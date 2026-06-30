سخنگوی وزارت خارجه: کشورهای اروپایی «افتخار» شرکت در تشییع جنازه خامنهای را ندارند
اسماعیل بقایی گفت در چند روز آینده مذاکرهای با آمریکا برگزار نمیشود و نشست دوحه با حضور هیات ایرانی و قطر درباره اجرای یادداشت تفاهم، پولهای بلوکهشده و آتشبس در لبنان خواهد بود. او همچنین گفت کشورهای اروپایی «افتخار» شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنهای را نخواهند داشت.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، گفت حدود ۵۶۰ قلم دارو در ایران در وضعیت بحرانی و حدود ۱۸۰ قلم دارو در وضعیت حاد قرار دارند؛ بحرانی که با وجود تخصیص ارز حمایتی به دارو و مواد اولیه دارویی ادامه یافته است.
خبرگزاری صداوسیما سهشنبه ۹ تیر گزارش داد اسحاقی در نشست کمیسیون بهداشت مجلس با مدیران سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که با وجود تخصیص ارز حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو و مواد اولیه، افزایش قیمت دارو و استمرار کمبودها در بازار ادامه دارد.
او افزود دستگاههای مسئول باید درباره دلایل ایجاد کمبودها، نحوه تخصیص منابع و عملکرد اجرایی خود پاسخگو باشند.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که روزنامه «پیام ما» ۹ تیر گزارش داد اختلالهای اخیر در شبکه بانکی ایران، روند درمان بیماران، تامین دارو و حتی ترخیص پیکر متوفیان را با مشکل مواجه کرده و سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از اختلالها به پرداخت هزینههای درمانی و دارویی مربوط است و برخی بیماران و خانوادهها در مراجعه به مراکز درمانی، داروخانهها و مراکز خدماتی با مشکل پرداخت، تاخیر در ارائه خدمات یا توقف روند اداری روبهرو شدهاند.
اسحاقی در ادامه گفت فهرست شرکتهایی که برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی ارز دولتی دریافت کردهاند، در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت تا نحوه تخصیص و هزینهکرد این منابع بررسی شود.
به گفته او، سازمان بازرسی همچنین به موضوع «امضاهای طلایی» در وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دیگر بخشهای حوزه سلامت وارد خواهد شد، زیرا هرگونه رانت و انحراف در تامین دارو، بهطور مستقیم سلامت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.
ابهام درباره سرنوشت منابع ارزی دارو پیشتر نیز از سوی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شده بود.
محمدرسول شیخیزاده، دبیر این کمیسیون، هشتم تیر در مصاحبه با سایت دیدهبان ایران تاکید کرد تا پیش از پایان تحقیق و تفحص، نمیتوان با قطعیت گفت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارز دارو کجا هزینه شده و آیا در مسیر درست به کار رفته است یا نه.
روحالله لکعلیآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز دوم تیر در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران گفته بود سرنوشت ۷۰۰ میلیون دلار از یک میلیارد دلار برداشتشده از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مشخص نیست و اعضای کمیسیون از توضیحات سازمان غذا و دارو قانع نشدهاند.
اسحاقی در بخش دیگری از سخنانش گفت معطلی کالاهای سلامتمحور، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی در گمرک نیز بررسی خواهد شد، زیرا تاخیر در ترخیص این اقلام میتواند زنجیره تامین سلامت کشور را مختل کند.
او افزود گزارشهایی درباره تخصیص تجهیزات پزشکی خارج از ضوابط، از جمله امآرآی و سیتیاسکن، مطرح شده است.
اسحاقی به پرداختهای خارج از تعرفه و پدیده «زیرمیزی» نیز اشاره کرد و گفت این مساله علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، به اعتماد عمومی نسبت به نظام سلامت آسیب میزند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز از افزایش هزینههای دارو و درمان و کاهش پوشش بیمهای حکایت دارد. این وضعیت برخی بیماران را ناچار کرده بخش عمده هزینهها را از جیب خود بپردازند یا از درمان و آزمایشهای ضروری صرفنظر کنند.
