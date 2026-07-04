مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر «خونخواهی» علی خامنهای گفت «قصاص دشمن» یک «تکلیف تاریخی» برای همه مردم و مسئولان است و افزود که حتی در صورت ادامه مذاکرات، مطالبه انتقام پابرجا خواهد ماند.
حمیدرضا مقدمفر، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شامگاه شنبه در گفتوگویی با شبکه خبر، «قصاص دشمن» را «تکلیفی مهم و تاریخی» توصیف کرد و گفت همه مردم و مسئولان در قبال آن مسئولیت دارند.
او با اشاره به آنچه «خونخواهی رهبر شهید» خواند، اظهار داشت عاملان این اقدام «باید پاسخگوی خون به ناحق ریختهشده باشند» و تاکید کرد این مسئولیت تنها بر عهده نیروهای نظامی نیست، بلکه «همه اقشار مردم» میتوانند متناسب با توان خود در تحقق آن نقشآفرینی کنند.
مقدمفر افزود تحقق این خونخواهی «قطعی» است و گفت برخی با دعا، برخی با توانمندیهای خود و برخی نیز با حضور در مراسم تشییع در این مسیر مشارکت خواهند داشت.
مشاور فرمانده کل سپاه همچنین گفت ورود جمهوری اسلامی به مذاکرات یا تفاهمات سیاسی «منافاتی با مطالبه خونخواهی ندارد» و تاکید کرد که عاملان این اقدام باید پاسخگو باشند.
او در ادامه با رد امکان عادیسازی روابط با واشینگتن گفت: «امکان صلح با آمریکا وجود ندارد» و افزود حتی اگر تحولات و درگیریهای اخیر نیز رخ نمیداد، تعارض جمهوری اسلامی با آمریکا «تعارضی وجودی و بنیادین» است.
تیم ملی فوتبال فرانسه در دومین بازی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با نتیجه یک بر صفر پاراگوئه را شکست داد و حریف مراکش در مرحله یکچهارم نهایی شد. کیلیان امباپه، فوق، ستاره فرانسه، در دقیقه ۷۰، تکگل بازی را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
فرانسه و پاراگوئه در دیداری پرتنش و فیزیکی در جام جهانی ۲۰۲۶، که در گرمای بیسابقه فیلادلفیا برگزار شد، به مصاف هم رفتند.
پاراگوئه در این مسابقه نهچندان زیبا، که زیر هشدار «گرمای شدید» برگزار شد و احتمال دارد بهعنوان یکی از داغترین بازیهای تاریخ جام جهانی ثبت شود، تا دقیقه ۶۸ توانست حملات فرانسه را مهار کند و این تیم را ناکام بگذارد، اما در نهایت یک پنالتی، همه چیز را به سود خروسها به پایان برد.کیلیان امباپه با گلزنی از روی نقطه پنالتی، فرانسه را مقابل پاراگوئه پیروز کرد و با لیونل مسی در کورس کسب کفش طلای جام جهانی همامتیاز شد.
پاراگوئه تا پیش از این گل، در دیداری پرتنش و فیزیکی که زیر هشدار «گرمای شدید» برگزار میشود و از آن بهعنوان یکی از داغترین مسابقات تاریخ جام جهانی یاد میشود، با دفاعی منسجم فرانسه را ناکام گذاشته بود.
اما مقاومت پاراگوئه پس از خطا روی دزیره دوئه در محوطه جریمه پایان یافت و امباپه پنالتی را به گل تبدیل کرد.
به این ترتیب فرانسه برای چهارمین دوره متوالی به جمع هشت تیم پایانی جام جهانی راه یافت.
فرانسه به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرد و به مصاف مراکش خواهد رفت.
خروسها در حالی برای رسیدن به مرحله نیمهنهایی با مراکش مسابقه خواهند داد که در دوره قبلی جام جهانی در قطر، این تیم را در راه رسیدن به فینال شکست داده بودند.
کیلیان امباپه با گلزنی از روی نقطه پنالتی، در بازی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، فرانسه را مقابل پاراگوئه پیش انداخت و با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان جام برابر شد.
امباپه همچنین تعداد گلهای خود در مراحل حذفی جام جهانی را به ۱۱ رساند و رکورد تاریخیاش را بیش از پیش بهبود بخشید.
