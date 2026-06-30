اکسیوس سه‌شنبه ۹ تیر در گزارشی نوشت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در حالی تلاش می‌کند به توافقی با ایران دست یابد که دو تن از نزدیک‌ترین مقام‌های دولت او، یعنی جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، رویکردهای متفاوتی در قبال این مذاکرات دارند.

بر اساس این گزارش، ونس از رویکردی محتاطانه‌تر حمایت می‌کند و دستیابی به توافق با تهران را راهی برای پایان دادن به تنش‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و کمک به ثبات اقتصاد آمریکا می‌داند. در مقابل، روبیو موضعی سختگیرانه‌تر دارد و بر حفظ فشار بر جمهوری اسلامی تاکید می‌کند، هرچند از روند مذاکرات نیز حمایت می‌کند.

اکسیوس به نقل از یکی از مشاوران ارشد دولت ترامپ نوشت که ونس و روبیو دو جنبه متفاوت از سیاست خارجی رییس‌جمهوری آمریکا را نمایندگی می‌کنند. این مشاور گفت: «آنها مانند ابزارهای مختلف یک چاقوی سوئیسی هستند و این ترامپ است که تصمیم می‌گیرد از هر کدام در چه زمانی استفاده کند.»

بر اساس این گزارش، موفقیت مذاکرات و تاثیر آن بر ثبات بازارهای جهانی نفت، به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان منافع جمهوری اسلامی، اسرائیل و لبنان و بهره‌گیری از این دو رویکرد بستگی دارد.