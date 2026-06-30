گزارش‌ها حاکی از آن است که گلدن استیت واریرز به شدت خواهان جذب جیمز است؛ انتقالی جنجالی که می‌تواند او را با رقبای دیرینه‌اش، استفان کری و دریموند گرین هم‌تیمی کند.

گرین نیز با فداکاری مالی و عدم فعال‌سازی بند تمدید ۲۷.۶ میلیون دلاری خود، فضای دستمزدی لازم را برای این انتقال بزرگ و حتی جذب احتمالی آنتونی دیویس فراهم کرده است.

جیمز که در سال ۲۰۱۸ به لیکرز پیوست و دو سال بعد این تیم را به قهرمانی ان‌بی‌ای رساند، در دوران درخشان بازی خود میانگین ۲۶.۸ امتیاز، ۷.۵ ریباند و ۷.۴ پاس گل در هر مسابقه را ثبت کرده است.

این فوق‌ستاره و برنده ۴ جایزه ارزشمندترین بازیکن لیگ (MVP)، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۶ بدون وقفه در ۲۲ مسابقه آل-استار حضور داشته و رکورددار بیشترین امتیاز و دقایق بازی در تاریخ ان‌بی‌ای است.

ثبات بی‌نظیر جیمز به حدی بوده که او فصل گذشته توانست در لباس لیکرز، در کنار پسر بزرگش برانی، به عنوان اولین هم‌تیمی‌های پدر و پسر تاریخ ان‌بی‌ای به میدان برود.