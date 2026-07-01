خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد کاظم غریب‌آبادی، ممعاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، که در راس هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به دوحه سفر کرده است، صبح چهارشنبه ۱۰ تیر با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، دیدار کرد.

کاظم غریب‌آبادی پس از این دیدار و شرکت در نشست سه‌جانبه مذاکره‌کنندگان ارشد جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان، گفت مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی با آمریکا هنوز آغاز نشده است.

او افزود کارگروه‌های پیگیری اجرای یادداشت تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی تشکیل شده‌اند، اما رایزنی‌ها برای تعیین زمان و مکان آغاز مذاکرات از طریق میانجیگران ادامه دارد. غریب‌آبادی همچنین گفت‌وگوهای امروز را متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم و بررسی موانع اجرای آن توصیف کرد.