۴۷ سال پس از وعده «آب و برق مجانی» و همزمان با نخستین روزهای تابستان و افزایش دما در بسیاری از نقاط ایران، هاشم امینی، رییس هیاتمدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، اعلام کرد ۵۸ شهر در ۲۳ استان با تنش منابع آبی مواجه هستند.
امینی سهشنبه ۹ تیر، در حاشیه نشست بررسی تنش آبی بخش قمصر و جوشقان، گفت با وجود بهبود بارندگی در برخی مناطق، استانهای تهران، مرکزی، همدان و همچنین شهر مشهد همچنان با تنش آبی روبهرو هستند.
او با اشاره به شش سال خشکسالی متوالی گفت در سال آبی ۱۴۰۴ میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته، اما تنش منابع آبی در بخشهایی از کشور همچنان ادامه دارد.
اعلام تنش آبی در ۵۸ شهر ایران در حالی است که فرسودگی شبکههای آبرسانی، افت منابع آب زیرزمینی، کاهش بارندگی، افزایش مصرف و ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع، بحران آب را در بسیاری از استانهای کشور تشدید کرده است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در روزهای گذشته نیز از ادامه قطعیهای طولانیمدت آب و برق و کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف ایران حکایت دارد.
یکی از مخاطبان از ملایر گزارش داد ساکنان این شهر از ابتدای خرداد به آب شرب دسترسی ندارند و آبرسانی با تانکر نیز با تاخیر انجام میشود.
همزمان، گزارشهای منتشرشده از استان خراسان جنوبی نشان میدهد این استان پس از ۲۶ سال خشکسالی، با تشدید تنش آبی روبهرو است.
بر اساس آمارهای رسمی، در سه دهه گذشته حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب اضافهبرداشت از منابع آب زیرزمینی این استان ثبت شده و اکنون ۹ شهر و ۲۷ مجتمع آبرسانی آن با تنش آبی مواجه هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، شهرهای بیرجند، قاین، نهبندان، طبس، خوسف، شوسف، اسدیه، سرایان و سربیشه در فهرست مناطق دارای تنش آبی قرار دارند و وضعیت بیرجند، نهبندان، خوسف و اسدیه حادتر گزارش شده است.
این گزارش همچنین میافزاید تنها حدود ۳۰ درصد ظرفیت مخازن آب شهر بیرجند پر است و در برخی روستاهای استان نیز به دلیل کاهش منابع و افزایش مصرف، قطعی موقت آب گزارش میشود.
روزنامه «پیامما» نیز گزارش داد آب اهواز و روستاهای اطراف آن بار دیگر گلآلود و مکدر شده است و بسیاری از شهروندان برای تامین آب ناچارند آب پاک و قابل شُرب را از تانکرها خریداری کنند.
به نوشته این روزنامه، طرح آبرسانی که در دوره ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی با هدف رفع این مشکل افتتاح شده بود، نتوانسته وضعیت را بهبود دهد و برخی روستاییان همچنان آب مورد نیاز خود را از کانالهای آبیاری کشاورزی یا رودخانه کارون تامین میکنند.
این گزارش همچنین از قطعی موقت آب و بوی نامطبوع آب لولهکشی در برخی مناطق اهواز خبر داده است.
بحران آب در روزهای اخیر در استان سمنان نیز به اعتراضهای مردمی کشیده شد؛ هشتم تیر، کشاورزان، دامداران و شهروندان گرمسار و آرادان با تجمع در ابتدای جاده بنهکوه، خواستار اجرای قانون، صیانت از حقابه حبلهرود و تسریع در رسیدگی به مطالبات آبی منطقه شدند.
این تجمع، دومین اعتراض آنان در کمتر از دو هفته بود. اعتراض نخست ۲۷ خرداد برگزار شد و به گفته معترضان، وعدههای مطرحشده پس از آن به نتیجه نرسید.
گزارشهای تازه نشان میدهد بحران آب در ایران از سطح هشدارهای رسمی فراتر رفته و در زندگی روزمره مردم آشکار شده است.
