یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه ۱۰ تیر در مراسم یادبود کشتهشدگان جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶، گفت اسرائیل تاکنون دو بار حملات «پیشگیرانه» علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در صورت لزوم، بار سوم نیز حمله خواهد کرد.
کاتز همچنین با اشاره به درگیریها در لبنان گفت هدف اسرائیل بازگرداندن وضعیت به شرایط پیشین نیست، بلکه «تغییر واقعیت» و تامین امنیت ساکنان شمال این کشور است.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت ارتش این کشور از مناطقی که آنها را «مناطق امنیتی» در لبنان، سوریه و غزه توصیف کرد، عقبنشینی نخواهد کرد و «بهطور نامحدود» در این مناطق باقی خواهد ماند تا از شهروندان اسرائیل در برابر آنچه «عناصر جهادی» خواند، محافظت کند.
روزنامه اکیپ فرانسه در یادداشتی به تمجید از عملکرد فوقالعاده و تحسینبرانگیز مایکل اولیسه پرداخته است. به نوشته اکیپ، بعد از پایان بازی با سوئد تنها یک سوال باقی میماند. وقتی او در این سطح بازی میکند، چه کسی میتواند متوقفش کند؟
مایکل اولیسه، عثمان دمبله و کیلیان امباپه با درخشش بینظیر خود، شب سختی را برای مدافعان سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی رقم زدند. اما اگر قرار بود تنها یک ستاره از زمین مسابقه انتخاب شود، بدون شک آن فرد ستاره باواریاییها بود.
نمایش اولیسه همهچیز داشت؛ حتی دوندگیهای بیامان در کارهای دفاعی. هر بار که توپ به پای او میرسید، خطری جدی دفاع ناتوان سوئد را که مبهوت سرعت و تکنیک او شده بود، تهدید میکرد.
نقطه عطف بازی او پس از اولین وقت استراحت (نوشیدن آب) آغاز شد؛ جایی که ضربه قیچی تماشایی او در دقیقه ۳۵ به تیرک دروازه برخورد کرد. اگر آن توپ گل میشد، یکی از ماندگارترین گلهای تاریخ جام جهانی به ثمر میرسید.
او فرصتهای متعددی برای گلزنی داشت (دقایق ۴۲، ۴۵، ۶۱، ۶۵ و ۷۱) اما ضرباتش یا به خارج از چارچوب رفتند یا توسط زترشتروم، دروازهبان سوئد، مهار شدند. حتی در آخرین موقعیت و در یک مصاف تکبهتک، کنترل بد مانع شوت موفق او شد.
اولیسه ۱۷ بار توپ را لو داد که بیشترین آمار در تیم فرانسه بود، اما این موضوع در بین بازی فوقالعاده او اصلا به چشم نیامد.
با این حال، شماره ۱۱ خروسها زمین را دست خالی ترک نکرد. او با هوشمندی، در دقیقه ۵۳ به بارکولا پاس گل داد و سپس در فضایی بسیار فشرده، در دقیقه ۷۴ کیلیان امباپه را برای گل سوم صاحب توپ کرد. اولیسه با ثبت چهارمین و پنجمین پاس گل خود در این جام، از برونو گیمارش پیشی گرفت و در صدر جدول بهترین پاسورهای جام جهانی قرار گرفت.
او با این سطح از آمادگی، میتواند به رکورد تاریخی لیونل مسی و دیگو مارادونا (۸ پاس گل) چشم بدوزد.
فراموش نکنیم که اولیسه اولین جام جهانی خود را تجربه میکند و تنها چهار بازی در این تورنمنت انجام داده است. در تاریخ مسابقات از سال ۱۹۶۶ به بعد، تنها پله بزرگ (با ۶ پاس گل در سال ۱۹۷۰) در اولین دوره حضورش عملکردی بهتر از او داشته است.
افزون بر این، او آغازگر گل اول فرانسه نیز بود. فراتر از آمار، بازیکن سابق کریستال پالاس، جلوه بصری شگفتانگیزی از فوتبال را به نمایش گذاشت. کلاس بازی و ظرافت حرکات او، تحسین و تشویق تمامی تماشاگران حاضر در ورزشگاه متلایف را برانگیخت.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیرمستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۰ تیر در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتوگوها بر عهده دارند.
به گفته این منبع آگاه، جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان آمریکا، سهشنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور ندارند.
خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد و نوشت که این مذاکرات بر تفاهمنامه میان دو طرف و پیگیری پیشرفتهای حاصلشده در نشست دریاچه لوسرن متمرکز خواهد بود.
این در حالی است که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه گفته بود طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد. او گفت: «اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر میکنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی ندارد.»
والاستریت ژورنال: ترامپ با وجود بررسی گزینه ازسرگیری جنگ، فعلا مسیر دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را ترجیح داده است.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی به ایراناینترنشنال: تا زمانی که ساز و کارهای مطمئنی درباره ظرفیت هستهای جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد سایه جنگ هم وجود دارد
سباستین بکاچسه، سرمربی ۴۵ ساله و آرژانتینی تیم ملی فوتبال اکوادور، در پی شکست و حذف این تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی جامجهانی مقابل مکزیک، رسماً از سمت خود کنارهگیری کرد.
اکوادور در این دیدار که در مکزیکوسیتی برگزار شد، شروع ناامیدکنندهای داشت و در همان نیمساعت ابتدایی بازی با دو گل از مکزیک میزبان عقب افتاد و در نهایت با شکست ۲ بر صفر، از صعود به مرحله بعد بازماند.
این حذف زودهنگام در حالی رقم خورد که اکوادور با پیروزی درخشان ۲ بر ۱ مقابل آلمان در مرحله گروهی، شگفتیساز شده بود.
بکاچسه که از اوت ۲۰۲۴ هدایت این تیم را بر عهده داشت، پس از پایان بازی اعلام کرد: «در فوتبال تنها نتایج هستند که اهمیت دارند و امروز من باید با این خانواده فوقالعاده خداحافظی کنم. من با قلبی سرشار از قدردانی، آرامش بزرگ و صلح درونی میروم، چرا که ما تمام توان خود را در زمین گذاشتیم.»
او این دوره را یک ماجراجویی زیبا با پایانی تلخوشیرین توصیف کرد و افزود که اکنون قصد دارد وقت خود را با خانوادهاش بگذراند و به استراحت و ارزیابی عملکردش بپردازد.
بنیامین نتانیاهو گفت که در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به اظهارات نتانیاهو گفت: «مقامات اسرائیل میدانند که تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه نمیرسد اما به دولت ترامپ فرصت میدهند.»