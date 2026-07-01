انجمن صنفی معلمان فارس اعلام کرد در روزهای اخیر احکام حبس، محرومیتهای اجتماعی و بازداشت شماری از دبیران و
آموزگاران شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف صادر یا اجرا شده و برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی تشدید شده است.
بر اساس این بیانیه، احمد علیزاده، آموزگار بازنشسته آبدانان، به دو سال حبس محکوم شده، آزاده سالکی، آموزگار خواف، حکم پنج سال حبس دریافت کرده و رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان همدان، نیز در دادگاه بدوی به بیش از چهار سال حبس محکوم شده است.
این انجمن همچنین از بازداشت جانمحمد احمدی، رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، احضار کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، و انتقال مسعود فرهیخته، فعال صنفی زندانی، به سلول انفرادی خبر داد.
انجمن صنفی معلمان فارس همچنین خبر داد که در شیراز نیز دهها دبیر و آموزگار شاغل و بازنشسته با احضار، بازداشت یا احکام قضایی روبهرو شدهاند.
گروهی که خود را «دستگاه امنیتی مقاومت فلسطین» معرفی کرده، اعلام کرد حکم اعدام فردی را که او را به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم کرده بود، اجرا کرده است.
این گروه مدعی شد فرد اعدامشده در شناسایی و ترور شماری از فرماندهان ارشد حماس، از جمله عزالدین الحداد، فرمانده ستاد عملیات گردانهای قسام، در جریان جنگ غزه نقش داشته است. در بیانیه این گروه آمده است که این فرد پس از بازداشت و طی مراحل قضایی داخلی به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل اعدام شده است.
این گروه همچنین هشدار داد افرادی که با اسرائیل همکاری کنند، با مجازات مشابه روبهرو خواهند شد. این ادعاها به طور مستقل قابل تایید نیست.
به گزارش سیانان بر اساس دادههای «مارینترافیک»، در ۲۴ ساعت گذشته دستکم ۳۵ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردهاند.
سیانان نوشت در این مدت، ۲۰ کشتی شامل ۱۱ کشتی باری و ۹ نفتکش وارد خلیج فارس شدند و ۱۵ کشتی شامل ۹ نفتکش و شش کشتی باری نیز از خلیج فارس خارج شدند.
این گزارش همچنین به اختلال چندماهه در سامانه موقعیتیاب کشتیها اشاره کرد و نوشت فعالیتهای مربوط به جعل سیگنال سامانه موقعیتیابی ماهوارهای که باعث نمایش نادرست موقعیت شناورها میشود، در هفتههای اخیر بهطور محسوسی کاهش یافته است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، در بخشی از گفتوگو ضبط شده خود با صداوسیما که چهارشنبه پس از ۲۴ ساعت تاخیر پخش شد، گفت: «بحث دسترسی بازرسان آژانس به سایتهای بمبارانشده کذب است. آنها فقط میتوانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند.»
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: «کسانی هستند که نه در دیپلماسی کمک میکنند و نه در جنگ؛ به آنها میگویم اذیت نکنید و حرف ترامپ را غرغره نکنید.»
قالیباف گفت: «ما خودمان در مجلس قانون تصویب کردیم و شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه دارد.»
او افزود که این قانون است و به هیچ عنوان به سایتهایی که بمباران شده و آسیب دیدهاند، دسترسی داده نمیشود.
اگر درخشش لیونل امپاسی، دروازهبان جمهوری دموکراتیک کنگو، نبود، انگلیس با توجه به کیفیت موقعیتهایی که خلق کرد، به احتمال زیاد در نیمه اول هم با برتری راهی رختکن میشد. اما درخشش او، سهشیرها را تا آستانه حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ پیش برد.
امپاسی در نیمه نخست سه مهار تماشایی داشت که دو مورد از آنها ضربه سر جود بلینگام را از فاصله نزدیک دفع کرد.
در نیمه دوم نیز پس از تغییر مسیر سانتر بلینگام، با واکنشی عالی جایگیری خود را اصلاح کرد و سپس با شجاعت مقابل ضربه والی قدرتمند هری کین در تیر نزدیک ایستاد؛ توپی که با شدت به او برخورد کرد و راهی کرنر شد.
او بیشک از اینکه نتوانست ضربه سر دیرهنگام کین را مهار کند، ناامید خواهد بود؛ جایی که هنگام خروج، کمی در مهار توپ اشتباه کرد. با این حال، روی گل دوم کین که با ضربهای مهارنشدنی به سقف دروازه رفت، هیچ شانسی نداشت.
با این همه، اینکه این مسابقه تا آستانه وقت اضافه پیش رفت، بیش از هر چیز مدیون نمایش فوقالعاده لیونل امپاسی بود.
ضمن اینکه جمهوری دموکراتیک کنگو هم از نظر دفاعی تیم دستوپا بستهای نیست؛ این تیم در هیچیک از سه مسابقه مرحله گروهی، از جمله برابر پرتغال، بیش از یک گل دریافت نکرده بود.
لیونل امپاسی، در پاریس و در خانوادهای کنگویی به دنیا آمد و تمام دوران حرفهای خود را در فرانسه سپری کرده است. او فوتبال را در باشگاه یو.اس تورسی آغاز کرد؛ جایی که پل پوگبا و راندال کولو موانی نیز در ردههای پایه آن بازی کرده بودند.
امپاسی در ردههای پایه توجه پاریسنژرمن را جلب کرد، اما بیشتر بازیهای حرفهای خود را با رودز در لیگ دسته دوم فرانسه انجام داد.
او فصل گذشته بیشتر به عنوان بازیکن تعویضی برای لو آور در لیگ یک فرانسه به میدان رفت، اما نزدیک به سه سال است که دروازهبان شماره یک تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو محسوب میشود. نمایش او برابر انگلیس، در کنار عملکرد فوقالعادهاش مقابل کلمبیا در هفته گذشته، یکی از بهترین بازیهای دوران حرفهایاش بود.
صداوسیما حدود ۲۴ ساعت پس از توقف ناگهانی پخش گفتوگوی ضبطشده محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، بخش تازهای از این مصاحبه را منتشر کرد.
قالیباف در این بخش از گفتوگو تاکید کرد در مذاکرات زوریخ، «سند آزادسازی اموال» امضا شده است.
او افزود: «معاون خزانهداری آمریکا و جیدی ونس آمدند و افک را امضا کردند و این اموال صبح روز بعدش آزاد شد. من اگر به آنجا نمیرفتم، این کار انجام نمیشد.»
رییس مجلس جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به پیام مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود تاکید کرد که منتظر تحقق شروط تفاهم است؛ در این شرایط من چه کنم؟ شروط را پیگیری نکنم و بگویم بروید بجنگید؟»
قالیباف گفت: «باید سرزمین لبنان را حفظ کنیم»
او افزود که با شعار نمیشود «خونخواهی» علی خامنهای را محقق کرد.