این مقام دولت آمریکا که نامش اعلام نشده، سه‌شنبه ۹ تیر به این روزنامه گفت حکومت ایران هنوز هیچ بخشی از شش میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده‌ای را که آمریکا در ازای پیشرفت در اجرای یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی وعده داده بود آزاد نکرده است؛ موضوعی که هم‌زمان با بازگشت ایران به میز مذاکرات در قطر مطرح شده است.

او افزود: «هیچ‌یک از دارایی‌های مسدودشده آزاد نشده است و تا زمانی که ایران الزامات تعیین‌شده در یادداشت تفاهم را برآورده نکند، هیچ‌یک از این دارایی‌ها آزاد نخواهد شد. هیچ چیز رایگان داده نمی‌شود و همه چیز به تحقق شاخص‌های مشخص وابسته است.»

این مقام آمریکایی افزود در حالی که جمهوری اسلامی استدلال کرده است این منابع مالی باید یک‌جا در اختیارش قرار گیرد، آمریکا قصد دارد هم‌زمان با پیشرفت مذاکرات و اقدام عملی تهران در حوزه‌های کلیدی این مبالغ را به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای و مستقیما به فروشندگان و نه رهبران حکومت ایران پرداخت کند.

او گفت: «ایران این مذاکرات را با این مطالبه آغاز کرد که به‌محض امضای این یادداشت تفاهم، دارایی‌ها و منابع مالی مسدودشده خود را دریافت کند. ما این درخواست را رد کردیم و آنها در نهایت پذیرفتند که تا زمانی که به تعهدات خود عمل نکنند، هیچ پولی دریافت نخواهند کرد.»

اظهارات این مقام آمریکایی درباره آزاد نشدن دارایی‌های مسدودشده ایران که در قطر نگهداری می‌شود، هم‌زمان با ورود استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا، به دوحه منتشر شد.

این در حالی است که هیاتی از ایران دوشنبه راهی قطر شد تا درباره نحوه دسترسی به این دارایی‌های مسدودشده گفت‌وگو کند.

جمهوری اسلامی دوشنبه ۸ تیر با قاطعیت گزارش‌ها مبنی بر بازگشت به مذاکره با آمریکایی‌ها در هفته جاری را رد کرد، اما جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه گفت این موضع ظاهرا ناشی از تفاوت در برداشت تهران از ساختار مذاکرات است.

در حالی که تیم‌های فنی آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۰ تیر با میانجیگری قطر دیدار خواهند کرد، این دیدارها به صورت جداگانه انجام می‌شود و مذاکرات نیز به شکل غیرمستقیم پیش خواهد رفت.

ونس گفت: «یکی از چیزهایی که درباره ایرانی‌ها برای من هم جالب و هم ناامیدکننده است این است که می‌گویند: "نه، نه. هیچ گفت‌وگوی صلحی در جریان نیست، اما گفت‌وگوهای فنی میان آمریکا و ایران درباره توافق‌های صلح وجود دارد. من می‌گویم، بسیار خب، این ظاهرا یک تاکتیک مذاکره ایرانی و یک شیوه بیان ایرانی است که من آن را درک نمی‌کنم.»

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه اعلام کرد که تیم مذاکره‌کننده این کشور بر نحوه آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تمرکز خواهد کرد؛ دارایی‌هایی که به گفته مقام‌های آمریکایی، تنها پس از آنکه تهران به شاخص‌های تعیین‌شده دست یابد، آزاد خواهند شد.

این مقام آمریکایی همچنین به نیویورک‌پست گفت: «هم‌زمان با اینکه ایران تنگه هرمز را دوباره باز کند، دریافت عوارض عبور را متوقف کند و به سایر شاخص‌های تعیین‌شده برسد، خواهد توانست به‌صورت مرحله‌ای از کاهش محدودیت‌ها بهره‌مند شود. اگر آنها یادداشت تفاهم را اجرا کنند، آن‌گاه می‌توانند برای خریدهای بشردوستانه کالاهای آمریکایی به بخشی از دارایی‌های مسدودشده خود دسترسی پیدا کنند.»

به‌گفته مقام‌های آمریکایی، این کمک به‌دلیل وضعیت بسیار نامناسب اقتصاد ایران ضروری است؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر رهبری سیاسی تهران وارد کرده است.

یک مقام آمریکایی دیگر نیز دوشنبه به نیویورک‌پست گفته بود: «حکومت ایران می‌داند که باید در برابر مردم خود پاسخگو باشد و به همین دلیل پذیرفته است که در ازای دریافت کمک‌های بشردوستانه، شاخص‌های تعیین‌شده از سوی ما را برآورده کند.»

او افزود: «مردم ایران شایسته صلح و امنیت هستند. اقتصاد آنها در حال سقوط آزاد است و در نتیجه سوءمدیریت دولت خود با کمبود شدید مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستند.»