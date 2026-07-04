علی نیکزاد، نایبرییس اول مجلس جمهوری اسلامی، با تاکید بر اینکه هیچ رهبری قابل مقایسه با علی خامنهای نیست، گفت: «ما چون در دل قله بودیم، عظمت قله را متوجه نمیشویم و به مرور زمان متوجه خواهیم شد.»
علی خامنهای در سالهای گذشته بارها در سخنرانیهای خود از تعبیر «رسیدن به قله» برای توصیف وضعیت جمهوری اسلامی استفاده کرده بود.
او در یکی از سخنرانیهای خود خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۲ گفته بود: «این سربالایی، این شیب تند را عبور کردهایم، به قاهها نزدیک شدهایم.» این اظهارات در آن زمان واکنشها و بحثهای گستردهای را در میان شهروندان ایران برانگیخت.
نیکزاد همچنین گفت جمهوری اسلامی توان دفاعی، موشکی و نظامی خود را مدیون علی خامنهای است.
همزمان با برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، همایشی با عنوان «خامنهای؛ رهبر جاویدان مقاومت» شنبه ۱۳ تیر در سالن اجلاس تهران برگزار شد.
برخی نمایندگان کشورهایی که برای شرکت در مراسم دفن علی خامنهای به ایران سفر کرده بودند، در این همایش نیز حضور یافتند.
رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، که حکومت از آنها با عنوان «جبهه مقاومت» یاد میکند، از جمله شرکتکنندگان در این همایش بودند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک عضو مسلح حزبالله که شنبه در نزدیکی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شناسایی شده بود، پس از عملیات تعقیب و گریز کشته شد.
ارتش اسرائیل افزود نیروهای ذخیره تیپ ۵۵۱ این فرد مسلح را در منطقه مجدل زون، در داخل منطقه حائل تحت کنترل اسرائیل، شناسایی کردند.
به گفته ارتش، نیروها به سوی این عضو حزبالله آتش گشودند و پس از تعقیب، برای «رفع تهدید»، او را کشتند.
پس از ماهها ابهام درباره هویت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۳ تیر، با انتشار بیانیهای از سوی علی عظمایی مشخص شد که او به این سمت منصوب شده است. در این بیانیه که رسانههای ایران آن را منتشر کردند، عظمایی با تهدید اسرائیل و آمریکا نوشت که «انتقام الهی» از این دو کشور چندان دور نیست.
علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران، فروردین امسال در حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشته شد.
پیشتر، برخی حسابهای حامی حکومت در شبکههای اجتماعی از انتصاب عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر داده بودند، اما سپاه پاسداران این انتصاب را به طور رسمی تایید نکرده بود.
علی عظمایی در سال ۱۳۹۸، زمانی که فرمانده منطقه پنجم دریایی سپاه پاسداران بود، به همراه علی خامنهای و هفت فرمانده دیگر سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
رسانههای ایران جمعه با انتشار بیانیهای از علی عظمایی، سمت او را «فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران» اعلام کردند.
این در حالی است که هنوز خبری رسمی از صدور حکم برای انتصاب عظمایی به این مقام منتشر نشده است.
همشهری آنلاین نوشت: «این معرفی به طور رسمی انجام نشده است و در پیامی که روابط عمومی سپاه پاسداران منتشر کرد، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه معرفی شده است.»
علی عظمایی در سال ۱۳۹۸، زمانی که فرمانده منطقه پنجم دریایی سپاه پاسداران بود، به همراه علی خامنهای و هفت فرمانده دیگر سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
در بیانیه منتشر شده در رسانههای ایران، عظمایی با تهدید اسرائیل و آمریکا نوشته است که «انتقام الهی» از این دو کشور چندان دور نیست.
در فروردین امسال، در جریان حملات علیه جمهوری اسلامی، علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران کشته شد.
رسانههای حکومتی در ایران پس از انتشار بیانیه نیروی دریایی سپاه بهمناسبت مراسم تشییع علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، از انتصاب علی عظمایی بهعنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران و جانشین علیرضا تنگسیری، فرمانده سابق این نیرو که در ششم فروردین کشته شد، خبر دادند.
