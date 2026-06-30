الی کوهانیم، دیپلمات ایرانیتبار آمریکایی، به عنوان مشاور ارشد سیاستگذاری در نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل منصوب شد.
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با اعلام انتصاب کوهانیم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کمتر کسی به اندازه الی، رژیم ایران را میشناسد. خوشحالم که او در این مبارزه کنار ماست.»
کوهانیم متولد تهران است و خانواده یهودی او پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران به آمریکا مهاجرت کردند. او در دولت نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، معاون فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور مقابله با یهودستیزی بود و از چهرههای شناختهشده منتقد جمهوری اسلامی به شمار میرود.
کیلیان امباپه با درخشش در پیروزی ۳ بر صفر فرانسه مقابل سوئد در بازی یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، یک گام دیگر به رکورد تاریخی لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین در جام جهانی نزدیک شد.
امباپه در ورزشگاه متلایف نیویورک دو بار گلزنی کرد تا تعداد گلهایش در مرحله حذفی جام جهانی به ۹ برسد؛ رکوردی که اکنون به تنهایی بهترین آمار تاریخ این رقابتها است.
او همچنین با ۱۸ گل، تنها یک گل با رکورد ۱۹ گل لیونل مسی، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، فاصله دارد.
امباپه و مسی اکنون با شش گل، مشترکا در صدر جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارند.
در تعقیب این دو فوق ستاره، ارلینگ هالند نروژی قرار دارد که فعلا ۵ گل برای وایکینگها زده است.
مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی در واکنش به قطع گفتوگوی محمدباقر قالیباف با تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرد که رییس قوه مقننه و رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی برای «گفتوگویی تببینی را طبق هماهنگی با سازمان صداوسیما» انجام داد که حدود دو ساعت قبل از زمان پخش تحویل داده شد «اما پخش این گفتوگو از میانه آن متوقف شد.»
این مرکز اشاره کرد که گفتوگو «به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولین سازمان صداوسیما این بود که اگر خلاف رویهها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتوگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ می کردند.»
به نوشته این اطلاعیه، موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به موضوع بازرسی آژانس از سایت های هستهای ایران، جزییات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره سخنان دونالد ترامپ و توضیح در مورد پیام مجتبی خامنهای بودند.
تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، سوئد را با نتیجه سه بر صفر شکست داد. گلهای بازی را کیلیان امباپه در دقایق ۴۵ و ۷۴ و برادله بارکولا در دقیقه ۵۳ برای فرانسه به ثمر رساندند.
خروسها بامداد چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در ورزشگاه متلایف نیویورک، با پیروزی ۳ بر صفر مقابل سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی، گام دیگری برای رسیدن به سومین فینال پیاپی جام جهانی برداشتند.
این پیروزی باعث شد شاگردان دیدیه دشان برای چهارمین دوره متوالی به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی راه پیدا کنند.
پس از نیمه نخستی که فرصتهای فرانسه یکی پس از دیگری از دست رفت، کیلیان امباپه درست پیش از پایان نیمه با حرکتی تکنیکی از میان مدافعان سوئد عبور کرد و توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد.
این گل، هفدهمین گل امباپه در تاریخ جام جهانی بود و او را یک گام دیگر به رکورد لیونل مسی نزدیک کرد. او در عین حال رکورد جدیدی نیز به نام خود ثبت کرد و با ۹ گل، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ مرحله حذفی جام جهانی شد.
فرانسه در دقیقه ۵۳ اختلاف را به دو گل افزایش داد؛ جایی که مایکل اولیسه با پاسی عمقی و دقیق، بردلی بارکولا را در محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد و او گل دوم را به ثمر رساند.
امباپه پیش از پایان مسابقه بار دیگر گلزنی کرد. او در دقیقه ۷۴ پاس اولیسه را تبدیل به گل کرد تا شمار گلهایش در تاریخ جام جهانی به ۱۸ برسد؛ تنها یک گل کمتر از رکورد ۱۹ گل لیونل مسی. این سومین بار در جام جهانی ۲۰۲۶ بود که امباپه در یک مسابقه دو گل به ثمر رساند.
اولیسه نیز با ثبت دو پاس گل در این دیدار، تعداد پاس گلهای خود در چهار مسابقه این جام را به پنج رساند.
این تیم چهارم ژوییه در فیلادلفیا به مصاف پاراگوئه خواهد رفت.
کیلیان امباپه، کاپیتان و فوق ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه، با گلی که امروز در دقیقه ۱+۴۵ بازی با سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ مرحله حذفی جام جهانی شد.
امباپه اکنون با ۹ گل بالاتر دو اسطوره برزیلی، لئونیداس (جامهای جهانی ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸) و رونالدو نازاریو (۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶)، در صدر این فهرست قرار دارد.
او در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۸ سه گل و در جام جهانی ۲۰۲۲ پنج گل زده است.
کیلیان امباپه همچنین با به ثمر رساندن هفدهمین گل خود در رقابتهای جام جهانی، از رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه عبور کرد و به تنهایی در رده دوم برترین گلزنان تاریخ این مسابقات قرار گرفت.
اکنون تنها لیونل مسی با ۱۹ گل، آمار بهتری نسبت به امباپه در تاریخ رقابتهای جام جهانی فوتبال به ثبت رسانده است.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر وزیر خارجه این کشور، بر ادامه تلاشهای میانجیگری دوحه و حمایت از همه مسیرهای مذاکرات ناشی از یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی تأکید کرد.
اظهارات نخستوزیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، مطرح شد که طی آن درباره تحولات مربوط به مذاکرات جاری واشینگتن و تهران گفتوگو کردند.
در بیانیه توضیح بیشتری در مورد محتوای مذاکرات داده نشده است.