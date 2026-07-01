رستمیان چهارشنبه ۱۰ تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت مسئولیت بازنگری در سهمیه‌های پذیرش رشته‌های پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، وزارت علوم، کمیسیون‌های مرتبط مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

او با اشاره به سهمیه مناطق محروم گفت این سهمیه زمانی برای جبران کمبود پزشک در مناطق محروم ایجاد شد، اما با گذشت سال‌ها و تامین بخشی از نیاز این مناطق، ادامه اجرای آن در شکل کنونی نیازمند بازنگری است.

به‌گفته او، سهمیه مناطق محروم می‌تواند از ۳۰ درصد به پنج درصد کاهش یابد و تنها بر اساس نیاز واقعی هر منطقه اعمال شود.

علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، هشتم تیرماه در گفت‌وگو با ایسنا گفت در برخی سال‌ها بیش از ۶۰ درصد دانشجویان پزشکی از طریق سهمیه پذیرفته شده‌اند. او روند فعلی سهمیه‌ها را «منطقی» ندانست و خواستار بازنگری جدی در آن شد.

جعفریان گفت بخشی از سهمیه‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشی دیگر بر پایه قوانین مجلس ایجاد شده‌اند و برای حل این مساله، تصمیم‌گیری باید در سطحی بالاتر انجام شود. او همچنین گفت اصلاح سهمیه‌ها به کنکور امسال نخواهد رسید.

اواسط خرداد نیز یک شهروند در پیامی به ایران‌اینترنشنال از تاثیر سهمیه موسوم به «ایثارگری» و کاهش ظرفیت پذیرش در آزمون‌های تخصصی پزشکی انتقاد کرد و گفت این روند مانع ورود او و شماری دیگر از پزشکان عمومی به رشته‌های تخصصی مورد علاقه‌شان شده است.

رییس مجتمع بیمارستانی خمینی در ادامه صحبت‌های خود خواستار بازنگری در سهمیه موسوم به «ایثارگران» شد و گفت با گذشت دهه‌ها از پایان جنگ، این سهمیه باید به‌تدریج کاهش یابد و به خانواده کشته‌شدگان و زخمی‌شدگان با درصد بالای مجروحیت محدود شود.

رستمیان همچنین پیشنهاد کرد نهادهایی مانند نیروهای مسلح به جای استفاده از سهمیه در پذیرش دانشجو، افراد مورد نیاز خود را پس از قبولی در آزمون‌های رقابتی و بر اساس شایستگی بورسیه کنند.

او افزود حتی برخی استادان دانشگاه که خود مشمول عنوان «ایثارگر» هستند، از سهمیه استفاده نکرده‌اند و با کاهش آن موافق‌اند.

انتقادها از سهمیه‌های پزشکی

اظهارات رستمیان در حالی مطرح می‌شود که سهمیه‌های پزشکی در سال‌های اخیر بارها با انتقاد دانشجویان، استادان و حتی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.

محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران، آبان ۱۴۰۴ گفت حدود ۳۰ درصد دانشجویان این دانشگاه با سهمیه پذیرفته می‌شوند.

مهر همان سال، گزارش ایران‌اینترنشنال نشان داد شمار دانشجویان عراقی در ایران به ده‌ها هزار نفر رسیده و بخشی از آنان با حمایت سپاه پاسداران و حشد الشعبی بورسیه شده‌اند.

گزارش دیگری از ایران‌اینترنشنال در دی ۱۴۰۴ نیز نشان می‌داد حضور نیروهای وابسته به حشد الشعبی و دیگر گروه‌های مسلح عراقی در ایران برای کمک به سرکوب معترضان، نگرانی‌ها درباره نفوذ این نهادها در دانشگاه‌ها و سازوکارهای بورسیه را پررنگ‌تر کرده است.

شهرام یزدانی، مشاور آموزشی مسعود پزشکیان، اسفند ۱۴۰۳ گفت ۳۰ درصد دانشجویان رشته‌های برتر پزشکی با سهمیه پذیرفته می‌شوند و این رقم در رشته‌های پرمتقاضی بیشتر است.

جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز دی ۱۴۰۳ گفته بود پذیرش‌های سهمیه‌ای موجب دلسردی دانشجویان شده است.

مصطفی معین، وزیر پیشین علوم، مهر ۱۴۰۳ گفته بود ۷۵ درصد دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران سهمیه‌ای هستند و محمد ظفرقندی، وزیر بهداشت، شهریور همان سال هشدار داده بود وقتی داوطلبان با رتبه‌های دو رقمی در پزشکی پذیرفته نمی‌شوند، به مهاجرت فکر می‌کنند.

انتقادها به سهمیه‌ها تنها به پذیرش دانشجویان محدود نمانده است. مرداد ۱۴۰۲، پس از افشای نتایج آزمون دستیاری پزشکی، روزنامه اعتماد گزارش داد بیش از نیمی از پذیرفته‌شدگان برخی رشته‌های تخصصی با سهمیه پذیرش شده‌اند.

منتقدان می‌گویند گسترش سهمیه‌ها در پزشکی، رقابت نابرابر ایجاد کرده، شایسته‌سالاری را تضعیف کرده و به مهاجرت دانشجویان، پزشکان و استادان دامن زده است.