمار جراحیها تا پایان روز شنبه به حدود ۳۰ مورد خواهد رسید. به گفته او، این بیمارستان بهتدریج فعالیت خود را به پزشکان محلی واگذار خواهد کرد و در آینده به یک مرکز خدمات درمانی دائمی برای منطقه تبدیل میشود.
در مقابل، دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، انتقادها درباره کندی واکنش دولت را رد کرده و از استقرار گسترده نیروهای امدادی خبر داده است. اما بسیاری از داوطلبان، اعضای خانواده قربانیان و تیمهای امداد خارجی میگویند کمکهای اولیه دیر به مناطق زلزلهزده رسید و کمبود ماشینآلات سنگین همچنان عملیات جستوجو را با مشکل مواجه کرده است.
در مجتمع مسکونی ویرانشده «لوس کوکوس» در لاگوایرا، گروهی از داوطلبان به سرپرستی الکساندر دلگادو، معلم تربیت بدنی، همچنان به جستوجوی قربانیان ادامه میدهند. میگل پولئو، که برای یافتن دخترخوانده و خانواده او به این گروه پیوسته، گفت تاکنون تنها سگ آنها را زیر آوار پیدا کرده است و دیگر امیدی به زنده بودن اعضای خانواده ندارد.
پولئو با انتقاد از عملکرد دولت گفت برخلاف ادعای مقامهای رسمی، کمکها بهموقع نرسید و مردم عادی نخستین کسانی بودند که به یاری آسیبدیدگان شتافتند. او همچنین از حضور نیروهای پلیس در منطقه بدون مشارکت موثر در عملیات امداد انتقاد کرد و گفت تنها خواسته خانوادهها این است که پیکر قربانیان پیدا شود تا بتوانند آنها را به خاک بسپارند.