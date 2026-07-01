افت والاستریت همزمان با کاهش سهام فناوری و ابهام درباره مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی
شاخصهای اصلی بورس آمریکا چهارشنبه با افت بسته شدند؛ بهطوری که نزدک ۰.۶۶ درصد، اساندپی ۵۰۰ حدود ۰.۲ درصد و داوجونز ۰.۰۳ درصد کاهش یافت. افت سهام شرکتهای فناوری و تولیدکنندگان تراشه عامل اصلی کاهش بازار بود، هرچند رشد ۸.۸ درصدی سهام متا بخشی از این افت را جبران کرد.
رویترز گزارش داد سرمایهگذاران همزمان با پایان دور تازه مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی بدون پیشرفت ملموس و در آستانه انتشار گزارش اشتغال آمریکا، با احتیاط بیشتری معامله کردند. کوین وارش، رییس فدرال رزرو، نیز تاکید کرد بانک مرکزی همچنان به هدف تورم دو درصدی پایبند خواهد ماند.