امباپه در دیدار قبلی مقابل سوئد با پشت سر گذاشتن لئونیداس و رونالدو، دو مهاجم برزیلی که هر کدام هشت گل در مراحل حذفی جام جهانی به ثمر رسانده بودند، به تنهایی رکورددار شده بود و اکنون با ۱۱ گل، فاصله خود را با سایر گلزنان تاریخ افزایش داده است.
برترین گلزنان تاریخ مراحل حذفی جام جهانی:
کیلیان امباپه (فرانسه، ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶): ۱۱ گل
لئونیداس (برزیل، ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۸): ۸ گل
رونالدو (برزیل، ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶): ۸ گل
پله (برزیل، ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۰): ۶ گل
واوا (برزیل، ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲): ۶ گل
ژوست فونتن (فرانسه، ۱۹۵۸): ۶ گل
اولدریخ نیدلی (چکسلواکی، ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۸): ۶ گل
ترامپ و پوتین در تماسی ۸۵ دقیقهای درباره ایران، خاورمیانه، جنگ اوکراین و چند موضوع دیگر گفتوگو کردند. کردند. ترامپ اندکی قبل نیز با زلنسکی گفتوگو کرده بود. کرملین و زلنسکی اعلام کردند که محور این گفتوگوها، جنگ اوکراین در آستانه نشست ناتو در آنکارا بود.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، به خبرگزاری ریانووستی گفت: «روسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره حلوفصل مسئله اوکراین، از جمله حضور ترامپ در نشست ناتو در ترکیه گفتوگو کردند.»
اوشاکوف گفت دو رهبر در گفتوگوی ۸۵ دقیقهای خود همچنین درباره ایران و خاورمیانه و چند موضوع دیگر نیز رایزنی کردند.
زلنسکی نیز پیشتر در روز شنبه اعلام کرد که او و ترامپ درباره جنگ اوکراین گفتوگو کردهاند و این تماس را «بسیار خوب» توصیف کرد.
در حالی که شمار رسمی جانباختگان زلزلههای ویرانگر ونزوئلا به دو هزار و ۹۵۴ نفر افزایش یافته و بیش از ۴۱ هزار نفر همچنان مفقود هستند، بازماندگان و نیروهای داوطلب از تاخیر در رسیدن کمکها و کمبود تجهیزات سنگین برای آواربرداری انتقاد کردهاند.
خبرگزاری رویترز روز شنبه ۱۳ تیر گزارش داد شمار رسمی قربانیان دو زمینلرزه به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ که ۲۴ ژوئن [۳ تیر] سواحل ونزوئلا را لرزاند، به دو هزار و ۹۵۴ نفر رسیده است. دولت همچنین اعلام کرد بیش از ۱۶ هزار نفر بر اثر این فاجعه بیخانمان شدهاند و آمار غیررسمی افراد مفقود از ۴۱ هزار نفر فراتر رفته است.
به گفته مقامهای ونزوئلا، نزدیک به ۳۰ هزار نیروی دولتی در کنار سه هزار و ۲۸۱ امدادگر بینالمللی در عملیات جستوجو و امدادرسانی مشارکت دارند. با این حال، نیروهای داوطلب و ساکنان مناطق آسیبدیده میگویند ارسال غذا، دارو و تجهیزات سنگین با تاخیر انجام شده و همین موضوع روند نجات افراد گرفتار زیر آوار را کند کرده است.
رویترز در گزارشی از شهر لاگوایرا، یکی از آسیبدیدهترین مناطق زلزله، روایت خوان زاپاتا، یکی از بازماندگان، را منتشر کرده است. او که هنگام وقوع زلزله در آپارتمان طبقه پنجم خود بود، بر اثر شدت لرزشها زیر آوار گرفتار شد و پس از دو روز و هفت ساعت توسط امدادگران داوطلب نجات یافت.
