پس از ماهها ابهام درباره هویت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۳ تیر، با انتشار بیانیهای از سوی علی عظمایی مشخص شد که او به این سمت منصوب شده است. در این بیانیه که رسانههای ایران آن را منتشر کردند، عظمایی با تهدید اسرائیل و آمریکا نوشت که «انتقام الهی» از این دو کشور چندان دور نیست.
علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران، فروردین امسال در حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشته شد.
پیشتر، برخی حسابهای حامی حکومت در شبکههای اجتماعی از انتصاب عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر داده بودند، اما سپاه پاسداران این انتصاب را به طور رسمی تایید نکرده بود.
علی عظمایی در سال ۱۳۹۸، زمانی که فرمانده منطقه پنجم دریایی سپاه پاسداران بود، به همراه علی خامنهای و هفت فرمانده دیگر سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
رسانههای ایران جمعه با انتشار بیانیهای از علی عظمایی، سمت او را «فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران» اعلام کردند.
این در حالی است که هنوز خبری رسمی از صدور حکم برای انتصاب عظمایی به این مقام منتشر نشده است.
همشهری آنلاین نوشت: «این معرفی به طور رسمی انجام نشده است و در پیامی که روابط عمومی سپاه پاسداران منتشر کرد، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه معرفی شده است.»
علی عظمایی در سال ۱۳۹۸، زمانی که فرمانده منطقه پنجم دریایی سپاه پاسداران بود، به همراه علی خامنهای و هفت فرمانده دیگر سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
در بیانیه منتشر شده در رسانههای ایران، عظمایی با تهدید اسرائیل و آمریکا نوشته است که «انتقام الهی» از این دو کشور چندان دور نیست.
در فروردین امسال، در جریان حملات علیه جمهوری اسلامی، علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران کشته شد.
رسانههای حکومتی در ایران پس از انتشار بیانیه نیروی دریایی سپاه بهمناسبت مراسم تشییع علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، از انتصاب علی عظمایی بهعنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران و جانشین علیرضا تنگسیری، فرمانده سابق این نیرو که در ششم فروردین کشته شد، خبر دادند.
این رسانهها تا کنون هیچ حکمی درباره انتصاب علی عظمایی را منتشر نکردهاند که از سوی مجتبی خامنهای، بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا، و یا حتی احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، صادر شده باشد.
در بیانیهای که شنبه ۱۳ تیر از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران منتشر شده، بهنقل از علی عظمایی بهعنوان فرمانده جدید این نیرو گفته شده است: «اینجانب و همه رزمندگان دریادل نیروی دریایی سپاه و حافظین تنگه راهبردی هرمز با خدای خود عهد میبندیم که با پیروی از آرمان شهیدان، راه رهبر شهید امت را با قدرت و استقامت ادامه داده، و رجاء واثق داریم که انتقام الهی از آمریکای تروریست و رژیم نامشروع صهیونیستی چندان دور نیست و پرچم حق به دست خلف صالحش و ولی زمان، بر قله عزت و اقتدار برافراشته خواهد ماند.»
علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، روز ششم فروردین ۱۴۰۵ در حملهای به بندرعباس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشته شد و از آن زمان، جانشین او معرفی نشده بود.
علی عظمایی از سال ۱۳۹۱ و تشکیل منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه، فرمانده این منطقه بود. او پیش از انتصاب به عنوان فرمانده منطقه پنجم، جانشین فرمانده منطقه یک دریایی سپاه بود. عظمایی که در فروردین ۱۴۰۱ با حکم علی خامنهای به درجه سرتیپی ارتقاء پیدا کرد، از سال ۱۳۹۸ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد.
مشخص نیست عظمایی از چه زمانی فرماندهی نیرویی را برعهده گرفته که در ماههای اخیر مسئول بستن تنگه هرمز بوده است. او در حالی بهصورت ناگهانی و در یک بیانیه نیروی دریایی سپاه با ارتقاء درجه نظامی بهعنوان فرمانده جدید این نیرو معرفی شده است که تا پیش از این، فرماندهان ارشد سپاه با حکم مستقیم علی خامنهای، بهعنوان فرمانده کل قوا، منصوب میشدند.
علی خامنهای در آخرین حکم خود برای انتصاب فرمانده نیروی دریایی سپاه در اول شهریور ۱۳۹۷ نوشت: «دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب میکنم.»
