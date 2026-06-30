تحلیلگران بر این باورند که توافق اخیر اسرائیل و لبنان ممکن است به‌جای پایان دادن به درگیری اسرائیل و حزب‌الله، بن‌بست موجود را تثبیت کند، زیرا خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را به خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی مشروط کرده است. شرطی که به گفته آنان، عملا دست‌نیافتنی است.

خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۹ تیر در مقاله‌ای نوشت هسته اصلی این توافق بر معامله‌ای استوار است که بسیاری آن را «غیرعملی» می‌دانند؛ حزب‌الله قاطعانه خلع سلاح را رد کرده و دولت لبنان نیز توانایی اجرای چنین طرحی را ندارد.

تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه بعید است حزب‌الله سلاح خود را کنار بگذارد، اسرائیل از پوشش سیاسی لازم برای ادامه حضور نظامی نامحدود در جنوب لبنان برخوردار خواهد شد.

پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزب‌الله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخش‌هایی از جنوب لبنان گسترش داده است.

رویترز در ادامه به نقل از تحلیلگران نوشت این توافق دولت لبنان را میان تعهداتی که قادر به اجرای آن‌ها نیست و حاکمیتی که نمی‌تواند به‌طور کامل بازپس گیرد، گرفتار می‌کند.

بر اساس این مقاله، این چارچوب توافق همچنین با واقعیت‌های سیاسی لبنان در تضاد است، زیرا از دولتی «شکننده و مبتنی بر نظام فرقه‌ای» می‌خواهد با قدرتمندترین گروه مسلح کشور مقابله کند، در حالی که نظام سیاسی لبنان پس از جنگ داخلی بر تقسیم قدرت استوار شده، نه اعمال زور.

یک سیاستمدار ارشد لبنانی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «این یک توافق نیست، بلکه راه‌حلی تحمیلی است.»



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