پس از ماه‌ها ابهام درباره هویت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۳ تیر، با انتشار بیانیه‌ای از سوی علی عظمایی مشخص شد که او به این سمت منصوب شده است. در این بیانیه که رسانه‌های ایران آن را منتشر کردند، عظمایی با تهدید اسرائیل و آمریکا نوشت که «انتقام الهی» از این دو کشور چندان دور نیست.

علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران، فروردین امسال در حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشته شد.

پیش‌تر، برخی حساب‌های حامی حکومت در شبکه‌های اجتماعی از انتصاب عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر داده بودند، اما سپاه پاسداران این انتصاب را به طور رسمی تایید نکرده بود.

علی عظمایی در سال ۱۳۹۸، زمانی که فرمانده منطقه پنجم دریایی سپاه پاسداران بود، به همراه علی خامنه‌ای و هفت فرمانده دیگر سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.