خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیرمستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۰ تیر در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتوگوها بر عهده دارند.
به گفته این منبع آگاه، جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان آمریکا، سهشنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور ندارند.
خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد و نوشت که این مذاکرات بر تفاهمنامه میان دو طرف و پیگیری پیشرفتهای حاصلشده در نشست دریاچه لوسرن متمرکز خواهد بود.
این در حالی است که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه گفته بود طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد. او گفت: «اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر میکنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی ندارد.»