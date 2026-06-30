ماچادو که اکنون در پاناما به سر می‌برد، دولت ونزوئلا را متهم کرد مانع بازگشت او به کشور شده است.

او در ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت: «برای هماهنگی و تقویت تلاش‌های شهروندان در جریان این وضعیت اضطراری، در ونزوئلا خواهم بود.»

ماچادو جزییات بیشتری درباره نحوه ورود خود به ونزوئلا ارائه نکرد.

در ارتباط با آخرین آمار قربانیان دو زلزله مرگبار در ونزوئلا در سوم تیر ماه، خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی ونزوئلا، اعلام کرد دست‌کم هزار و ۷۱۹ نفر در زمین‌لرزه‌های شدید هفته گذشته این کشور جان باخته‌اند.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا نیز احتمال داده است شمار نهایی قربانیان با احتمال ۴۴ درصد، به ۱۰ هزار نفر یا بیشتر برسد.

ماچادو پس از آن که در انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۲۰۲۴ ونزوئلا اعلام پیروزی کرد، به‌صورت مخفیانه در این کشور زندگی می‌کرد.

او در ماه دسامبر همان سال، به‌طور محرمانه و با قایق از ونزوئلا خارج شد و به اسلو رفت تا جایزه صلح نوبل را دریافت کند. جایزه‌ای که بعدا آن را به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اهدا کرد .

تمایل ماچادو برای بازگشت به ونزوئلا موجب اختلاف نظر در واشینگتن شده و از او خواسته شده است بازگشت خود را به تعویق بیندازد.

درخواست حمایت از مقام‌های آمریکایی

یک مقام کاخ سفید پیش از این به خبرگزاری رویترز گفت ماچادو برای جلب حمایت از بازگشت احتمالی خود به ونزوئلا، با شماری از مقام‌های دولت آمریکا، از جمله مقام‌هایی در کاخ سفید، وزارت خارجه و اعضای کنگره، تماس گرفته است.

بازداشت نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری پیشین ونزوئلا، به‌وسیله نیروهای آمریکایی در ماه ژانویه ۲۰۲۶، این انتظار را در میان برخی مخالفان ایجاد کرده بود که ماچادو ۵۸ ساله نقش اصلی را در اداره کشور بر عهده بگیرد.

با این حال، ترامپ از دلسی رودریگز، معاون پیشین مادورو، حمایت کرد و گفت ماچادو در شرایط کنونی از حمایت لازم برای رهبری ونزوئلا برخوردار نیست.

ماچادو پیش از وقوع زمین‌لرزه‌ها نیز گفته بود انتظار دارد تا پیش از پایان سال به ونزوئلا بازگردد.

او هشتم تیر ماه گفت: «در این مقطع، آماده‌ام هر کاری که لازم باشد انجام دهم و با هر کسی که لازم باشد گفت‌وگو کنم تا بتوانیم اقدامات لازم را برای خدمت به مردممان هماهنگ کنیم.»

وزارت خارجه آمریکا نیز شامگاه هشتم تیر ماه در بیانیه‌ای کوتاه به رویترز اعلام کرد تمرکز این وزارتخانه «صرفا بر پیشبرد تلاش‌ها برای پاسخ به پیامدهای ویرانگر زمین‌لرزه‌ها در ونزوئلا» است و اشاره‌ای به گزارش‌ها درباره درخواست ماچادو از واشینگتن برای تسهیل بازگشتش نکرد.