بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دوشنبه در نشست با فرماندهان ارشد ارتش گفت: «برخی می‌گفتند اگر شروط حماس را نپذیری، راهی برای بازگرداندن همه گروگان‌ها نداری. شرط حماس این بود که از غزه خارج شویم و در مقابل همه گروگان‌ها را تحویل بگیریم. می‌گفتند این می‌تواند یک پیروزی بزرگ باشد، اما من گفتم این یک شکست بزرگ است و نمی‌توان شکست را پیروزی جلوه داد.»

او افزود: «گفتم تنها راه، ترکیب فشار نظامی بسیار شدید با فشار دیپلماتیک و در صورت امکان، جلب حمایت آمریکا است. این کار همیشه آسان نبود.»

نتانیاهو ادامه داد: «اگر آن رویکرد را می‌پذیرفتیم و پس از یک یا دو یا سه سال دوباره بازمی‌گشتیم، محمد الضیف، یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، حسن نصرالله، علی خامنه‌ای و بشار اسد همگی همچنان در جای خود، با تمام تسلیحات و آمادگی‌شان باقی می‌ماندند. من این را یک فاجعه می‌دانستم. اما معتقد بودم می‌توانیم همه گروگان‌ها را آزاد کنیم و در نهایت نیز با همان روشی که می‌دانید، این کار را انجام دادیم.»

