اکوادور در این دیدار که در مکزیکوسیتی برگزار شد، شروع ناامیدکننده‌ای داشت و در همان نیم‌ساعت ابتدایی بازی با دو گل از مکزیک میزبان عقب افتاد و در نهایت با شکست ۲ بر صفر، از صعود به مرحله بعد بازماند.

این حذف زودهنگام در حالی رقم خورد که اکوادور با پیروزی درخشان ۲ بر ۱ مقابل آلمان در مرحله گروهی، شگفتی‌ساز شده بود.

بکاچسه که از اوت ۲۰۲۴ هدایت این تیم را بر عهده داشت، پس از پایان بازی اعلام کرد: «در فوتبال تنها نتایج هستند که اهمیت دارند و امروز من باید با این خانواده فوق‌العاده خداحافظی کنم. من با قلبی سرشار از قدردانی، آرامش بزرگ و صلح درونی می‌روم، چرا که ما تمام توان خود را در زمین گذاشتیم.»

او این دوره را یک ماجراجویی زیبا با پایانی تلخ‌وشیرین توصیف کرد و افزود که اکنون قصد دارد وقت خود را با خانواده‌اش بگذراند و به استراحت و ارزیابی عملکردش بپردازد.