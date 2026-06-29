پلیس آلمان تیراندازی دوشنبه هشتم تیر در شهر اشتاده، در ۴۰ کیلومتری غرب هامبورگ، را «حادثه‌ای با چندین قربانی» توصیف کرد و گفت انگیزه آن هنوز روشن نیست.

نشریه اشپیگل نیز به نقل از اطلاعاتی که به دست آورده، گزارش داد این تیراندازی به احتمال زیاد ریشه‌ای شخصی دارد و انگیزه‌ای سیاسی یا افراط‌گرایانه در آن مطرح نیست.

بر اساس گزارش‌های اولیه رسانه‌های آلمان، چهار زن و یک مرد در این تیراندازی کشته شدند. پلیس بعدتر اعلام کرد یک قربانی دیگر، که او نیز بزرگسال بود، بر اثر جراحات در بیمارستان جان باخته است.

به گفته پلیس، این تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شهر اشتاده رخ داد؛ مرکزی که شامل اقامتگاه موقت برای زنان باردار یا مادران جوان همراه با کودکانشان است.

تصاویری که روزنامه آلمانی بیلد منتشر کرد، خودرویی را نشان می‌دهد که با لاستیک پنچر در جاده‌ای پوشیده از درخت به‌آرامی متوقف می‌شود. در ادامه، نیروهای مسلح پلیس به سمت خودرو می‌دوند و دو نفر را بازداشت می‌کنند.

پلیس محدوده اطراف این مرکز را در خیابانی سنگفرش‌شده با خانه‌های آجری قرمز مسدود کرد. کارشناسان پزشکی قانونی با لباس‌های سفید و نیروهای پلیس با لباس شخصی نیز در محل حادثه حاضر شدند.

تیراندازی‌های جمعی در آلمان نادر است، هرچند بی‌سابقه نیست.

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در سال ۲۰۲۳، یک مرد مسلح در هامبورگ شش نفر را در کشت و سپس خودکشی کرد. در سال ۲۰۱۶ نیز یک مرد ۱۸ ساله آلمانی-ایرانی که به کشتارهای جمعی وسواس داشت، دست‌کم ۹ نفر را در مونیخ کشت.

سه روز پیش از این تیراندازی، دادگاهی در آلمان یک پزشک اهل عربستان سعودی را به‌دلیل حمله به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در سال ۲۰۲۴ به حبس ابد محکوم کرد. این پزشک یک خودروی اجاره‌ای بی‌اِم‌و را در بازار تاریخی کریسمس به میان جمعیت راند. این حمله ۶ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.

خرداد ۱۴۰۴ نیز زنی با چاقو به مسافران حاضر در ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ حمله کرد . این حادثه کشته‌ای در پی نداشت اما دست‌کم ۱۸ نفر زخمی شدند. پلیس بلافاصله پس از این حادثه، مظنون را زنی ۳۹ ساله و آلمانی معرفی کرد که بدون هیچ‌گونه مقاومت در محل حادثه دستگیر شد.

