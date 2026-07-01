یواخیم کلمنت، تحلیلگر بازارهای مالی و استراتژیست سرمایهگذاری شرکت خدمات مالی بریتانیایی «پنمور لیبروم»، در یادداشتی برای رویترز نوشت که آتشبس کنونی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است بیش از آنکه نشانه صلحی پایدار باشد، وقفهای موقت تا زمان برگزاری انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر باشد.
او نوشت جمهوری اسلامی تا زمان انتخابات، بهدلیل توانایی تاثیرگذاری بر بازار انرژی و تنگه هرمز، همچنان از اهرم فشار قابل توجهی برخوردار است، اما این توازن قدرت ممکن است پس از برگزاری انتخابات تغییر کند و در صورت نهایی نشدن توافق، خطر ازسرگیری درگیری میان دو طرف افزایش یابد.
به باور کلمنت، فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی و تاثیر آن بر افکار عمومی آمریکا، یکی از عوامل موثر بر تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای پذیرش توافق موقت با تهران بوده است. او معتقد است واشینگتن با هدف بازگشایی تنگه هرمز و کاهش فشار بر بازارهای انرژی، با بخشی از خواستههای تهران موافقت کرده است.
این تحلیلگر همچنین نوشت حتی بدون بسته شدن تنگه هرمز، جمهوری اسلامی میتواند تنها با افزایش نگرانیها درباره امنیت عبور نفت و گاز از این آبراه، بر قیمت جهانی انرژی تاثیر بگذارد و از این طریق بر فضای سیاسی آمریکا در آستانه انتخابات اثر بگذارد.
کلمنت در ادامه نوشت اگر جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای کرسیهایی را از دست بدهند، ترامپ ممکن است برای دستیابی به موفقیتهای سیاسی در عرصه سیاست خارجی، بار دیگر به افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی روی آورد. او در عین حال تاکید کرد اختلافهای اساسی دو طرف، از جمله بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی، همچنان پابرجاست و احتمال دستیابی به توافق نهایی تا پاییز پایین به نظر میرسد.
او در پایان نتیجه گرفت آنچه در پیش است، نه لزوما جنگی دائمی، بلکه تداوم خطر و بیثباتی است و کشورهای وابسته به واردات انرژی، بهویژه در اروپا و آسیا، باید خود را برای نوسانهای بیشتر در بازارهای جهانی انرژی آماده کنند.