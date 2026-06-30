مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی در واکنش به قطع گفتوگوی محمدباقر قالیباف با تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرد که رییس قوه مقننه و رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی برای «گفتوگویی تببینی را طبق هماهنگی با سازمان صداوسیما» انجام داد که حدود دو ساعت قبل از زمان پخش تحویل داده شد «اما پخش این گفتوگو از میانه آن متوقف شد.»
این مرکز اشاره کرد که گفتوگو «به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولین سازمان صداوسیما این بود که اگر خلاف رویهها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتوگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ می کردند.»
به نوشته این اطلاعیه، موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به موضوع بازرسی آژانس از سایت های هستهای ایران، جزییات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره سخنان دونالد ترامپ و توضیح در مورد پیام مجتبی خامنهای بودند.