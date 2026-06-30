ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سه‌شنبه نهم تیرماه مقابل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در تهران تجمع کردند.

دانشجویان در این تجمع شعارهایی مانند «دانشجو داد بزن/ حق‌ات رو فریاد بزن» سر‌دادند.

در روزهای اخیر تجمعات دیگری نیز در شماری از شهرها مانند بروجرد، بوشهر، تهران، کرج و مشهد شکل گرفتند.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در حالی به برگزاری حضوری امتحانات پایان‌ترم اعتراض دارند که بخش زیادی از آموزش این نیم‌سال، با وجود قطع گسترده اینترنت، به‌صورت مجازی برگزار شده است.

آن‌ها می‌گویند کلاس‌های آنلاین با مشکلاتی مانند اختلال در سامانه‌های آموزشی، قطع صدا و تصویر، اینترنت نامناسب و کاهش کیفیت آموزش همراه بوده و در چنین شرایطی، برگزاری آزمون به‌صورت حضوری با روند آموزش همخوانی ندارد و «ناعادلانه» است.

به باور این دانشجویان، این تصمیم می‌تواند بر عدالت آموزشی اثر بگذارد؛ از همین رو خواستار آن هستند که دانشگاه امکان برگزاری امتحانات به‌صورت مجازی یا ترکیبی را بررسی و شیوه ارزیابی را با شرایط آموزش این نیم‌سال هماهنگ کند.

خبرنامه امیرکبیر گزارش داد اعتراضات هفته گذشته این دانشجویان، به عقب‌نشینی موقت مسئولان دانشگاه و تعویق ۲۰ روزه امتحانات منجر شد اما دانشجویان تاکید کرده‌اند تا لغو قطعی امتحانات حضوری، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

یک شهروند پیش‌تر در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفته بود: «از ما شهریه کامل گرفتند، کلاس بی‌کیفیت برگزار کردند و حالا انتظار دارند همه حضوری امتحان بدهند.»

در هفته‌های اخیر اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد شماری از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با وجود برگزار نشدن بسیاری از کلاس‌ها، ملزم به پرداخت کامل شهریه شده‌اند.

بر اساس این پیام‌ها، برگزاری نامنظم کلاس‌ها و اجباری شدن آموزش آنلاین، کیفیت آموزش و وضعیت روانی دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده است.

برخی دانشجویان اشاره کردند که با وجود اعتراضات دی‌ماه، جنگ و بحران‌های جاری کشور، وضعیت آموزشی و فرایند نمره‌دهی از سوی استادان، نیز فشار روانی زیادی بر دانشجویان وارد کرده است.

در هفته‌های گذشته علاوه بر دانشجویان، دانش‌آموزان هم تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند.

یکم تیر‌ماه شماری از دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمع‌هایی مقابل اداره‌های آموزش و پرورش، خواستار تعویق امتحانات نهایی به پس از ایام اربعین شدند.