زاپاتا گفت هنگام نجات به امدادگران گفته بود در طبقه پنجم زندگی میکند، اما آنها به او گفتهاند زیرزمین ساختمان قرار دارد؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده شدت فروریختن ساختمان بوده است. او اکنون با شکستگی چند دنده، جراحات متعدد و آسیبدیدگی پاها در بیمارستان صحرایی تحت درمان است. زاپاتا همچنین تلفن همراه و مدارک هویتی خود را از دست داده و هنوز نتوانسته با دخترش در آمریکا و خواهرش در کانادا تماس بگیرد.
پیتر هولز، مدیر پزشکی بیمارستان صحرایی که با هماهنگی وزارت خارجه آمریکا و چند سازمان امدادرسان در ونزوئلا فعالیت میکند، به رویترز گفت تاکنون حدود ۴۰۰ بیمار در این مرکز درمان شدهاند و شمار جراحیها تا پایان روز شنبه به حدود ۳۰ مورد خواهد رسید. به گفته او، این بیمارستان بهتدریج فعالیت خود را به پزشکان محلی واگذار خواهد کرد و در آینده به یک مرکز خدمات درمانی دائمی برای منطقه تبدیل میشود.
در مقابل، دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، انتقادها درباره کندی واکنش دولت را رد کرده و از استقرار گسترده نیروهای امدادی خبر داده است. اما بسیاری از داوطلبان، اعضای خانواده قربانیان و تیمهای امداد خارجی میگویند کمکهای اولیه دیر به مناطق زلزلهزده رسید و کمبود ماشینآلات سنگین همچنان عملیات جستوجو را با مشکل مواجه کرده است.
در مجتمع مسکونی ویرانشده «لوس کوکوس» در لاگوایرا، گروهی از داوطلبان به سرپرستی الکساندر دلگادو، معلم تربیت بدنی، همچنان به جستوجوی قربانیان ادامه میدهند. میگل پولئو، که برای یافتن دخترخوانده و خانواده او به این گروه پیوسته، گفت تاکنون تنها سگ آنها را زیر آوار پیدا کرده است و دیگر امیدی به زنده بودن اعضای خانواده ندارد.
پولئو با انتقاد از عملکرد دولت گفت برخلاف ادعای مقامهای رسمی، کمکها بهموقع نرسید و مردم عادی نخستین کسانی بودند که به یاری آسیبدیدگان شتافتند. او همچنین از حضور نیروهای پلیس در منطقه بدون مشارکت موثر در عملیات امداد انتقاد کرد و گفت تنها خواسته خانوادهها این است که پیکر قربانیان پیدا شود تا بتوانند آنها را به خاک بسپارند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد در نخستین روز مراسم تشییع جسد علی خامنهای، بیش از چهار هزار نفر به مراکز درمانی مستقر در مصلی تهران مراجعه کردند و با وجود حجم بالای مراجعات، تاکنون هیچ مورد فوتی در محل مراسم و محدوده اطراف آن ثبت نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، نادر توکلی، رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران، شنبه ۱۳ تیر ضمن اعلام آمار مراجعه کنندگان گفت، عمده مراجعات مربوط به گرمازدگی، تشدید بیماریهای زمینهای و آسیبهای جسمی و جراحات بوده است. توکلی افزود تا ساعت ۱۶ حدود سه هزار نفر خدمات درمانی دریافت کرده بودند و این تعداد تا زمان ارائه گزارش از مرز چهار هزار نفر گذشت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به استقرار شش بیمارستان تخصصی سیار در محل مراسم گفت بیشتر بیماران بدون نیاز به انتقال، در همان محل درمان شدند و تنها شمار محدودی به مراکز درمانی تخصصی، از جمله برای مشکلات قلبی، تشدید بیماریهای زمینهای یا شکستگی لگن، اعزام شدند.
توکلی همچنین از ثبت یک مورد احیای موفق قلبی خبر داد و گفت یک بیمار میانسال که با ایست قلبی ـ تنفسی به بیمارستان سیار ارتش منتقل شده بود، پس از عملیات احیا و انتقال به بیمارستان قلب رجایی تحت درمان قرار گرفت و اکنون از وضعیت عمومی مناسبی برخوردار است.
او تاکید کرد که تاکنون هیچ مورد فوتی در داخل مصلی تهران و محدوده اطراف آن گزارش نشده و روند انتقال بیماران نیز بدون مشکل و طبق برنامه انجام شده است.