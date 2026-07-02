روسیه بامداد پنجشنبه۱۱ تیر حملهای گسترده با موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها علیه کییف انجام داد. این حمله دستکم پنج کشته و ۳۴ زخمی بر جای گذاشت و به ساختمانهای مسکونی در مناطق مختلف پایتخت اوکراین خسارت وارد کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که روسیه شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه حملهای گسترده با موشک و پهپاد علیه کییف انجام داد؛ حملهای که با انفجارهای پیاپی، پایتخت اوکراین را برای ساعتها در لرزه فرو برد.
به گفته تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی شهر کییف، در این حملات دستکم یک نفر کشته و شماری زخمی شدند. ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، شمار مجروحان را دستکم ۱۱ نفر اعلام کرد.
ساعتی بعد، شهردار کییف اعلام کرد که شمار کشتهشدگان حمله روسیه به پایتخت اوکراین به پنج نفر رسید و ۳۴ نفر نیز زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، روسیه در این حمله از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها استفاده کرد و هر ۱۰ منطقه شهر کییف، در دو سوی رودخانه دنیپرو، هدف قرار گرفت. همزمان با صدور هشدارهای اولیه از سوی ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، و دیگر مقامهای این کشور، بسیاری از شهروندان برای در امان ماندن به ایستگاههای مترو پناه بردند.
کلیچکو با توصیف حملات به عنوان «حمله شدید دشمن» از شهروندان خواست در پناهگاهها باقی بمانند. او گفت در منطقه شوچنکیفسکی پنج نفر زخمی شدهاند و یکی از مجروحان که از نیروهای امداد پزشکی است، در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد.
به گفته شهردار کییف، در منطقه دسنیانسکی بخشی از یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه آسیب دیده و شماری از ساکنان در داخل آن گرفتار شدهاند. همچنین در منطقه هولوسیفسکی، آتشسوزی در پشتبام یک ساختمان چندطبقه رخ داده است. در مناطق سویاتوشینسکی و دارنیتسکی نیز آتشسوزی در خانههای مسکونی گزارش شده و شماری از افراد زیر آوار ماندهاند.
رییس اداره نظامی شهر کییف نیز اعلام کرد بخشی از یک ساختمان مسکونی در منطقه دسنیانسکی تخریب شده، در دو نقطه از منطقه پچرسکی در نزدیکی ساختمانهای مسکونی آتشسوزی رخ داده و در نزدیکی یک ساختمان اداری در منطقه سولومیانسکی نیز حریق گزارش شده است. به گفته او، مقامهای محلی همچنین در حال ارزیابی خسارتها در مناطق اوبولونسکی و پودیلسکی هستند.
آسوشیتدپرس مینویسد این حمله در حالی انجام شد که روسیه در هفتههای اخیر حملات خود به کییف را تشدید کرده است. در مقابل، اوکراین نیز حملات پهپادی دوربرد خود علیه پایگاههای نظامی و تاسیسات انرژی روسیه را افزایش داده؛ حملاتی که به کمبود سوخت و اختلال در خطوط تدارکاتی داخل روسیه منجر شده است.
موسسه حقوقی بینالمللی «اِی اَند او شرمن» در تحلیلی نوشت حتی اگر آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی بخشی از تحریمهای خود را کاهش دهد، شرکتهای بینالمللی همچنان با فضای پیچیده و چندلایه تحریمها روبهرو خواهند بود، زیرا تحریمهای اتحادیه اروپا، بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای غربی همچنان پابرجاست.
«ای اند او شرمن» افزود شرکتهایی که در اروپا، بریتانیا یا دیگر کشورهای همپیمان آمریکا فعالیت دارند، نباید کاهش احتمالی تحریمهای آمریکا را به منزله مجوز فعالیت در ایران تلقی کنند.
به نوشته این گزارش، احتمال بازگشت تحریمها، محدودیتهای بانکی و مالی، الزامات مبارزه با پولشویی و فساد، و نبود شفافیت درباره مالکیت بسیاری از شرکتهای ایرانی، همچنان از موانع اصلی تجارت و سرمایهگذاری در ایران خواهد بود.
