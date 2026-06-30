خبرگزاری صداوسیما سه‌شنبه ۹ تیر گزارش داد اسحاقی در نشست کمیسیون بهداشت مجلس با مدیران سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که با وجود تخصیص ارز حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو و مواد اولیه، افزایش قیمت دارو و استمرار کمبودها در بازار ادامه دارد.

او افزود دستگاه‌های مسئول باید درباره دلایل ایجاد کمبودها، نحوه تخصیص منابع و عملکرد اجرایی خود پاسخگو باشند.

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که روزنامه «پیام ما» ۹ تیر گزارش داد اختلال‌های اخیر در شبکه بانکی ایران، روند درمان بیماران، تامین دارو و حتی ترخیص پیکر متوفیان را با مشکل مواجه کرده و سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، بخشی از اختلال‌ها به پرداخت هزینه‌های درمانی و دارویی مربوط است و برخی بیماران و خانواده‌ها در مراجعه به مراکز درمانی، داروخانه‌ها و مراکز خدماتی با مشکل پرداخت، تاخیر در ارائه خدمات یا توقف روند اداری روبه‌رو شده‌اند.

اسحاقی در ادامه گفت فهرست شرکت‌هایی که برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی ارز دولتی دریافت کرده‌اند، در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت تا نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این منابع بررسی شود.

به گفته او، سازمان بازرسی همچنین به موضوع «امضاهای طلایی» در وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دیگر بخش‌های حوزه سلامت وارد خواهد شد، زیرا هرگونه رانت و انحراف در تامین دارو، به‌طور مستقیم سلامت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ابهام درباره سرنوشت منابع ارزی دارو پیش‌تر نیز از سوی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شده بود.

محمدرسول شیخی‌زاده، دبیر این کمیسیون، هشتم تیر در مصاحبه با سایت دیده‌بان ایران تاکید کرد تا پیش از پایان تحقیق و تفحص، نمی‌توان با قطعیت گفت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارز دارو کجا هزینه شده و آیا در مسیر درست به کار رفته است یا نه.

روح‌الله لک‌علی‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز دوم تیر در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران گفته بود سرنوشت ۷۰۰ میلیون دلار از یک میلیارد دلار برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مشخص نیست و اعضای کمیسیون از توضیحات سازمان غذا و دارو قانع نشده‌اند.

اسحاقی در بخش دیگری از سخنانش گفت معطلی کالاهای سلامت‌محور، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی در گمرک نیز بررسی خواهد شد، زیرا تاخیر در ترخیص این اقلام می‌تواند زنجیره تامین سلامت کشور را مختل کند.

او افزود گزارش‌هایی درباره تخصیص تجهیزات پزشکی خارج از ضوابط، از جمله ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن، مطرح شده است.

اسحاقی به پرداخت‌های خارج از تعرفه و پدیده «زیرمیزی» نیز اشاره کرد و گفت این مساله علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، به اعتماد عمومی نسبت به نظام سلامت آسیب می‌زند.

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نیز از افزایش هزینه‌های دارو و درمان و کاهش پوشش بیمه‌ای حکایت دارد . این وضعیت برخی بیماران را ناچار کرده بخش عمده هزینه‌ها را از جیب خود بپردازند یا از درمان و آزمایش‌های ضروری صرف‌نظر کنند.