این رسانهها تا کنون هیچ حکمی درباره انتصاب علی عظمایی را منتشر نکردهاند که از سوی مجتبی خامنهای، بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا، و یا حتی احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، صادر شده باشد.
در بیانیهای که شنبه ۱۳ تیر از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران منتشر شده، بهنقل از علی عظمایی بهعنوان فرمانده جدید این نیرو گفته شده است: «اینجانب و همه رزمندگان دریادل نیروی دریایی سپاه و حافظین تنگه راهبردی هرمز با خدای خود عهد میبندیم که با پیروی از آرمان شهیدان، راه رهبر شهید امت را با قدرت و استقامت ادامه داده، و رجاء واثق داریم که انتقام الهی از آمریکای تروریست و رژیم نامشروع صهیونیستی چندان دور نیست و پرچم حق به دست خلف صالحش و ولی زمان، بر قله عزت و اقتدار برافراشته خواهد ماند.»
علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، روز ششم فروردین ۱۴۰۵ در حملهای به بندرعباس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشته شد و از آن زمان، جانشین او معرفی نشده بود.
علی عظمایی از سال ۱۳۹۱ و تشکیل منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه، فرمانده این منطقه بود. او پیش از انتصاب به عنوان فرمانده منطقه پنجم، جانشین فرمانده منطقه یک دریایی سپاه بود. عظمایی که در فروردین ۱۴۰۱ با حکم علی خامنهای به درجه سرتیپی ارتقاء پیدا کرد، از سال ۱۳۹۸ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد.
مشخص نیست عظمایی از چه زمانی فرماندهی نیرویی را برعهده گرفته که در ماههای اخیر مسئول بستن تنگه هرمز بوده است. او در حالی بهصورت ناگهانی و در یک بیانیه نیروی دریایی سپاه با ارتقاء درجه نظامی بهعنوان فرمانده جدید این نیرو معرفی شده است که تا پیش از این، فرماندهان ارشد سپاه با حکم مستقیم علی خامنهای، بهعنوان فرمانده کل قوا، منصوب میشدند.
علی خامنهای در آخرین حکم خود برای انتصاب فرمانده نیروی دریایی سپاه در اول شهریور ۱۳۹۷ نوشت: «دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب میکنم.»
با این حال، از زمان کشته شدن علی خامنهای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان جانشین او، جز در یک مورد استثنایی، هیچ حکمی از سوی رهبر جدید برای انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صادر نشده است.
تنها استثناء در این زمینه به حکمی مربوط میشود که براساس آن محسن رضایی، بهعنوان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است آن هم در شرایطی که یحیی رحیمصفوی، مشاور نظامی علی خامنهای در جریان جنگ کشته نشد و هنوز زنده است.
بهنظر میرسد در غیاب مجتبی خامنهای و حضور موثر او در تصمیمگیریها، روند عزل و نصب فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی در سکوت تغییر کرده است.
احمد وحیدی، که در حال حاضر از او بهعنوان فرمانده کل سپاه پاسداران یاد میشود نیز بدون دریافت هیچ حکمی این مقام را از آن خود کرده است.
پس از آنکه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در حمله هوایی اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه کشته شد، علی خامنهای در دی ماه همان سال محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه، را بهعنوان فرمانده کل سپاه و وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، را بهعنوان جانشین او منصوب کرد.
در حکمی که علی خامنهای در شش دی ۱۴۰۴ در این زمینه صادر کرد، آمده است: «سردار سرتیپ پاسدار وحید شاهچراغی (احمد وحیدی)، نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده و پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب میکنم.»
پس از آنکه محمد پاکپور نیز در ۹ اسفند در حمله به دفتر علی خامنهای همراه او شمار دیگری از مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی کشته شد، احمد وحیدی بدون انتشار هیچ حکمی از سوی مجتبی خامنهای، بهعنوان فرمانده جدید کل سپاه معرفی شد.