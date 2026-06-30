علی‌اکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای، در نشست خبری ستاد تشییع، درباره سوال احتمال حضور مجتبی خامنه‌ای در این مراسم، گفت: «این موضوع در حوزه ما قرار نمی‌گیرد و تصمیم‌گیری در خصوص این مساله، با بیت رهبری است.»

او درباره روز برگزاری مراسم افزود: «مردم اصرار نداشته باشند که خودشان را به جنازه خامنه‌ای و اعضای خانواده او یا ماشین حمل جنازه نزدیک کنند.»

پورجمشیدیان گفت: «بیت رهبری تاکید دارد که سلامت و ایمنی مردم اصل است.»

او افزود با توجه به تجربیات قبلی که باعث «ناراحتی» شده است، درخواست ستاد برگزاری این است که گروه‌های شرکت‌کننده و مردم این موضوع را رعایت کنند.