۴۷ سال پس از وعدههای روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، درباره «آب و برق مجانی»، بسیاری از شهروندان اکنون با قبضهای سنگین، قطعیهای مکرر آب و برق و کمبود آب شرب روبهرو هستند؛ وضعیتی که در نخستین روزهای تابستان ۱۴۰۵، فاصله میان وعدههای ابتدای انقلاب و واقعیت زندگی روزمره مردم را پررنگتر کرده است.
ایران اینترنشنال نسخهای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی، شعام، را مشاهده کرده است که از مدیران رسانهها میخواهد طی ۴۸ ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق را از اولویت پوشش خارج کنند و بر پوشش مراسم متمرکز شوند.
در این دستورالعمل که ایراناینترنشنال عصر سهشنبه نهم تیر نسخهای از آن را مشاهده کرد، به مدیران مسئول و سردبیران رسانهها گفته شده که دلیل این توصیه «آغاز برنامههای مرتبط با تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب» از روز جمعه، «لزوم حفظ انسجام در سطح ملی» و «ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانهای» است.
بر اساس متن این نامه، شعام از رسانهها خواسته است موضوعات مرتبط با «پیگیری تفاهمنامه اسلامآباد»، از جمله تاکید بر «اجرای متوازن تعهدات بهویژه در موضوع هرمز»، «تبیین تحولات در داخل لبنان و نقش مخرب دولت این کشور»، «لزوم پایان تجاوزات اسرائیل» و «مخالفت با تحمیل راهحل از بیرون» را تا ۴۸ ساعت آینده به تدریج از اولویت پردازش رسانهای خارج کنند.
در حالی که مراجع رسمی جمهوری اسلامی، شنبه ۱۳ تیر را آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای اعلام کردهاند، در متن محرمانه شعام از «جمعه» بهعنوان زمان شروع مراسم نام برده شده است؛ روزی که با ۱۲ تیر مطابقت دارد.
در این دستورالعمل تاکید شده است که ظرفیت رسانهها باید «عمدتا» در خدمت تبیین «ابعاد شخصیتی، فکری، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و ملی شهید ایران»، بازنمایی «حضور و همبستگی مردم» و پوشش «هرچه باشکوهتر» مراسم تشییع قرار گیرد.
در این دستورالعمل همچنین از رسانهها خواسته شده است در این دوره زمانی از برجسته کردن مجادلات سیاسی داخلی، اختلافات جناحی، حاشیههای رسانهای و موضوعاتی که به گفته شعام میتواند با «دوقطبیسازی» تمرکز افکار عمومی را از این «مناسبت ملی و تاریخی» منحرف کند، «اکیدا» پرهیز کنند.
در بخش پایانی این نامه آمده است: «در این دوره زمانی، توصیه میشود، از ضریب دادن به مجادلات سیاسی داخلی، اختلافات جناحی، حواشی رسانهای و موضوعاتی که میتواند با دو قطبی سازی تمرکز افکار عمومی را از این مناسبت ملی و تاریخی منحرف کند، اکیدا پرهیز شود همچنین اخبار و تحلیلهای مرتبط با مذاکرات، توافق و سایر تحولات سیاسی و منطقهای صرفاً در حد ضرورت و بدون تبدیلشدن به محور اصلی فضای رسانهای و بازتولید یا ضریب دادن به روایتهای رسانهای رقیب درباره شکست یا عقبنشینی ایران دنبال شوند.»
این دستورالعمل محرمانه نشان میدهد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه مراسم تشییع خامنهای، در پی مدیریت متمرکز فضای رسانهای، کاهش برجستگی موضوع مذاکرات و تحولات منطقهای و هدایت افکار عمومی به سمت پوشش مراسم و روایت رسمی حکومت از خامنهای هستند.
ستاد تشییع جنازه خامنهای دوم تیر تشکیل جلسه دارد و اعلام کرد دولت تصویب کرده است که به مناسبت این مراسم، استان تهران در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر، استان قم در روز ۱۶ تیر، استان خراسان رضوی در روز ۱۸ تیر و کل کشور در روز ۱۵ تیر تعطیل خواهد بود.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۲۷ خرداد در جمع خبرنگاران گفت جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز ۱۷ تیر در عراق نیز تشییع خواهد شد.
