چهار ماه پس از کشته شدن خامنه‌ای در حمله آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی در حال آماده‌سازی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین جنازه او هستند.

به گزارش شبکه فاکس‌نیوز، اگرچه شماری از مقام‌های ارشد عراقی و میخائیل کاولاشویلی، رییس‌جمهوری گرجستان، در این مراسم حضور خواهند داشت، اما نام هیچ‌یک از مقام‌های بلندپایه قدرت‌های بزرگ جهانی در میان حاضران دیده نمی‌شود.

عمر محمد، کارشناس مقابله با تروریسم، در مصاحبه با این رسانه گفت هیچ قدرت بزرگی در جهان، رهبر تراز اول خود را به این مراسم نمی‌فرستد.

او افزود برای حکومتی که مدعی رهبری جبهه‌ای از بیروت تا صنعاست، حضور عمدتا منطقه‌ای مقام‌ها در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی نشان می‌دهد «پشت این نمایش، نوعی انزوا نهفته است».

محمد ادامه داد: «این موضوع برای واشینگتن یک ارزیابی مفید به همراه دارد: این جنگ باعث شد محور تهران کوچک‌تر و منطقه‌ای‌تر از آن چیزی شود که رژیم تبلیغ می‌کند.»

«محور تهران» به شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن اشاره دارد.

علی خامنه‌ای ۹ اسفند ۱۴۰۴ در نخستین روز جنگ اخیر کشته شد. پس از او، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنه‌ای، پسر او را به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید.

با این حال، غیبت طولانی‌مدت مجتبی خامنه‌ای از انظار عمومی، ابهام‌ها را درباره میزان نقش او در اداره حکومت افزایش داده و به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دامن زده است.

برگزارکنندگان مراسم خامنه‌ای همان عاملان کشتار دی‌ماه هستند

محمد در ادامه مصاحبه با فاکس‌نیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی می‌کوشد از مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای برای نمایش «تداوم و قدرت» حکومت استفاده کند، زیرا پس از جنگ اخیر، این دو مولفه با تردید روبه‌رو شده‌اند.

او گفت: «اینکه بسیج و سپاه پاسداران مسئول برگزاری این مراسم هستند، اصل ماجراست، نه جزییات حاشیه‌ای. این در حقیقت بسیج [نیروهای حامی حکومت] است که در قالب مراسم تشییع برگزار می‌شود.»

محمد افزود: «همان ساختاری که مراسم سوگواری [خامنه‌ای] را سازمان‌دهی می‌کند، همان ساختاری است که دست به سرکوب اعتراض‌های ژانویه زد و خانواده‌های کشته‌شدگان را از برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان محروم کرد.»

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور دیکتاتور پیشین ایران کشته شدند.

بر اساس گزارش‌ها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه از خانواده‌های داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شد.

همچنین در برخی موارد، با وجود مخالفت خانواده‌ها، کشته‌شدگان به‌عنوان «بسیجی» و «شهید» معرفی شدند.

تاخیر در دفن جنازه خامنه‌ای

فاکس‌نیوز در ادامه گزارش داد تاخیر طولانی در برگزاری مراسم خاکسپاری خامنه‌ای، پرسش‌هایی را درباره نحوه نگهداری پیکر دیکتاتور پیشین ایران برانگیخته است، زیرا سنت اسلامی به‌طور کلی بر دفن سریع متوفی تاکید دارد و استفاده از مومیایی یا مواد شیمیایی را برای حفظ جسد مجاز نمی‌داند.

محمد در همین رابطه گفت فقه شیعه در شرایط استثنایی، تاخیر در دفن و نگهداری پیکر با استفاده از سرما را مجاز می‌داند و به احتمال زیاد، پیکر خامنه‌ای طی این مدت با استفاده از سامانه‌های سرمایشی نگهداری شده است.

به گفته این کارشناس، احتمالا اثر چندانی از جنازه خامنه‌ای برای نمایش عمومی باقی نمانده است، زیرا او در پی اصابت بمب‌های سنگرشکن کشته شد و اجساد افراد همراه او نیز هفته‌ها بعد کشف و تنها از طریق آزمایش دی‌ان‌ای احراز هویت شدند.

در هفته‌های اخیر، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بر گرفتن «انتقام خون» علی خامنه‌ای تاکید کرده‌اند.

علی نیکزاد، نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی، ۱۱ تیر گفت: «خون رهبر شهید انقلاب اسلامی بی‌پاسخ نخواهد ماند. روزی از آمریکا و دولتمردان آن انتقام این جنایت گرفته خواهد شد.»

این لفاظی‌های تهدیدآمیز در حالی مطرح می‌شوند که مقام‌های جمهوری اسلامی هم‌زمان روند مذاکرات با آمریکا را ادامه می‌دهند.