دبیر ستاد مراسم دفن علی خامنهای: تصمیم حضور مجتبی خامنهای در مراسم با بیت رهبری است
علیاکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، در نشست خبری ستاد تشییع، درباره سوال احتمال حضور مجتبی خامنهای در این مراسم، گفت: «این موضوع در حوزه ما قرار نمیگیرد و تصمیمگیری در خصوص این مساله، با بیت رهبری است.»
او درباره روز برگزاری مراسم افزود: «مردم اصرار نداشته باشند که خودشان را به جنازه خامنهای و اعضای خانواده او یا ماشین حمل جنازه نزدیک کنند.»
پورجمشیدیان گفت: «بیت رهبری تاکید دارد که سلامت و ایمنی مردم اصل است.»
او افزود با توجه به تجربیات قبلی که باعث «ناراحتی» شده است، درخواست ستاد برگزاری این است که گروههای شرکتکننده و مردم این موضوع را رعایت کنند.