طبق مصوبه این ستاد، خاکسپاری خامنهای و دیگر اعضای کشتهشده خانوادهاش ۱۸ تیر در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد انجام خواهد شد.
منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان در شامگاه دوشنبه هشتم تیر، شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. این شهروندان در نزدیکی مرز هرات هدف قرار گرفتند.
آمار دقیق قربانیان هنوز مشخص نیست، اما یکی از منابع آگاه گفت دستکم دو نفر در این تیراندازی جان باختند. این حادثه در دو روستای مرزی کمانه و بنیاد خان، از توابع ولسوالی کوهستان در ولایت هرات رخ داد.
به گفته منابع، این افراد قصد داشتند به صورت گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
به گفته یک منبع که از وضعیت روستای کمانه مطلع است، مجروحان برای درمان به هرات منتقل شدهاند. او افزود که از سرنوشت و وضعیت دیگر افراد این گروه که در خاک ایران هدف تیراندازی قرار گرفتهاند، تاکنون اطلاعی در دست نیست.
تا زمان انتشار این خبر، مقامهای جمهوری اسلامی ایران و طالبان درباره این حادثه اظهارنظری نکردهاند.
مرزبانان جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها به سوی شهروندان افغانستان که قصد ورود به خاک ایران را داشتند، تیراندازی کردهاند.
اوایل خرداد امسال، سازمان حقوق بشری «حالوش» اعلام کرد که در پی تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی در منطقه بچهراهی استان سیستان و بلوچستان به سوی گروهی از شهروندان افغانستان، دستکم سه نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد دو عضو این نهاد در حملهای مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه کشته شدند.
بر اساس بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران استان کرمانشاه، خالد خالدینیا و برهان کریسانی، دو نیروی «بومی» سپاه پاوه، شامگاه دوشنبه هشتم تیر در پی تیراندازی افراد مسلح مقابل منزل خود جان باختند.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، سهشنبه ۹ تیر نوشت بررسی جزییات این رویداد و شناسایی عوامل آن از سوی مراجع ذیصلاح ادامه دارد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو پیشتر گزارش داد دو عضو دیگر سپاه پاسداران به نامهای کامل شبرنگ، معروف به کامل هجیجی، و کمال عبدی هم در این حمله بهشدت زخمی شدند.
ههنگاو افزود هجیجی بهدلیل شدت جراحات در کما به سر میبرد.
بر پایه این گزارش، گروهی تازهتاسیس با نام «خوری هیوا» با انتشار بیانیهای، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد خالدی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سرکوب معترضان در شهر جوانرود دست داشت.
خوری هیوا در زبان کردی به معنای «خورشید امید» است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حضور خانواده اعضای کشتهشده سپاه پاوه در بیمارستان را نشان میدهد.
روایتهای متناقض
رسانه حکومتی رجانیوز، ۹ تیر گزارش داد خواهر و خواهرزاده خالدینیا نیز در این حمله جان باختهاند.
با این حال، فرزاد الماسی، فرماندار پاوه، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا این روایت را رد کرد.
الماسی گفت هر چهار نفری که هدف تیراندازی قرار گرفتند، مرد بودند که دو نفر از آنان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
او ادامه داد: «در این حادثه، دو فرد مسلح که راکب یک دستگاه موتورسیکلت بودند، مقابل منزل به چهار نفر از نیروهای بومی سپاه پاوه تیراندازی کردند. افراد مسلح پس از تیراندازی فورا متواری شدند.»
به گفته فرماندار پاوه، اقدامات لازم برای شناسایی و بازداشت مهاجمان در دست انجام است.
این حمله در شرایطی رخ داد که حکومت ایران از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بارها به مواضع نیروهای کُرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است.
در یکی از تازهترین موارد، پهپادی انفجاری اردوگاه یک گروه کُرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی را در شمال شهر اربیل هدف قرار داد.