قالیباف:نفت ایران را ۲۰ درصد گرانتر میفروشیم
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که با لغو موقت تحریمهای نفتی علیه جمهوری اسلامی، ایران نفت خود را ۲۰ درصد گرانتر میفروشد.
قالیباف افزود: «از روزی که محاصره دریایی برداشته شده تا امروز بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر کردیم.»
پیشتر تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشت: «ایران از زمان برداشته شدن محدودیتهای نفتی اعمالشده از سوی آمریکا طی دو هفته گذشته، حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است؛ رقمی که معادل ۱.۶۶ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن ۲۰۲۶ برآورد میشود.»