شرکت مشاوره راهبردی «گروه آسیا» مستقر در واشینگتن در گزارشی اعلام کرد چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است.

به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیادی بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری، آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبردی خود استفاده کرده است.

بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخشی از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوری‌های انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونه‌ای از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدیریت بحران‌های جهانی معرفی کند.

به نوشته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود به‌عنوان شریک باثبات‌تر و قابل اتکاتر در عرصه بین‌المللی بهره می‌برد.

در این گزارش آمده است که پکن بحران تنگه هرمز را تاییدی بر راهبرد خود برای کاهش وابستگی به خارج و تقویت خودکفایی صنعتی می‌داند. با این حال، نویسندگان گزارش هشدار داده‌اند اگر اختلال در بازار انرژی ادامه پیدا کند، افزایش قیمت مواد اولیه و کند شدن رشد اقتصاد جهانی می‌تواند به اقتصاد چین نیز آسیب بزند و تقاضا برای صادرات این کشور را کاهش دهد.