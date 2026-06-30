قطر بر ادامه میانجیگری بین آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کرد
وزارت خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر وزیر خارجه این کشور، بر ادامه تلاشهای میانجیگری دوحه و حمایت از همه مسیرهای مذاکرات ناشی از یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی تأکید کرد.
اظهارات نخستوزیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، مطرح شد که طی آن درباره تحولات مربوط به مذاکرات جاری واشینگتن و تهران گفتوگو کردند.
در بیانیه توضیح بیشتری در مورد محتوای مذاکرات داده نشده است.