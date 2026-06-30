روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، در صفحه نخست شماره سه‌شنبه ۹ تیر، تصویری از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را منتشر کرده که پیشانی او در تیررس قرار گرفته است. تیتر اصلی این شماره «انتقام قطعی است» است و در کنار آن آمده که «خونخواهی امام شهید و شهدا در صدر مطالبات مردم» قرار دارد.

همشهری با اشاره به پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که گفته است «باید گریبان جنایتکاران جنگی گرفته شود»، این پیام را به تیتر اصلی صفحه نخست خود تبدیل کرده است.

این روزنامه همچنین به اظهارات برخی مراجع تقلید شیعه، از جمله حسین نوری همدانی و ناصر مکارم شیرازی، و نیز نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که باید انتقام خون علی خامنه‌ای گرفته شود.

در همین صفحه، به سخنان عبدالله جوادی آملی نیز اشاره شده که گفته بود: «امروز ریختن خون ترامپ خواسته قلبی امام زمان است.»