«ای اند او شرمن» همچنین تاکید کرد یادداشت تفاهم، یک تعهد سیاسی اولیه است و نه یک توافق نهایی؛ بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که لغو گسترده تحریمهای آمریکا طبق جدول زمانی پیشبینیشده اجرا شود.
این موسسه حقوقی بینالمللی، نتیجهگیری میکند که حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی، بازگشت تجارت و سرمایهگذاری خارجی در ایران به سرعت اتفاق نخواهد افتاد.
به گزارش سازمان حقوق بشری هانا، ۱۱ پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران در حملههای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در پیرانشهر و سردشت کشته شدند.
طبق این گزارش، ۶پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه قزقهپانی پیرانشهر در حالیکه پس از مدتی حضور در منطقه در حال بازگشت به سمت بلندیهای حاجی عمران در کمین نیروهای قرارگاه حمزه سپاه افتادند و پس از یک درگیری سنگین، کشته شدند هانا افزود همزمان در یک درگیری دیگر در روستای موسلان سردشت، ۵ پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران سوار بر یک خودرو سواری، به کمین افتادند و در یک درگیری سنگین کشته شدند.
صابریننیوز، نزدیک به سپاه، نیز از عملیاتی «غافلگیرانه و ضربتی» در یکی از روستاهای اطراف سردشت و کشته شدن تعدادی از افراد مسلح در این حمله خبر داد.
پیشتر نیز رویترز به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش داده بود یک پهپاد حامل مواد منفجره به اردوگاه یک گروه مخالف کُرد ایرانی در شرق اربیل عراق برخورد کرده و باعث آتشسوزی در این اردوگاه شده است. از آسیبهای جانی و خسارتهای احتمالی این حمله اطلاعاتی منتشر نشده است.
نشریه «دیپلماسی مدرن» در تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی در جریان بحران اخیر، تنگه هرمز را نه فقط بهعنوان یک اهرم ژئوپلیتیک، بلکه بهعنوان یک دارایی اقتصادی تعریف کرده است.
به نوشته این گزارش، حکومت ایران معتقد است حتی اگر دریافت عوارض از کشتیها موقتا متوقف شده باشد، سازوکار آن حفظ شده و میتواند در آینده دوباره اجرا شود.
این گزارش همچنین استدلال میکند بحران هرمز نشاندهنده تغییری گستردهتر در روابط بینالملل است؛ تغییری که در آن دولتها، از جمله آمریکا و جمهوری اسلامی، بیش از گذشته به تعهدات امنیتی، آبراههای راهبردی و ائتلافها به چشم «داراییهای قابل قیمتگذاری» نگاه میکنند، نه صرفا تعهدات سیاسی.
«دیپلماسی مدرن» در جمعبندی خود مینویسد رقابت کنونی تنها بر سر کنترل تنگه هرمز نیست، بلکه بر سر شکلگیری نظمی جدید در روابط بینالملل است که در آن، تعهدات امنیتی و ژئوپلیتیک بیش از گذشته به ابزارهای قابل معامله و چانهزنی تبدیل میشوند.
ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروثسوشال نوشت طبق وعدهاش قیمت نفت با سرعت در حال کاهش است و قیمت بنزین در آمریکا نیز بهزودی به پایینترین سطح پیش از «عملیات بسیار موفق در ایران» میرسد.
ترامپ گفت: «دقیقا همانطور که وعده داده بودم، قیمت نفت به سرعت در حال کاهش است و قیمت بنزین در جایگاهها نیز پایین میآید، اما نه به آن سرعتی که باید.»
او افزود: «آمریکا هرگز به اندازه اکنون قدرتمند نبوده است و قیمت بنزین نیز بهزودی به پایینترین سطح بیسابقهای بازخواهد گشت که آمریکاییها پیش از عملیات بسیار موفق ما در ایران، در جایگاههای سوخت تجربه میکردند.»