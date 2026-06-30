به گفته منابع ایران‌اینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنج‌ساله ادامه یافته، خامنه‌ای تصمیم گرفته چهره‌ای دیگر را به جای اژه‌ای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.

به گفته این منابع که به شرط ناشناس‌ماندن با ایران‌اینترنشنال گفت‌و‌گو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی، که بخشی از بازآرایی گسترده‌تر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی‌، رهبر جدید جمهوری اسلامی می‌کوشد چهره‌های کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگ‌تر با خودش جایگزین کند.

به این ترتیب، پرونده اژه‌ای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او می‌تواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنه‌ای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.

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فشار اصولگرایان بر اژه‌ای

همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهم‌نامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژه‌ای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آن‌ها می‌گویند در حالی‌که مجتبی خامنه‌ای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهم‌نامه علی‌الاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژه‌ای با موضع اعلام‌شده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.

علاوه بر این در هفته‌های اخیر، نشانه‌هایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژه‌ای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشته‌ها و پیام‌ها رسمی و نیمه‌رسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.

مجتبی خامنه‌ای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، به‌جای تایید روشن ادامه کار اژه‌ای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیش‌تر علی خامنه‌ای از قوه قضاییه خواسته بود.

در پیام خامنه‌ای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.

تلاش نافرجام اژه‌ای برای بقا

اژه‌ای در نامه‌ای که روز بعد از پیام خامنه‌ای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدون‌تنازل فرامین واجب‌الاتباع حضرتعالی می‌دانیم.»

رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژه‌ای برای این‌که چرا پیش از انتشار پیام خامنه‌ای، چنین نامه‌ای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوری‌اسلامی به‌ مطالبات پدرش را به‌عنوان نشانه‌ای از ارزیابی منفی کارنامه اژه‌ای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آن‌ها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژه‌ای نتوانسته این خواسته‌ها را به نتیجه عملی برساند.

همزمان، برخی رسانه‌های نزدیک به جریان‌های رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژه‌ای آغاز کرده‌اند و او را به فاصله گرفتن از خواسته‌های رهبری متهم می‌کنند. در مقابل، رسانه‌های نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کرده‌اند.

در همین حال، رسانه‌هایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریان‌های حامی اژه‌ای، در روزهای اخیر کوشیده‌اند کارنامه پنج‌ساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبس‌زدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را به‌عنوان محورهای مثبت دوره اژه‌ای نام می‌برند.

دوره‌ای طولانی از سرکوب

اما برخلاف روایت‌های رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیق‌تری از اژه‌ای و قوه قضاییه ارائه می‌دهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژه‌ای نه چهره‌ای اصلاح‌گر در دستگاه قضایی، که یکی از چهره‌های قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.

چهره‌ای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخش‌های مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند دوره ریاست اژه‌ای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیت‌ها همراه بوده است.

به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.

منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید می‌کنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل می‌کنند.

از این منظر، کنار گذاشتن اژه‌ای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعتراف‌گیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.