انجمن صنفی معلمان فارس اعلام کرد در روزهای اخیر احکام حبس، محرومیت‌های اجتماعی و بازداشت شماری از دبیران و

آموزگاران شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف صادر یا اجرا شده و برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی تشدید شده است.

بر اساس این بیانیه، احمد علیزاده، آموزگار بازنشسته آبدانان، به دو سال حبس محکوم شده، آزاده سالکی، آموزگار خواف، حکم پنج سال حبس دریافت کرده و رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان همدان، نیز در دادگاه بدوی به بیش از چهار سال حبس محکوم شده است.

این انجمن همچنین از بازداشت جان‌محمد احمدی، رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، احضار کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، و انتقال مسعود فرهیخته، فعال صنفی زندانی، به سلول انفرادی خبر داد.

انجمن صنفی معلمان فارس همچنین خبر داد که در شیراز نیز ده‌ها دبیر و آموزگار شاغل و بازنشسته با احضار، بازداشت یا احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند.