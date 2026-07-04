فرانسه و پاراگوئه در دیداری پرتنش و فیزیکی در جام جهانی ۲۰۲۶، که در گرمای بی‌سابقه فیلادلفیا برگزار شد، به مصاف هم رفتند.

پاراگوئه در این مسابقه نه‌چندان زیبا، که زیر هشدار «گرمای شدید» برگزار شد و احتمال دارد به‌عنوان یکی از داغ‌ترین بازی‌های تاریخ جام جهانی ثبت شود، تا دقیقه ۶۸ توانست حملات فرانسه را مهار کند و این تیم را ناکام بگذارد، اما در نهایت یک پنالتی،‌ همه چیز را به سود خروس‌ها به پایان برد.کیلیان امباپه با گلزنی از روی نقطه پنالتی، فرانسه را مقابل پاراگوئه پیروز کرد و با لیونل مسی در کورس کسب کفش طلای جام جهانی هم‌امتیاز شد.

پاراگوئه تا پیش از این گل، در دیداری پرتنش و فیزیکی که زیر هشدار «گرمای شدید» برگزار می‌شود و از آن به‌عنوان یکی از داغ‌ترین مسابقات تاریخ جام جهانی یاد می‌شود، با دفاعی منسجم فرانسه را ناکام گذاشته بود.

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اما مقاومت پاراگوئه پس از خطا روی دزیره دوئه در محوطه جریمه پایان یافت و امباپه پنالتی را به گل تبدیل کرد.

به این ترتیب فرانسه برای چهارمین دوره متوالی به جمع هشت تیم پایانی جام جهانی راه یافت.

فرانسه به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد و به مصاف مراکش خواهد رفت.

خروس‌ها در حالی برای رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی با مراکش مسابقه خواهند داد که در دوره قبلی جام جهانی در قطر، این تیم را در راه رسیدن به فینال شکست داده بودند.