با این حال، از زمان کشته شدن علی خامنهای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان جانشین او، جز در یک مورد استثنایی، هیچ حکمی از سوی رهبر جدید برای انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صادر نشده است.
تنها استثناء در این زمینه به حکمی مربوط میشود که براساس آن محسن رضایی، بهعنوان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است آن هم در شرایطی که یحیی رحیمصفوی، مشاور نظامی علی خامنهای در جریان جنگ کشته نشد و هنوز زنده است.
بهنظر میرسد در غیاب مجتبی خامنهای و حضور موثر او در تصمیمگیریها، روند عزل و نصب فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی در سکوت تغییر کرده است.
احمد وحیدی، که در حال حاضر از او بهعنوان فرمانده کل سپاه پاسداران یاد میشود نیز بدون دریافت هیچ حکمی این مقام را از آن خود کرده است.
پس از آنکه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در حمله هوایی اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه کشته شد، علی خامنهای در دی ماه همان سال محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه، را بهعنوان فرمانده کل سپاه و وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، را بهعنوان جانشین او منصوب کرد.
در حکمی که علی خامنهای در شش دی ۱۴۰۴ در این زمینه صادر کرد، آمده است: «سردار سرتیپ پاسدار وحید شاهچراغی (احمد وحیدی)، نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده و پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب میکنم.»
پس از آنکه محمد پاکپور نیز در ۹ اسفند در حمله به دفتر علی خامنهای همراه او شمار دیگری از مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی کشته شد، احمد وحیدی بدون انتشار هیچ حکمی از سوی مجتبی خامنهای، بهعنوان فرمانده جدید کل سپاه معرفی شد.
محمدعلی ابطحی، معاون رییسجمهور در دولت محمد خاتمی، از دعوت نشدن چهرههای سیاسی، از جمله روسایجمهور پیشین دولتهای جمهوری اسلامی، به مراسم حکومتی دفن علی خامنهای انتقاد کرد و نوشت که این مراسم «مهمترین فرصت تاریخی برای نمایش انسجام داخلی» بود.
ابطحی افزود که ای کاش از روسایجمهور، روسای مجلس جمهوری اسلامی، وزیران و دیگر چهرههای سیاسی و فرهنگی که تصور اختلاف با علی خامنهای درباره آنها وجود داشت، برای حضور در مراسم تشییع او دعوت رسمی میشد.
همزمان با برگزاری دومین روز مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، تا زمان انتشار این گزارش، محمد خاتمی، محمود احمدینژاد و حسن روحانی، روسایجمهور پیشین دولتهای جمهوری اسلامی، در هیچیک از مراسمها دیده نشدهاند.
ابطحی نوشت حضور مقامهای فعلی در مراسم تشییع علی خامنهای طبیعی است، اما حضور چهرههایی با گرایشها و دیدگاههای متفاوت میتوانست «پیام وحدت ملی» را پررنگتر منتقل کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به مراسم دفن علی خامنهای گفت که آمریکا میتواند همه مقامهای جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد اما این کار را نخواهد کرد.
او در مصاحبه با اکسیوس گفت: «همه آنها آنجا هستند. با یک شلیک [میتوانیم همهشان را از بین ببریم]، اما این کار را نمیکنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمیماند.»
او افزود مقامهای جمهوری اسلامی «التماس میکنند که توافقی حاصل شود»، اما دو طرف تصمیم گرفتهاند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن علی خامنهای به مدت یک هفته متوقف کنند.
ترامپ افزود در این مدت هیچیک از دو طرف به روی دیگری آتش نخواهد گشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شنبه به وبسایت خبری اکسیوس گفت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از او درخواست دیدار در کاخ سفید کرده و این دیدار ممکن است پس از بازگشت ترامپ از نشست ناتو در هفته آینده برگزار شود.
ترامپ در گفتوگویی کوتاه تلفنی گفت: «رابطه بسیار خوبی با هم داریم. او میداند رییس چه کسی است.»
یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفت احتمال برگزاری این دیدار در هفته آینده کم است، زیرا ترامپ برای شرکت در نشست ناتو که ۱۶ و ۱۸ تیر در ترکیه برگزار میشود، سفر خواهد کرد.
این مقام افزود: «احتمالا دیدار در هفته بعد از آن انجام میشود.»