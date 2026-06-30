مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در گفتوگوی تلفنی با سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی، معاون نخستوزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر، گفت: «به دشمن اعتماد نداریم و دستانمان روی ماشه است و در صورت هرگونه نقض آتشبس، اقدام و واکنش متناسب و لازم را خواهیم داشت.»
او افزود تنگه هرمز نباید مورد سوءاستفاده کشورهای فرامنطقهای قرار گیرد و حضور نیروهای «بیگانه» نهتنها امنیتآفرین نیست، بلکه موجب افزایش سوءتفاهم، بیاعتمادی و ناامنی میشود.
سرپرست وزارت دفاع در پایان گفت: «جمهوری اسلامی هرگز کشتهشدن خامنهای و فرماندهان نظامی را فراموش نخواهد کرد.»
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، در صفحه نخست شماره سهشنبه ۹ تیر، تصویری از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را منتشر کرده که پیشانی او در تیررس قرار گرفته است. تیتر اصلی این شماره «انتقام قطعی است» است و در کنار آن آمده که «خونخواهی امام شهید و شهدا در صدر مطالبات مردم» قرار دارد.
همشهری با اشاره به پیام مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، که گفته است «باید گریبان جنایتکاران جنگی گرفته شود»، این پیام را به تیتر اصلی صفحه نخست خود تبدیل کرده است.
این روزنامه همچنین به اظهارات برخی مراجع تقلید شیعه، از جمله حسین نوری همدانی و ناصر مکارم شیرازی، و نیز نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که باید انتقام خون علی خامنهای گرفته شود.
در همین صفحه، به سخنان عبدالله جوادی آملی نیز اشاره شده که گفته بود: «امروز ریختن خون ترامپ خواسته قلبی امام زمان است.»
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مصاحبه با صداوسیما گفت توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی «خط قرمز» است و با هیچ معاملهای محدود نخواهد شد.
او همچنین گفت تنگه هرمز بخشی جداییناپذیر از حاکمیت جمهوری اسلامی است و مدیریت آن صرفا در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد.
عزیزی با اشاره به نقش آمریکا در منطقه گفت: «عصر مداخله آمریکا در امور منطقه به سر آمده و بازگشت مجدد شکستخوردگان، هرگز دستاوردی به همراه ندارد.»
ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، اعلام کرد برای کمک به روند امدادرسانی و بازسازی پس از زمینلرزههای اخیر، «هر کاری لازم باشد» انجام خواهد داد و قصد دارد به کشورش بازگردد.
ماچادو که اکنون در پاناما به سر میبرد، دولت ونزوئلا را متهم کرد مانع بازگشت او به کشور شده است.
او در ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت: «برای هماهنگی و تقویت تلاشهای شهروندان در جریان این وضعیت اضطراری، در ونزوئلا خواهم بود.»
ماچادو جزییات بیشتری درباره نحوه ورود خود به ونزوئلا ارائه نکرد.
در ارتباط با آخرین آمار قربانیان دو زلزله مرگبار در ونزوئلا در سوم تیر ماه، خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی ونزوئلا، اعلام کرد دستکم هزار و ۷۱۹ نفر در زمینلرزههای شدید هفته گذشته این کشور جان باختهاند.
سازمان زمینشناسی آمریکا نیز احتمال داده است شمار نهایی قربانیان با احتمال ۴۴ درصد، به ۱۰ هزار نفر یا بیشتر برسد.
ماچادو پس از آن که در انتخابات مناقشهبرانگیز سال ۲۰۲۴ ونزوئلا اعلام پیروزی کرد، بهصورت مخفیانه در این کشور زندگی میکرد.
او در ماه دسامبر همان سال، بهطور محرمانه و با قایق از ونزوئلا خارج شد و به اسلو رفت تا جایزه صلح نوبل را دریافت کند. جایزهای که بعدا آن را به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اهدا کرد.
تمایل ماچادو برای بازگشت به ونزوئلا موجب اختلاف نظر در واشینگتن شده و از او خواسته شده است بازگشت خود را به تعویق بیندازد.
درخواست حمایت از مقامهای آمریکایی
یک مقام کاخ سفید پیش از این به خبرگزاری رویترز گفت ماچادو برای جلب حمایت از بازگشت احتمالی خود به ونزوئلا، با شماری از مقامهای دولت آمریکا، از جمله مقامهایی در کاخ سفید، وزارت خارجه و اعضای کنگره، تماس گرفته است.
بازداشت نیکلاس مادورو، رییسجمهوری پیشین ونزوئلا، بهوسیله نیروهای آمریکایی در ماه ژانویه ۲۰۲۶، این انتظار را در میان برخی مخالفان ایجاد کرده بود که ماچادو ۵۸ ساله نقش اصلی را در اداره کشور بر عهده بگیرد.
با این حال، ترامپ از دلسی رودریگز، معاون پیشین مادورو، حمایت کرد و گفت ماچادو در شرایط کنونی از حمایت لازم برای رهبری ونزوئلا برخوردار نیست.
ماچادو پیش از وقوع زمینلرزهها نیز گفته بود انتظار دارد تا پیش از پایان سال به ونزوئلا بازگردد.
او هشتم تیر ماه گفت: «در این مقطع، آمادهام هر کاری که لازم باشد انجام دهم و با هر کسی که لازم باشد گفتوگو کنم تا بتوانیم اقدامات لازم را برای خدمت به مردممان هماهنگ کنیم.»
وزارت خارجه آمریکا نیز شامگاه هشتم تیر ماه در بیانیهای کوتاه به رویترز اعلام کرد تمرکز این وزارتخانه «صرفا بر پیشبرد تلاشها برای پاسخ به پیامدهای ویرانگر زمینلرزهها در ونزوئلا» است و اشارهای به گزارشها درباره درخواست ماچادو از واشینگتن برای تسهیل بازگشتش نکرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره سفر نمایندگان ارشد آمریکا به دوحه همزمان با سفر هیات کارشناسی ایرانی به این کشور گفت: «در روزهای آینده هیچ نشست مذاکراتی با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد.»
گفتوگو با امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
شبکه خبری سیانان به نقل از دو منبع ارشد آمریکایی گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی عازم دوحه، پایتخت قطر، شد.
بر اساس این گزارش، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت که هیاتی از کارشناسان ایران نیز به پایتخت قطر خواهند رسید و دو روز در آنجا اقامت خواهند داشت.
او اشاره کرد که اعضای هیات با آمریکاییها دیدار نخواهد کرد.