حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با انتقاد از برخی اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نوشت که برخی مواضع او مورد سوءاستفاده «دشمنان» از جمله دونالد ترامپ، قرار گرفته و این موضوع نشان میدهد او به اندازه کافی از مشاوران برجسته و صاحبنظر برخوردار نیست.
شریعتمداری با اشاره به اظهارات پزشکیان درباره صادرات نفت ایران گفت که اگر مشاوران رییسجمهور او را از آنچه «ادعای دروغ» دونالد ترامپ درباره توقف صادرات نفت ایران خواند آگاه کرده بودند، پزشکیان نمیگفت «۴۰، ۵۰ روز است نتوانستیم یک بشکه نفت صادر کنیم» و در نتیجه، به گفته او، ترامپ نیز این سخن را به نشانه پیروزی خود در محاصره دریایی ایران توییت نمیکرد.
مدیرمسئول روزنامه کیهان همچنین از دیگر اظهارات پزشکیان درباره وضعیت اقتصادی، حمایت مالی از هوافضای سپاه پاسداران و جنگ انتقاد کرد و گفت در شرایط جنگی، بهرهگیری از مشاوران کارآزموده برای اتخاذ مواضع سیاسی ضروری است.
شرکت مشاوره راهبردی «گروه آسیا» مستقر در واشینگتن در گزارشی اعلام کرد چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است.
به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیادی بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری، آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبردی خود استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخشی از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوریهای انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونهای از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدیریت بحرانهای جهانی معرفی کند.
به نوشته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود بهعنوان شریک باثباتتر و قابل اتکاتر در عرصه بینالمللی بهره میبرد.
در این گزارش آمده است که پکن بحران تنگه هرمز را تاییدی بر راهبرد خود برای کاهش وابستگی به خارج و تقویت خودکفایی صنعتی میداند. با این حال، نویسندگان گزارش هشدار دادهاند اگر اختلال در بازار انرژی ادامه پیدا کند، افزایش قیمت مواد اولیه و کند شدن رشد اقتصاد جهانی میتواند به اقتصاد چین نیز آسیب بزند و تقاضا برای صادرات این کشور را کاهش دهد.
وزارت خارجه قطر سهشنبه ۹ تیر اعلام کرد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، دیدار و درباره مذاکرات جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین تحولات منطقه گفتوگو کردند. با این حال، مقامهای قطری اعلام کردند در حال حاضر هیچ نشست در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان نیست.
همزمان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد گفتوگوهای مقامهای جمهوری اسلامی و قطر که چهارشنبه در دوحه برگزار میشود، بر اجرای توافق تهران با آمریکا و همچنین داراییهای مسدودشده ایران متمرکز خواهد بود.
در همین حال، یک دیپلمات منطقهای و یک منبع آمریکایی آگاه گفتند عمان بهتازگی پیشنهادی درباره آینده تنگه هرمز به آمریکا و دیگر متحدانش ارائه کرده است. همزمان، مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد با وجود ادامه عادی تردد کشتیهای تجاری، سطح تهدید امنیتی در این آبراه راهبردی به دلیل خطر مینهای دریایی و عملیات مینروبی به سطح «قابل توجه» افزایش یافته است.
از سوی دیگر، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، با انتقاد از شیوه مذاکره جمهوری اسلامی گفت همه اهرمهای فشار در مذاکرات با تهران در اختیار ایالات متحده است، اما استفاده همزمان از مشوقها و فشار برای دستیابی به نتیجه، به زمان نیاز دارد.
جزییات بیشتر را درباره آنچه نهم تیر در ارتباط با ایران گذشت، اینجا بخوانید.
تیم ملی فوتبال مکزیک با پیروزی ۲ بر صفر مقابل اکوادور در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به مرحله بعدی صعود کرد.
این مسابقه که به دلیل رعدوبرق و طوفان در اطراف ورزشگاه آزتکا با یک ساعت تاخیر آغاز شد، با برتری میزبان به پایان رسید.
خولیان کینیونس در دقیقه ۲۲ روی یک ضدحمله گل نخست مکزیک را به ثمر رساند و رائول خیمنس نیز در دقیقه ۳۵ با استفاده از اشتباه مدافعان اکوادور اختلاف را به دو گل افزایش داد.
مکزیک در نیمه دوم نیز با دفاعی منسجم برتری خود را حفظ کرد و برای چهارمین بازی متوالی در این جام دروازهاش را بسته نگه داشت.
مکزیک پس از کانادا، دومین میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است که به مرحله یکهشتم نهایی راه پیدا میکند و در دور بعد با برنده دیدار انگلیس و کنگو روبهرو خواهد شد.
مکزیک در چهار بازی جام جهانی هشت گل به ثمر رسانده و تاکنون دروازه این تیم باز نشده است.
پلیس و آژانس امنیتی اسرائیل (شین بت) اعلام کردند که تحقیقات در مورد یک شهروند آمریکایی ۲۰ ساله که مظنون به «ارتباط با یک مأمور خارجی و انجام مأموریتها از طرف ماموران اطلاعاتی ایران» است را به پایان رساندهاند.
شبکه خبری «اخبار ملی اسرائیل» بر اساس تحقیقات انجام شده توسط واحد جرایم بزرگ پلیس ناحیه اورشلیم نوشت این مظنون طی چند ماه گذشته با «رابطهایی که برای اطلاعات ایران کار میکردند، در تماس بوده است.»
بازرسان میگویند که او در ازای دریافت پول، ماموریتهایی را برای رابطهای حکومت ایران، از جمله گرفتن فیلم و عکاسی از اماکن حساس در اسرائیل، انجام داده است.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود در روزهای آینده کیفرخواستی به همراه درخواست بازداشت موقت مظنون تا پایان مراحل قانونی ارائه شود.
بازرس آمیخای پانتا، افسر تحقیق در بخش بازجویی پلیس اورشلیم، گفت: «در ماههای اخیر، تعدادی از افراد متهم به جاسوسی برای دشمن لو رفتهاند که برخی از آنها این اقدامات را در زمان جنگ مرتکب شده و به این ترتیب به دشمن در اجرای نقشهاش در داخل خاک اسرائیل کمک کردهاند.»
او تاکید کرد که پلیس به همراه سرویس امنیت عمومی، «به شناسایی و افشای جرایمی از این نوع، دستگیری و پیگرد قانونی هر کسی که به امنیت کشور و شهروندان آن آسیب میرساند و آن را به خطر میاندازد»، ادامه خواهد داد.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید و ناکارآمدی پوشش بیمهای، موج تازهای از گرانی دارو را رقم زده و سهم پرداختی بیماران را به شکل محسوسی افزایش داده است.
این روزنامه به نقل از یک بیمار سرطانی نوشت هزینه هر دوره شیمیدرمانی که دو سال پیش حدود هفت میلیون تومان بود، اکنون به نزدیک ۷۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین بررسی این روزنامه نشان میدهد قیمت بسیاری از داروهای عمومی، تخصصی و بیماران خاص در ماههای اخیر چند ده درصد تا چند برابر افزایش یافته است.
دنیای اقتصاد با استناد به آمارهای رسمی نوشت تورم بخش بهداشت و درمان در ماههای اخیر بالاتر از تورم کل اقتصاد بوده و کارشناسان هشدار میدهند بدون اصلاح نظام بیمهای، هزینه تعدیل قیمت دارو مستقیما بر دوش بیماران، بهویژه مبتلایان به بیماریهای مزمن و خاص، خواهد ماند.